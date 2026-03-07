ఇరాన్లో బాంబులు పేలితే మన వంటింట్లో మంటలు పుడుతున్నాయి.. మొదలైన ప్రభావం.
Iran Israel war: మధ్యప్రాచ్యంలో అమెరికా, ఇజ్రాయెల్, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ప్రపంచ దేశాలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ యుద్ధ వాతావరణం ఇంధన ధరలపై ప్రభావం చూపుతోంది. ఇప్పుడు ఆ ప్రభావం భారతదేశంలో కూడా కనిపిస్తోంది.
మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతల ప్రభావం
మధ్యప్రాచ్యం ప్రపంచానికి ప్రధాన చమురు నిల్వల కేంద్రంగా గుర్తింపు పొందింది. ఈ ప్రాంతంలో యుద్ధం లేదా ఉద్రిక్తతలు పెరిగితే చమురు సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చమురు ధరలు పెరుగుతాయి. ఆ ప్రభావం భారత్ వంటి దిగుమతులపై ఆధారపడే దేశాలపై త్వరగా పడుతుంది.
ఒక్కసారిగా పెరిగిన LPG ధరలు
తాజాగా భారతదేశంలో ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ ధరలు పెరిగాయి. దేశవ్యాప్తంగా గ్యాస్ కంపెనీలు శుక్రవారం అర్థరాత్రి నుంచి కొత్త ధరలను అమలు చేశాయి. గృహ వినియోగానికి ఉపయోగించే 14.2 కిలోల సిలిండర్ ధర సుమారు రూ. 60 వరకు పెరిగింది. వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఉపయోగించే 19 కిలోల కమర్షియల్ సిలిండర్ ధర రూ. 114 పెరిగింది. ఈ పెరుగుదల వల్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు మాత్రమే కాకుండా సాధారణ కుటుంబాలు కూడా ప్రభావితమవుతున్నాయి.
హైదరాబాద్లో తాజా ధరలు
హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం 14.2 కిలోల గృహ ఎల్పీజీ సిలిండర్ ధర రూ. 960కు చేరింది. ఇంతకు ముందు ఇది రూ. 905గా ఉండేది. కొన్ని చోట్ల డెలివరీ ఛార్జీలతో కలిసి రూ. 1000కి చేరింది. అదే సమయంలో 19 కిలోల కమర్షియల్ గ్యాస్ సిలిండర్ ధర రూ. 1996.50 నుంచి రూ. 2110.50కు పెరిగింది. ఈ కొత్త ధరలు వెంటనే అమల్లోకి వచ్చాయి.
సాధారణ ప్రజలపై పెరుగుతున్న భారం
గ్యాస్ ధరలు పెరగడం వల్ల ఇంటి ఖర్చులు మరింత పెరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పటికే కూరగాయలు, నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు ఎక్కువగా ఉండటంతో మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఇప్పుడు గ్యాస్ ధరల పెరుగుదల కూడా జత కావడంతో వంటగది ఖర్చు మరింత భారంగా మారే అవకాశముంది.
పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలపై కూడా ప్రభావం?
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం మధ్యప్రాచ్య పరిస్థితులు ఇలాగే కొనసాగితే త్వరలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు కూడా పెరగవచ్చని భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే భారత్ తన అవసరాల్లో ఎక్కువ భాగం చమురును విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకుంటుంది. అందువల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ధరలు పెరిగితే దేశీయ మార్కెట్పై కూడా అదే ప్రభావం పడుతుంది.
మొత్తానికి మధ్యప్రాచ్య ఉద్రిక్తతలు కేవలం రాజకీయ లేదా సైనిక అంశంగా మాత్రమే కాకుండా ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపుతున్నాయి. ఆ ప్రభావం ఇప్పుడు భారతదేశంలోని ప్రతి ఇంటి వంటగదిలో కనిపించడం ప్రారంభమైంది.