Vegetable Prices Hike: వంటింట్లో ఉల్లి ఘాటు.. టమాటా హాట్.. పెరుగుతున్న కూరగాయల ధరలు
Vegetable Prices Hike: తెలంగాణలో ఉల్లి, టమాటా సహా నిత్యావసర కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. పండుగ వేళ పెరుగుతున్న ఆహార ద్రవ్యోల్బణంతో సామాన్య గృహ బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది. అసలు ఎందుకు కూరగాయల ధరలు పెరుగుతున్నాయి?
పండుగ పూట మార్కెట్లో ధరల మంట
తెలంగాణలో పండుగ వేళ సామాన్య, మధ్యతరగతి ప్రజలకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. ఉల్లిపాయలు, టమాటాతో పాటు నిత్యం వాడే దాదాపు అన్ని రకాల కూరగాయల రేట్లు ఆకాశాన్నంటుతున్నాయి. దీంతో ఏది కొనాలన్నా, ఏం తినాలన్నా ప్రజలు తీవ్రంగా భయపడే పరిస్థితి ఏర్పడింది. పండుగ వాతావరణంలో సంతోషంగా ఉండాల్సిన ఇళ్లల్లో, ఇప్పుడు సరుకుల బడ్జెట్ చూసి గృహిణులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.
గతంలో వారానికి సరిపడా కూరగాయలు ఒకేసారి కొనుగోలు చేసే వినియోగదారులు, ఇప్పుడు ధరల మోత తట్టుకోలేక కొనుగోళ్లను బాగా తగ్గించేసుకున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లలో ధరలు ఎందుకు ఇలా పెరుగుతున్నాయి? అసలు కారణం ఏంటి?
దడ పుట్టిస్తున్న ఉల్లి, టమాటా రేట్లు
గడచిన రెండు వారాల్లో హైదరాబాద్ నగరంలో టమాటా ధరలు ఒక్కసారిగా రాకెట్ లా దూసుకెళ్లాయి. గతంలో రోడ్డు పక్కన కిలో రూ. 20కి లభించిన టమాటా, ఇప్పుడు ఏకంగా రూ. 50కి చేరింది. అదే సూపర్ మార్కెట్లలో చూస్తే కిలో ధర రూ. 60 వరకు అమ్ముతున్నారు. అంటే రోడ్డు పక్క మార్కెట్లలో 150 శాతం, సూపర్ మార్కెట్లలో 71 శాతం మేర ధరలు పెరిగాయి. తీవ్రమైన ఎండలు, నీటి కొరత, పంట నష్టం, మార్కెట్లకు సరుకు రాకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.
మరోవైపు ఉల్లిపాయల కథ కూడా అంతే ఉంది. నెల రోజుల క్రితం రూ. 30 ఉన్న ఉల్లి ధర, అక్టోబర్ ప్రారంభానికి రూ. 65 నుంచి రూ. 70కి చేరింది. రైతుబజార్లలో రూ. 45-50కి విక్రయిస్తుండగా, క్విక్-కామర్స్ ప్లాట్ఫారమ్లలో కిలో రూ. 70 వరకు కోట్ చేస్తున్నారు. మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కర్నూలు నుంచి ఉల్లి సరఫరా తగ్గిపోవడంతో మలక్పేట హోల్సేల్ మార్కెట్లో జూలైలో క్వింటాల్ ధర రూ. 18,000-20,000 ఉండగా, ఇప్పుడు రూ. 45,000-52,000కు ఎగబాకింది. ఆయా ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షాల వల్ల పంట దెబ్బతినడం, గత సీజన్లో నష్టాలు రావడంతో రైతులు సాగు తగ్గించడం వల్ల ఈ కొరత ఏర్పడిందని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు.
అరకిలోతో సరిపెట్టుకుంటున్న జనాలు
కేవలం ఉల్లి, టమాటా మాత్రమే కాదు, మిగతా కూరగాయల పరిస్థితి కూడా ఇలాగే ఉంది. వంకాయ, బెండకాయ, పచ్చిమిర్చి, కాకరకాయ, బీరకాయ వంటివి కూడా కిలో రూ. 50కి పైగా పలుకుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట వంటి ప్రాంతాల్లో వెల్లుల్లి కిలో రూ. 200, అల్లం రూ. 180, బీన్స్, చిక్కుడు ధరలు రూ. 90 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. పచ్చిమిర్చి ధర కిలో రూ. 100 తగ్గడం లేదు. ఆకుకూరల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.
ఇంతకుముందు మార్కెట్కు వెళ్తే ఒకేసారి 3 నుంచి 4 కిలోల కూరగాయలు కొనేవారు, ఇప్పుడు కేవలం ఒక కిలో లేదా అరకిలోతో సరిపెట్టుకుంటున్నారు. దానికితోడు ఎండల వల్ల కూరగాయలు త్వరగా కుళ్లిపోతాయనే భయం కూడా ప్రజల్లో ఉంది. వారానికి సరిపడా కూరగాయలు కొనాలంటే రూ. 600 దాటిపోతోందని సామాన్యులు వాపోతున్నారు.
ఎల్నినో, వర్షాభావ పరిస్థితుల ప్రభావం
ఈసారి కూరగాయల ఉత్పత్తి తగ్గడానికి ఎల్నినో ప్రభావం, వర్షాభావ పరిస్థితులే ముఖ్య కారణం. సరైన వర్షాలు లేక పంట తోటలు ఎండిపోవడం, వచ్చిన కొద్దిపాటి దిగుబడి కూడా అకాల వర్షాలకు దెబ్బతినడంతో మార్కెట్లకు సరఫరా బాగా తగ్గిపోయింది. తెలంగాణలోని నగరాలకు ఇతర రాష్ట్రాలు, సరిహద్దు జిల్లాల నుంచి నిత్యం వందలాది వాహనాల్లో రావాల్సిన సరుకు సగం కూడా రావడం లేదు.
డిమాండ్కు తగ్గట్టు సరఫరా లేకపోవడంతో హోల్సేల్, రిటైల్ వ్యాపారులు ధరలు పెంచక తప్పడం లేదు. రాబోయే రోజుల్లో ఉత్పత్తి ప్రాంతాల నుంచి సరఫరా మెరుగుపడకపోతే, రేట్లు మరిన్ని రోజులు ఇలాగే మండే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
పెరుగుతున్న ఆహార ద్రవ్యోల్బణం
పెరుగుతున్న ఈ ధరలు మధ్యతరగతి, పేద కుటుంబాలపై కోలుకోలేని దెబ్బ కొడుతున్నాయి. స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మంత్రిత్వ శాఖ అందించిన రిపోర్టు ప్రకారం.. సెప్టెంబర్ 2026 నాటికి దేశంలో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం 5.54 శాతంగా నమోదు కాగా, ఆహార ద్రవ్యోల్బణం ఏకంగా 7.74 శాతానికి చేరుకుంది.
గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి, అల్లం వంటి నిత్యావసరాల ధరలు గణనీయంగా పెరిగాయి. రాబడి మారకపోయినా, వంటింటి ఖర్చులు మాత్రం రెట్టింపు కావడంతో నెలవారీ బడ్జెట్ పూర్తిగా తలకిందులవుతోందని ప్రజలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వెంటనే జోక్యం చేసుకుని రైతుబజార్ల ద్వారా తక్కువ ధరలకే కూరగాయలు అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు.
మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు
మార్కెట్లో కూరగాయల ధరలు రకరకాలుగా పలుకుతున్నాయి. తాజా రిపోర్టుల ప్రకారం, కిలో పెద్ద ఉల్లిపాయల హోల్సేల్ ధర రూ. 55 ఉండగా, రిటైల్లో రూ. 61 నుంచి రూ. 72 వరకు అమ్ముతున్నారు. అలాగే చిన్న ఉల్లిపాయలు హోల్సేల్ రూ. 67, రిటైల్ రూ. 74-87 పలుకుతుండగా, టమాటా హోల్సేల్ రూ. 30, రిటైల్ రూ. 33-39 మధ్య ఉంది.
పచ్చిమిర్చి హోల్సేల్ రూ. 53 (రిటైల్ రూ. 58-69), బీట్రూట్ హోల్సేల్ రూ. 33 (రిటైల్ రూ. 36-43), బంగాళాదుంప హోల్సేల్ రూ. 31 (రిటైల్ రూ. 34-40) చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. ఇక అరటికాయ హోల్సేల్ రూ. 11, తోటకూర హోల్సేల్ రూ. 7, అలాగే ఉసిరికాయ హోల్సేల్ ధర రూ. 70 (రిటైల్ రూ. 77-91) గా ఉంది.