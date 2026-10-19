Annadatha Sukhibhava: అన్నదాత సుఖీభవ పథకం.. అకౌంట్లోకి రూ.6,000 పెట్టుబడి సాయం
Annadatha Sukhibhava: ఆంధ్రప్రదేశ్ రైతులకు త్వరలో అన్నదాత సుఖీభవ పథకం, పీఎం కిసాన్ నిధులు అందనున్నాయి. రెండు పథకాలు కలిపి అర్హుల ఖాతాల్లో రూ.6,000 జమ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈకేవైసీ, ఆధార్ లింకింగ్ పూర్తి చేసుకోవాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
రైతులకు పండుగ ట్రీట్.. ఖాతాలో ఒకేసారి రూ.6,000 జమ
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కోట్లాది మంది అన్నదాతలు గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న అన్నదాత సుఖీభవ పథకం అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వ పీఎం కిసాన్ పథకాల తదుపరి విడత నిధులు త్వరలోనే రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లో జమ కానున్నాయి. ఈ రెండు పథకాల ద్వారా అర్హులైన రైతన్నలకు ఒకేసారి రూ.6,000 అందే అవకాశం ఉందని సమాచారం.
గతంలో దసరా పండుగ సందర్భంగా ఈ నిధులు వస్తాయని రైతులు భావించినప్పటికీ విడుదల కాలేదు. దీంతో ఇప్పుడు దీపావళికి ముందైనా ఈ పెట్టుబడి సాయం అందుతుందా అని అన్నదాతలు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.
రైతులకు ఏటా రూ.20,000 పెట్టుబడి సాయం
ఏపీ ప్రభుత్వం ఎన్నికల హామీ మేరకు అన్నదాత సుఖీభవ కింద ఏడాదికి రూ.14,000 పెట్టుబడి సాయం అందిస్తోంది. దీనికి తోడు కేంద్ర ప్రభుత్వం 'పీఎం కిసాన్' పథకం ద్వారా ఏడాదికి రూ.6,000 చొప్పున సాయం చేస్తుండగా, రెండు పథకాలు కలిపి మొత్తం ఏడాదికి రూ.20,000 రైతులకు అందుతున్నాయి.
ఈ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం విడతల వారీగా జమ చేస్తూ వస్తోంది. తాజా సమాచారం ప్రకారం, రాబోయే విడతలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి రూ.4,000, కేంద్రం నుంచి పీఎం కిసాన్ కింద మరో రూ.2,000 కలిపి మొత్తం రూ.6,000 నేరుగా రైతు ఖాతాల్లోకి చేరనున్నాయి.
పెరిగిన సాగు ఖర్చులు.. రైతులకు ఆర్థిక భరోసా
ప్రస్తుత రోజుల్లో విత్తనాలు, ఎరువులు, పురుగుమందులు, ట్రాక్టర్ అద్దెలు, కూలీల ఖర్చులు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. దీనికి తోడు అకాల వర్షాలు, వాతావరణ మార్పుల కారణంగా రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ప్రభుత్వం అందించే ఈ పెట్టుబడి సాయం రైతులకు ఎంతో ఊరటనిస్తుంది.
పండుగల సమయాల్లో లేదా వ్యవసాయ పనుల ఆరంభంలో ఈ డబ్బులు అందితే కుటుంబ అవసరాలతో పాటు సాగు ఖర్చులకు కూడా ఎంతో ఆర్థిక వెసులుబాటు లభిస్తుందని అన్నదాతలు భావిస్తున్నారు.
నిధులు రావాలంటే రైతులు ఈ పనులు తప్పక చేయాలి
పథకాల ద్వారా లబ్ధి పొందాలంటే రైతులు కొన్ని ముందస్తు సాంకేతిక ప్రక్రియలను సరిగ్గా పూర్తి చేసుకున్నారో లేదో చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేదంటే డబ్బులు జమ అయ్యేటప్పుడు ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు.
• రైతులు తమ ఆధార్ ఆధారిత ఈ-కేవైసీ (eKYC) పూర్తి చేయాలి.
• బ్యాంకు ఖాతాకు ఆధార్ నంబర్ లింక్ అయి ఉండాలి.
• బ్యాంకు ఖాతాకు ఎన్పీసీఐ మ్యాపింగ్ కచ్చితంగా పూర్తయ్యేలా చూసుకోవాలి.
• భూమి రికార్డులు, లబ్ధిదారుల జాబితా వివరాల్లో ఎలాంటి తప్పులు లేకుండా సరిచూసుకోవాలి.
ఒకవేళ ఈ వివరాలలో ఏవైనా లోపాలు ఉంటే నగదు జమ కావడంలో ఆలస్యం జరగవచ్చు. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే రైతులు సమీపంలోని రైతు సేవా కేంద్రాలు, మీ సేవా లేదా కామన్ సర్వీస్ కేంద్రాలను సంప్రదించి సమస్యను పరిష్కరించుకోవచ్చు.
అధికారిక ప్రకటన కోసం వేచిచూడాల్సిందే
మొత్తానికి ఏపీలో తదుపరి విడత అన్నదాత సుఖీభవ పథకం, పీఎం కిసాన్ నిధుల కోసం అడుగులు పడుతున్నాయి. రూ.6,000 సాయం ఏ తేదీన కచ్చితంగా జమ అవుతుంది అనేదానిపై ప్రభుత్వం నుంచి స్పష్టమైన అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే అనధికారిక ప్రచారాలను నమ్మి మోసపోకుండా, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారిక ప్రకటనలను మాత్రమే రైతులు గమనించాలని వ్యవసాయశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు.