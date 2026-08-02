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- హైదరాబాదీలకు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్.. ఫుడ్ లవర్స్ కోసం రూఫ్టాప్ రెస్టో బార్. ఎక్కడంటే.?
హైదరాబాదీలకు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్.. ఫుడ్ లవర్స్ కోసం రూఫ్టాప్ రెస్టో బార్. ఎక్కడంటే.?
Hyderabad: హైదరాబాద్లో ఫుడ్ లవర్స్కు మరో కొత్త డెస్టినేషన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది. హైదరాబాద్ మారియట్ హోటల్ అండ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్లో 'వాయు (Vayu)' పేరుతో కొత్త రూఫ్టాప్ రెస్టో-బార్ను ప్రారంభించారు.
'వాయు' పేరులోని ప్రత్యేకత ఏంటి?
'వాయు' అనే పేరు "గాలి" అనే అర్థాన్ని సూచిస్తుంది. భారతదేశంలోని తీర ప్రాంతాలు, కొండలు, మైదానాలు, ఎడారుల మీదుగా ప్రయాణిస్తూ అక్కడి సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు, రుచులను ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి తీసుకెళ్లే ప్రయాణికుడిగా గాలిని భావించి ఈ కాన్సెప్ట్ను రూపొందించారు. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న వైవిధ్యమైన వంటకాల అనుభూతిని ఒకే చోట అందించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పేరును ఎంపిక చేశారు.
ఆకట్టుకునే రూఫ్టాప్ డిజైన్.. సందర్శకులకు ప్రత్యేక అనుభూతి
నగరాన్ని ఎత్తు నుంచి వీక్షించేలా ఓపెన్-ఎయిర్ రూఫ్టాప్గా 'వాయు'ను తీర్చిదిద్దారు. ఆధునిక శైలిలో రూపొందించిన ఇంటీరియర్, ఆహ్లాదకరమైన లైటింగ్, చిన్న గ్రూపుల కోసం ప్రత్యేక సీటింగ్తో పాటు పెద్ద గ్రూపులు కలిసి కూర్చునే ఏర్పాట్లు కూడా చేశారు. ప్రత్యేక బార్ సెక్షన్ కూడా ఇందులో ఉంది. ఆఫీస్ ముగిసిన తర్వాత రిలాక్స్ కావాలనుకునే వారు, వీకెండ్ వేడుకలు జరుపుకునే కుటుంబాలు, స్నేహితుల సమావేశాలకు ఇది అనువైన ప్రదేశంగా రూపొందించారు.
మెనూలో దేశవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందిన వంటకాలు
వాయు మెనూలో భారతదేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రసిద్ధ వంటకాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ముఖ్యంగా శ్రింప్ పికిల్ విత్ మసాలా బ్రియోష్, చికెన్ వింగ్స్ వెపుడు, స్టీమ్డ్ కలింపాంగ్ మొమోస్, జీడిపప్పు పకోడీ వంటి స్టార్టర్లు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఉన్నాయి. ప్రధాన వంటకాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన గోంగూర చికెన్, కర్ణాటకలోని కుండాపూర్ ఘీ రోస్ట్, కేరళ మీన్ పొల్లిచట్టు, కొల్హాపురి మటన్ సుక్కా, ఓల్డ్ ఢిల్లీ బటర్ చికెన్ వంటి ప్రసిద్ధ రుచులను అందిస్తున్నారు. దీంతో ఒకే చోట దేశంలోని పలు ప్రాంతాల ప్రత్యేక వంటకాలను ఆస్వాదించే అవకాశం లభిస్తుంది.
ప్రత్యేక కాక్టెయిల్స్తో కొత్త అనుభవం
ఆహారంతో పాటు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన కాక్టెయిల్ మెనూ కూడా వాయు ప్రత్యేకతగా నిలుస్తోంది. 'ది పేపర్ ప్లేన్ లాగ్బుక్' పేరుతో రూపొందించిన ఈ కాక్టెయిల్ కాన్సెప్ట్లో భారతదేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల రుచులను ప్రతిబింబించే పదార్థాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. క్రిమ్సన్ విండ్, కోకమ్ క్లౌడ్, ఫైర్స్టార్మ్ ఎంబర్ వంటి ప్రత్యేక కాక్టెయిల్స్లో గోంగూర, కోకమ్, ప్యాషన్ ఫ్రూట్, అల్లం, ఫెర్మెంటెడ్ మిరపకాయ వంటి ప్రాంతీయ పదార్థాలను వినియోగించి వినూత్న రుచులను అందిస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్ మారియట్ హోటల్ అండ్ కన్వెన్షన్ సెంటర్, కోర్ట్యార్డ్ బై మారియట్ హైదరాబాద్ మల్టీ ప్రాపర్టీ జనరల్ మేనేజర్ అమర్దీప్ సింగ్ మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ నగర ఉత్సాహాన్ని ప్రతిబింబించే సామాజిక ప్లాట్ ఫామ్ గా 'వాయు'ను రూపొందించామని తెలిపారు. భారతీయ ప్రాంతీయ రుచులు, వినూత్న కాక్టెయిల్స్, ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో సందర్శకులకు మరపురాని అనుభూతిని అందించడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు.