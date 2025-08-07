- Home
Top 10 Waterfalls in Telangana: తెలంగాణలో చూడదగిన ప్రకృతి అందాలు చాలా ఉన్నాయి. నయాగరా లాంటి అద్భుతమైన జలపాతాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణలోని టాప్ 10 వాటర్ఫాల్స్ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
తెలంగాణలోని అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు
తెలంగాణలో చూడదగిన పర్యాటక ప్రాంతాలు చాలా ఉన్నాయి. అద్భుతమైన ప్రకృతి అందాలకు నెలవైన తెలంగాణలో వర్షకాలంలో జలపాతాలు కొత్త అనుభూతిని పంచుతాయి. పర్యాటక ప్రియులకు అనేక ప్రకృతి రమణీయతల కేంద్రంగా రాష్ట్రం నిలుస్తోంది. ముఖ్యంగా జలపాతాలు, నదుల ప్రవాహం కొండల మీదుగా దూకే ఈ ప్రకృతి అద్భుతాలు, ప్రతి పర్యాటకునికీ శాంతిని, సౌందర్యాన్ని అందిస్తాయి. తెలంగాణలో అత్యంత ప్రసిద్ధి గాంచిన జలపాతాలు చాలానే ఉన్నాయి.
1. కుంటాల జలపాతం (Kuntala Waterfall)
తెలంగాణలో అతి ఎత్తైన జలపాతం కుంటాల. ఇది ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నెరెల్లి గ్రామం సమీపంలో, సాహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణుల్లో ఉంది. 147 అడుగుల ఎత్తు నుండి వాటర్ పడుతుంది. మాన్సూన్ సమయంలో ఇది అత్యంత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది. సరికొత్త అనుభూతిని పంచుతుంది.
2. బోగత జలపాతం (Bogatha Waterfall)
‘తెలంగాణా నయాగరా’గా ప్రసిద్ధి పొందిన బోగత జలపాతం ములుగు జిల్లాలోని మేడారం సమీపంలో ఉంది. ఫ్యామిలీ టూర్లకు, ఫోటోగ్రఫీకి ఇది సరిగ్గా సరిపోతుంది. జలపాతం వరకు వాహనాల్లో వెళ్లవచ్చు.
3. మల్లెల తీర్థం జలపాతం (Mallela Theertham)
నల్లమల అటవీ ప్రాంతంలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా అచ్చంపేట సమీపంలో ఈ జలపాతం ఉంటుంది. సుమారు 150 అడుగుల ఎత్తు నుండి వాటర్ కిందకు పడుతుంది. మహాశివుడు కోలువైన ఈ ప్రాంతం ఆధ్యాత్మికతకు చిహ్నంగా నిలుస్తోంది.
4. గాయత్రీ జలపాతం (Gayatri Waterfall)
ఈ జలపాతం కొంచెం లోతుగా, అడవుల మధ్య ఉంటుంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని తిమ్మాపూర్ సమీపంలో ఉంది. ఇది “కడంప జలపాతాల తల్లి” అనే పేరుతో గుర్తింపు పొందింది. సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తులో నుంచి నీరు వస్తుంది.
5. పొచ్చెర జలపాతం (Pochera Waterfall)
కుంటాలకి సమీపంలో ఉండే పొచ్చెర జలపాతం అనేక శిలల మధ్య విస్తరించి ఉన్న అద్భుతమైన ప్రదేశం. ఇది నిరంతరం నీటితో నిండిన జలాశయంలా ఉండే జలపాతం. కుటుంబంతో కలిసి వెళ్లడానికి బెస్ట్ టూరిజం స్పాట్.
6. కనకై జలపాతం (Kanakai Waterfall)
తెలంగాణలోని స్విట్జర్ల్యాండ్ జలపాతంగా కనకై జలపాతం గుర్తింపు పొందింది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో మరో రహస్యమయమైన ప్రదేశం కనకై వాటర్ ఫాల్స్. ఈ ప్రాంతంలో మూడు వేర్వేరు జలపాతాల సముదాయంగా ఉంటుంది. పెద్దగా పర్యాటక వృద్ధి లేకపోయినా ట్రెక్కింగ్ ప్రేమికులకు ఇది ఆహ్లాదకరమైన ప్రాంతంగా ఉంటుంది.
7. భీమునిపాదం జలపాతం (Bheemuni Paadam Waterfall)
మహబూబ్బాద్ జిల్లాలోని గూడురు సమీపంలో ఉన్న ఈ జలపాతం, రాతిపై భీముని పాదం ఆకారంలో గుర్తుల వల్ల ప్రత్యేకతను కలిగి ఉంది. నీటిపై పడే సూర్యకాంతి వెలుగులు అద్భుతంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏర్పడే ఇంద్రధనస్సులు ప్రకృతి అద్భుతంగా చెప్పవచ్చు.
8. ముత్యాల ధార జలపాతం (Mutyala Dhara Waterfall)
జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా అడవుల్లో లోతైన జలపాతం ఇది. దాదాపు 700 అడుగుల ఎత్తు ఉంది. పేరుకు తగ్గట్టు, నీరు ముత్యాల్లా మెరిసేలా కనిపిస్తుంది. అడవిలో ఒకటిన్నర గంట నడవాల్సి ఉంటుంది. నడకదారిలో ప్రకృతి అందాలు సూపర్ గా ఉంటాయి.
9. సప్తగుండల జలపాతం (Sapthagundala Waterfall)
ఈ జలపాతం ఏడు వేర్వేరు చిన్న ప్రవాహాలుగా ఉంటుంది. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి వచ్చే శబ్దం కొత్త ఫీల్ ను కలిగిస్తుంది. ఖమ్మం జిల్లాలోని దుమ్ముగూడెం సమీపంలో ఉంటుంది. దట్టమైన అడవుల్లో ఉన్న ఒక రహస్య జలపాతంగా గుర్తుంపు పొందింది.
10. బగ్గ జలపాతం (Bugga Waterfall)
హైదరాబాద్కు అత్యంత సమీపంలో ఉండే బగ్గ జలపాతం మేడ్చల్ జిల్లాలో ఉంది. అయితే దీనికి చేరాలంటే కనీసం ఒక గంట అడవిలో నడవాలి. స్వచ్ఛంగా మెరుస్తూ ఉండే నీటితో ప్రశాంతతను కోరేవారికి ఇది బెస్ట్ ట్రావెల్ స్పాట్.