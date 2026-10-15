Voter Registration Drive: ఓటర్లకు బిగ్ అలర్ట్.. వెంటనే ఇలా చేయండి
Voter Registration Drive: ఎన్నికల సంఘం తెలంగాణ ఓటర్లకు బిగ్ అలర్ట్ ఇచ్చింది. కొత్త ఓటర్ల నమోదు, జాబితా సవరణ కోసం అన్ని పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ప్రత్యేక శిబిరాలు నిర్వహిస్తున్నారు. అర్హులు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం సూచించింది.
తెలంగాణలో కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు ప్రత్యేక డ్రైవ్.. మిస్ అయితే అంతే సంగతులు
ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థలో ఓటు హక్కు ఎంత విలువైనదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దేశ భవితను మార్చే శక్తి ఒక్కో పౌరుడి ఓటుకు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణలోని అర్హులైన ప్రతి ఒక్కరికీ ఓటు హక్కు కల్పించేందుకు భారత ఎన్నికల సంఘం (ECI) మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న ప్రత్యేక ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ (SIR) ప్రక్రియలో భాగంగా, ఇవాళ, రేపు (అక్టోబర్ 15, 16 తేదీల్లో) రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలింగ్ స్టేషన్లలో ప్రత్యేక శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ రెండు రోజుల పాటు బూత్ స్థాయి అధికారులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అందుబాటులో ఉండనున్నారు.
కొత్త ఓటర్ల నమోదుకు సువర్ణావకాశం
కొత్తగా 18 సంవత్సరాలు నిండిన యువతీ యువకులు, ఇప్పటివరకు ఓటరు జాబితాలో పేరు లేని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ప్రత్యేక అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు. పోలింగ్ కేంద్రాలకు నేరుగా వెళ్లి 'ఫారం-6' దరఖాస్తును పూర్తి చేసి, అవసరమైన ధ్రువీకరణ పత్రాలతో పాటు బీఎల్వోలకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ ద్వారా నేరుగా వెళ్లలేని వారు ఆఫ్లైన్లో కూడా ఈ ఫారాన్ని పొంది సమర్పించవచ్చు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో ఫారం-6 ద్వారా లక్షలాది మంది యువత కొత్త ఓటరు నమోదుకు దరఖాస్తు చేసుకోవడం విశేషం.
ఓటర్ జాబితాలో తప్పుల సవరణ, ఇతర దరఖాస్తులు
కేవలం కొత్త ఓట్ల నమోదు మాత్రమే కాకుండా, ఇప్పటికే ఓటరు జాబితాలో పేరు ఉన్నప్పటికీ వివరాలలో తప్పులు ఉన్నవారు వాటిని సరిదిద్దుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు. ఓటర్ ఐడీ కార్డులో పేరు, వయస్సు, ఫొటో, చిరునామా, తండ్రి లేదా భర్త పేర్లలో ఏవైనా మార్పులు ఉంటే 'ఫారం-8' ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఈ ఫారం ద్వారా లక్షలాది దరఖాస్తులు రాగా, అధికారులు అనేక దరఖాస్తులను పరిశీలించి ఆమోదించారు. అలాగే ఓటర్ల జాబితా నుంచి పేర్ల తొలగింపు, అభ్యంతరాల కోసం ఫారం-7 దరఖాస్తులు కూడా భారీ సంఖ్యలో స్వీకరించారు.
పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఓటరు నమోదు వివరాలు
మరోవైపు మహబూబ్నగర్ - రంగారెడ్డి - హైదరాబాద్, అలాగే వరంగల్ - ఖమ్మం - నల్గొండ పట్టభద్రుల (గ్రాడ్యుయేట్) ఎమ్మెల్సీ నియోజకవర్గాల ఓటర్ల నమోదు ప్రక్రియ కూడా వేగంగా కొనసాగుతోంది. 2023 అక్టోబర్ 31 నాటికి గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి డిగ్రీ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ చదువు పూర్తి చేసిన అర్హులైన పట్టభద్రులు 'ఫారం-18' ద్వారా నవంబర్ 6వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. దరఖాస్తు సమయంలో ఒరిజినల్ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికెట్లు లేదా గెజిటెడ్ అధికారి అటెస్టేషన్ చేసిన పత్రాలను చూపించాల్సి ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి రెండు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ఓటు కలిగి ఉండటానికి నిబంధనల ప్రకారం ఎలాంటి అవకాశం లేదు.
ముసాయిదా, తుది ఓటర్ల జాబితా విడుదల తేదీలు
ఎన్నికల సంఘం షెడ్యూల్ ప్రకారం, క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన పూర్తి చేసిన తర్వాత నవంబర్ 25వ తేదీన ఓటర్ల ముసాయిదా జాబితాను విడుదల చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చే అభ్యంతరాలు, సవరణలను పరిశీలించి, డిసెంబర్ 30వ తేదీన తుది ఓటర్ల జాబితాను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు. ప్రజలందరూ తమ పేర్లు ఓటర్ల జాబితాలో సరిగ్గా ఉన్నాయో లేదో ఈ ప్రత్యేక శిబిరాల ద్వారా లేదా స్థానిక బీఎల్వోలను సంప్రదించి నిర్ధారించుకోవాలని ఎన్నికల సంఘం కోరుతోంది.