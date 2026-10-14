Liquor Price: పండగ ముందు మందుబాబులకు షాక్.. పెరిగిన మద్యం ధరలు
Liquor Price: దసరా, దీపావళి పండగల ముందు మందుబాబులకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. తెలంగాణలో విదేశీ మద్యం ధరలు సగటున 6 శాతం వరకు పెరిగాయి. 352 బ్రాండ్లపై ప్రభావం పడనుండగా, కొత్త ధరలు ఈ నెల 12 నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయని సంబంధిత వర్గాలు తెలిపాయి.
దసరా వేళ మందుబాబులకు ఊహించని షాక్
తెలంగాణలోని మద్యం ప్రియులకు, ముఖ్యంగా ఫారిన్ లిక్కర్ ఇష్టపడే వారికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టి షాకిచ్చింది. దసరా పండుగ వేళ విదేశీ మద్యం ధరలను సగటున 6 శాతం వరకు పెంచుతూ ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. వైన్ షాపులు, బార్లు, పబ్బుల్లో విక్రయించే వివిధ రకాల విదేశీ బ్రాండ్ల ధరలకు సంబంధించి తెలంగాణ బెవరేజెస్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (టీజీబీసీఎల్) అధికారిక సర్క్యులర్ జారీ చేసింది. ఈ సవరించిన కొత్త ధరలు ఈ నెల 12వ తేదీ నుంచే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమల్లోకి వచ్చాయని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
352 బ్రాండ్లపై ప్రభావం.. ఫుల్ బాటిల్పై రూ.30 నుంచి రూ.100 పెంపు
రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం 352 విదేశీ మద్యం బ్రాండ్ల ధరలను ప్రభుత్వం సమగ్రంగా సమీక్షించింది. టెండర్ కమిటీ సమర్పించిన రిపోర్టు, సిఫారసులు, అసెస్సబుల్ వ్యాల్యూస్ను (ఏవీఎస్) పరిశీలించిన అనంతరం ఈ ధరల సవరణకు ఆమోదం తెలిపింది. అన్ని బ్రాండ్లకు ఒకే రకంగా కాకుండా, బ్రాండ్ను బట్టి వినియోగదారులపై భారం పడనుంది. ఫుల్ బాటిల్పై కనిష్ఠంగా రూ.30 నుంచి గరిష్ఠంగా రూ.100 వరకు అదనపు భారం పడనుంది. సగటున 6 శాతం ధరలు పెరగడంతో మందుబాబులు ఇకపై జేబు నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది.
ప్రధాన బ్రాండ్ల కొత్త ధరలు ఇలా..
విదేశాల నుంచి దిగుమతి అయ్యే ప్రముఖ బ్రాండ్ల స్కాచ్, సింగిల్ మాల్ట్ విస్కీలు, వోడ్కా, జిన్, వైన్ రకాల గరిష్ఠ రిటైల్ ధరలు భారీగా పెరిగాయి. గ్లెన్మోరంగీ సిగ్నెట్ (750ml) ధర రూ.50,660కి చేరగా, రాయల్ సెల్యూట్ 21 ఇయర్స్ (700ml) రూ.27,220గా ఉంది. అలాగే జానీ వాకర్ బ్లాక్ లేబుల్ (750ml) రూ.5,140, గ్లెన్ఫిడిచ్ 12 ఇయర్స్ (700ml) రూ.7,910, అబ్సల్యూట్ వోడ్కా (750ml) రూ.2,680 చొప్పున సవరించిన ధరలు అమలవుతున్నాయి. వైన్స్ విషయానికి వస్తే, మోయెట్ అండ్ చాన్డన్ బ్రూట్ (750ml) ధర రూ.14,270గా నిర్ణయించారు.
కఠిన నిబంధనలు.. స్టిక్కర్లు తప్పనిసరి
డిపోల్లో ప్రస్తుతం ఉన్న నిల్వలతో పాటు, ఇకపై రవాణా చేసే ప్రతి విదేశీ మద్యం బాటిల్పై తప్పనిసరిగా సవరించిన కొత్త ఎమ్మార్పీతో కూడిన స్టిక్కర్లను అతికించాలని నమోదిత సరఫరాదారులను అధికారులు ఆదేశించారు. వైన్ షాపులు, బార్లు, డిస్ట్రిబ్యూటర్లు కేవలం సవరించిన ధరలకే విక్రయించాలని, నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే షాపుల లైసెన్సులు రద్దు చేయడంతో పాటు కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
కొత్త బార్ల దరఖాస్తులకు భారీ స్పందన
మరోవైపు, రాష్ట్రంలో కొత్తగా 41 బార్ల ఏర్పాటుకు అబ్కారీ శాఖ జారీ చేసిన నోటిఫికేషన్కు అపూర్వ స్పందన లభించింది. మొత్తం 8,771 దరఖాస్తులు రాగా, ఒక్కో దరఖాస్తుకు తిరిగి చెల్లించని రుసుము రూ.లక్ష ఉండటంతో ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది. క్యూర్ పరిధిలో ఒక బార్కు సగటున 303 దరఖాస్తులు రాగా, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పోటీ మరింత తీవ్రంగా ఉంది. ఈ నెల 16న లాటరీ ద్వారా బార్ల నిర్వాహకులను ఎంపిక చేయనున్నట్టు అధికారులు తెలిపారు.