Telangana: పేదలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం దీపావళి కానుక.. కొత్త పింఛన్లు
Telangana: తెలంగాణలో సామాజిక భద్రతా పింఛన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుపేదలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త అందించింది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం 'చేయూత' పథకం ద్వారా కొత్తగా 4.50 లక్షల మందికి పింఛన్లు మంజూరు చేసింది.
కొత్తగా 4.50 లక్షల మందికి పింఛన్లు
రాష్ట్రంలో అర్హులైన పేదలకు సామాజిక భద్రత కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొత్త పింఛన్ల మంజూరుకు చర్యలు చేపట్టింది. ఇందులో భాగంగా గతంలో అర్హుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరించింది. ఈ ప్రక్రియలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 5.50 లక్షల మంది పింఛన్ల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వాటిని పరిశీలించిన ప్రభుత్వం చివరకు 4.50 లక్షల మందిని అర్హులుగా గుర్తించింది. వీరందరికీ ఈ నెల నుంచే పింఛన్ నగదు అందించేందుకు ఏర్పాట్లు చేసింది.
క్షేత్రస్థాయి పరిశీలనతో లబ్ధిదారుల ఎంపిక
పింఛన్ల కోసం వచ్చిన దరఖాస్తులను గ్రామీణ పేదరిక నిర్మూలన సంస్థ ఆధ్వర్యంలో అధికారులు పరిశీలించారు. కేవలం దరఖాస్తుల ఆధారంగా కాకుండా క్షేత్రస్థాయిలో వివరాలను ధ్రువీకరించి అర్హులను ఎంపిక చేశారు. ప్రభుత్వ నిబంధనలు, నిర్దేశించిన ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉన్నవారికి మాత్రమే పింఛన్లు మంజూరు చేశారు. మొత్తం 5.50 లక్షల దరఖాస్తుల్లో 4.50 లక్షల మందికి అర్హత లభించింది. ఈ ఎంపిక ప్రక్రియతో చాలాకాలంగా పింఛన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కుటుంబాలకు ఊరట కలగనుంది.
అత్యధికంగా వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలకు లబ్ధి
కొత్తగా మంజూరైన పింఛన్లలో మహిళలకు పెద్దపీట వేశారు. ఎంపిక చేసిన 4.50 లక్షల మందిలో సుమారు 3 లక్షల మంది వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు ఉన్నారు. వీరితో పాటు దాదాపు లక్ష మంది దివ్యాంగులకు పింఛన్లు మంజూరయ్యాయి. మరో 50 వేల మంది చేనేత, గీత కార్మికులకు కూడా ఈ పథకం ద్వారా ప్రయోజనం కలగనుంది. వివిధ కారణాలతో కుటుంబ ఆదాయానికి దూరమైనవారికి, శారీరక వైకల్యంతో ఉపాధి పొందలేని వారికి ఈ ఆర్థిక సహాయం ఉపయోగపడనుంది.
కొడంగల్ నుంచి పంపిణీ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం
కొత్త పింఛన్ల పంపిణీకి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి తన నియోజకవర్గమైన కొడంగల్ను ఎంచుకున్నారు. ఆదివారం అక్కడ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో లబ్ధిదారులకు పింఛన్ మంజూరు పత్రాలను అందజేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లోనూ పంపిణీ ప్రక్రియ కొనసాగనుంది. మంత్రులు, స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు, సంబంధిత అధికారులు లబ్ధిదారులకు మంజూరు పత్రాలు అందించనున్నారు. ఇందుకోసం జిల్లా యంత్రాంగాలు అవసరమైన ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశాయి.
పేద కుటుంబాలకు నెలవారీ ఆర్థిక భరోసా
కొత్త పింఛన్ల మంజూరుతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న బలహీన వర్గాలకు ప్రతి నెలా కొంత మేరకు ఆదాయ భద్రత లభించనుంది. వృద్ధులు, వితంతువులు, ఒంటరి మహిళలు, దివ్యాంగులతో పాటు చేనేత, గీత కార్మికుల జీవనానికి ఈ సాయం తోడ్పడనుంది. నిత్యావసర ఖర్చులు, మందులు, ఇతర వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి కొంత తగ్గనుంది. సామాజిక భద్రతను మరింత విస్తరించడంలో భాగంగా ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం ద్వారా కొత్తగా 4.50 లక్షల కుటుంబాలకు ప్రయోజనం చేకూరనుంది. దీపావళి సమయంలో పింఛన్లు మంజూరు కావడంతో అర్హులైన లబ్ధిదారుల ఇళ్లలో సంతోషం నెలకొంది.