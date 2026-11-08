Telangana's Ladakh: ఇది తెలంగాణ లడఖ్.. ఈ సరికొత్త టూరిస్ట్ స్పాట్ అందాలు చూశారా?
Telangana's Ladakh: హైదరాబాద్కు కూతవేటు దూరంలో ఉన్న వైజాగ్ కాలనీ నాగార్జునసాగర్ బ్యాక్వాటర్స్ అందాలతో పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటోంది. దీన్ని తెలంగాణ లడఖ్ లేదా మినీ గోవా అంటారు. ఈ అద్భుతమైన టూరిస్ట్ స్పాట్ వివరాలు మీకోసం.
వైజాగ్ కాలనీ: తెలంగాణలోని అద్భుతమైన టూరిస్ట్ స్పాట్
వీకెండ్లో ప్రశాంతంగా గడపడానికి తెలంగాణలో ఎన్నో ప్రదేశాలు ఉన్నాయి. అయితే నల్గొండ జిల్లాలోని నాగార్జునసాగర్ బ్యాక్వాటర్స్ పక్కన ఉన్న వైజాగ్ కాలనీ ఇప్పుడు కొత్త టూరిస్ట్ డెస్టినేషన్గా మారుతోంది. చుట్టూ కొండలు, మధ్యలో నీరు, పచ్చటి ప్రకృతితో ఈ ప్రాంతం పర్యాటకులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. హైదరాబాద్ నుంచి సుమారు 120 నుండి 180 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ ప్రదేశం ఉంది. కారులో వెళితే సుమారు మూడున్నర నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది.
ఇది తెలంగాణ లడఖ్.. మినీ గోవాగా గుర్తింపు
ఈ ప్రాంతాన్ని సోషల్ మీడియాలో చాలామంది 'తెలంగాణ లడఖ్' లేదా 'గ్రీన్ లడఖ్' అని పిలుస్తున్నారు. విశాలమైన భూభాగం, పచ్చటి తీరం, నీలి రంగు నీరు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అలాగే బోటింగ్, రిలాక్స్డ్ వైబ్ కారణంగా కొందరు దీన్ని తెలంగాణ మినీ గోవా అని కూడా అంటుంటారు. అయితే ఇవన్నీ పర్యాటక నిపుణులు పెట్టిన పేర్లే కానీ అధికారిక పేర్లు కావు. ఇక్కడికి వెళ్లేవారు అక్టోబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి మధ్య కాలం ఎంచుకోవడం చాలా మంచిది.
నాగార్జునసాగర్ బ్యాక్వాటర్స్ ప్రత్యేకతలు ఇవే
ఈ ప్రాంతం ప్రధానంగా నాగార్జునసాగర్ రిజర్వాయర్ బ్యాక్వాటర్స్ చుట్టూ విస్తరించి ఉంది. విశాలమైన నీటి విస్తీర్ణం, చుట్టూ ఉండే కొండలు ఫోటోగ్రఫీ ప్రేమికులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఇక్కడ లోకల్ బోట్ రైడ్స్ అందుబాటులో ఉంటాయి. ఎల్లెశ్వరగట్టు ఐలాండ్కు వెళ్లడానికి స్థానిక బోట్లను ఆశ్రయించవచ్చు. సాయంత్రం వేళల్లో ఇక్కడ సూర్యాస్తమయం చూసేందుకు పర్యాటకులు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతారు. అలాగే స్థానికంగా లభించే ఫ్రెష్ ఫిష్ కర్రీ, ఫిష్ ఫ్రై చాలా ఫేమస్.
వీకెండ్ ట్రిప్ ప్లాన్ ఇలా చేసుకోండి
శనివారం ఉదయం హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరి ఉదయం 10-11 గంటలకల్లా వైజాగ్ కాలనీకి చేరుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత స్థానిక ల్యాండ్స్కేప్ చూసి, బోట్ ద్వారా ఐలాండ్ పర్యటన చేయవచ్చు. మధ్యాహ్నం లంచ్ తర్వాత సాయంత్రం వరకు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలను చుట్టిరావచ్చు. సూర్యాస్తమయం సమయంలో బ్యాక్వాటర్స్ అందాలను కెమెరాలో బంధించవచ్చు. రాత్రికి అక్కడే క్యాంపింగ్ లేదా ముందస్తుగా బుక్ చేసుకున్న వసతి గృహాలలో బస చేయవచ్చు. ఆదివారం నాడు నాగార్జునసాగర్ డ్యామ్ వ్యూ పాయింట్లు, బుద్ధవనం సందర్శించి తిరిగి పయనం కావచ్చు.
ప్రయాణంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
వైజాగ్ కాలనీ ట్రిప్కు వెళ్లేటప్పుడు కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి. బోటింగ్ చేసేటప్పుడు లైఫ్ జాకెట్ ధరించడం తప్పనిసరి. రిజర్వాయర్లో ఈత కొట్టడం లేదా ఒంటరిగా నీటిలోకి వెళ్లడం ప్రమాదకరం. తాగునీరు, స్నాక్స్, సన్ స్క్రీన్, పవర్ బ్యాంక్ వంటివి వెంట ఉంచుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని తగ్గించి ప్రాంతాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలి. ప్రయాణానికి ముందు రోడ్డు పరిస్థితులు, బోటింగ్ లభ్యతను సరిచూసుకోవడం మంచిది.