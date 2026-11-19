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- సిద్ధిపేటపై వరాల జల్లు కురిపించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. రూ. 544 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టులు
సిద్ధిపేటపై వరాల జల్లు కురిపించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి.. రూ. 544 కోట్లతో భారీ ప్రాజెక్టులు
Telangana: తెలంగాణ ప్రభుత్వం సిద్దిపేటపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది. ఈ క్రమంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారం సిద్దిపేట జిల్లాలో పర్యటించి మొత్తం రూ.544.11 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేశారు.
రూ.400 కోట్లతో రెండు యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలలు
జిల్లాలో విద్యా వ్యవస్థను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ప్రభుత్వం భారీగా నిధులు కేటాయించింది. ఇందులో భాగంగా సిద్దిపేట, దుబ్బాక నియోజకవర్గాల్లో రెండు యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ పాఠశాలల నిర్మాణానికి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. ఒక్కో పాఠశాలను రూ.200 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్నారు. మొత్తం రూ.400 కోట్లతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ విద్యాసంస్థలను తీర్చిదిద్దాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. వీటితో పాటు జిల్లాలోని ఏడు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో అదనపు తరగతి గదుల నిర్మాణానికి రూ.15.44 కోట్లు కేటాయించారు. దౌల్తాబాద్ మండలంలో రూ.7.80 కోట్లు, చిన్నకోడూరు మండలంలో రూ.7.50 కోట్లతో తెలంగాణ పబ్లిక్ స్కూళ్ల నిర్మాణానికి కూడా పునాది వేశారు.
పరిపాలనా సౌకర్యాల కోసం కొత్త భవనాలు
ప్రజలకు ప్రభుత్వ సేవలను మరింత చేరువ చేయడంతో పాటు పరిపాలనలో సౌలభ్యం కల్పించేందుకు రెవెన్యూ శాఖలోనూ నిర్మాణ పనులు చేపట్టనున్నారు. జిల్లాలో ఆరు నూతన తహసీల్దార్ కార్యాలయాల నిర్మాణానికి రూ.13.50 కోట్లను ప్రభుత్వం ఖర్చు చేయనుంది. ఈ భవనాల నిర్మాణంతో రెవెన్యూ సేవల నిర్వహణకు మెరుగైన వసతులు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. మరోవైపు జనగామ నియోజకవర్గంలో మూడు విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల నిర్మాణానికి రూ.6.89 కోట్లతో పనులు ప్రారంభించారు. మొత్తంగా కొత్తగా చేపట్టనున్న ప్రాజెక్టుల కోసం రూ.451.13 కోట్లతో ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు చేశారు.
రూ.54.67 కోట్లతో 14 విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లు ప్రారంభం
జిల్లాలో విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థను మెరుగుపరిచే దిశగా ఇప్పటికే పూర్తయిన 14 విద్యుత్ సబ్స్టేషన్లను సీఎం ప్రారంభించారు. వీటి నిర్మాణానికి రూ.54.67 కోట్లు వెచ్చించారు. కొత్త సబ్స్టేషన్ల అందుబాటులోకి రావడంతో విద్యుత్ పంపిణీ సామర్థ్యం పెరగడంతో పాటు స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా సరఫరా వ్యవస్థను బలోపేతం చేసేందుకు అవకాశం కలగనుంది. గజ్వేల్లో రూ.1.59 కోట్లతో నిర్మించిన విద్యుత్ డివిజన్ కార్యాలయాన్ని కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. విద్యుత్ శాఖ కార్యకలాపాల నిర్వహణకు ఈ కార్యాలయం ఉపయోగపడనుంది.
కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయంలో భక్తులకు మెరుగైన వసతులు
ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొమురవెల్లి మల్లన్న ఆలయంలో భక్తుల సౌకర్యాల పెంపునకు చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు పూర్తయ్యాయి. ఇందులో భాగంగా రూ.14.35 కోట్లతో నిర్మించిన ఆలయ సత్రాన్ని, రూ.12 కోట్ల వ్యయంతో ఏర్పాటు చేసిన క్యూ కాంప్లెక్స్ను సీఎం ప్రారంభించారు. పండుగలు, జాతరలు, ప్రత్యేక సందర్భాల్లో ఆలయానికి పెద్ద సంఖ్యలో వచ్చే భక్తులకు ఈ వసతులు ఉపయోగపడనున్నాయి. ముఖ్యంగా భక్తుల బస, దర్శనం కోసం వేచి ఉండే సమయంలో మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఇవి దోహదపడనున్నాయి.
మహిళా సంఘాలకు భవనాలు.. బాలికలకు కొత్త విద్యాలయం
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళా సంఘాల కార్యకలాపాలను మరింత విస్తరించేందుకు రూ.6.50 కోట్లతో నిర్మించిన 53 గ్రామ సంఘాల భవనాలను ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. ఈ భవనాలు మహిళా సంఘాల సమావేశాలు, ఇతర సామూహిక కార్యక్రమాలకు ఉపయోగపడనున్నాయి. అలాగే రాయపోల్ మండలంలో రూ.3.87 కోట్లతో నిర్మించిన నూతన కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయ భవనాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చారు. బాలికలకు మెరుగైన విద్యా వాతావరణం కల్పించడంలో ఈ భవనం కీలకంగా మారనుంది. ఇలా ఇప్పటికే పూర్తయిన రూ.92.98 కోట్ల విలువైన పనులను సీఎం ప్రారంభించారు. కొత్త ప్రాజెక్టులకు శంకుస్థాపనలు, పూర్తయిన పనుల ప్రారంభోత్సవాలతో సిద్దిపేట జిల్లాలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ప్రభుత్వం ఊతమిచ్చింది.