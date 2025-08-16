ఐఎండీ హెచ్చరిక.. ఈ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన
Andhra Pradesh ,Telangana Weather Update:బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఇవాళ కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో పలు జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు.
అల్ప పీడన ప్రభావం
Weather Update: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాల ఉధృతి మరింత పెరగనుందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. దక్షిణ ఒడిశా – ఉత్తర ఆంధ్ర తీరప్రాంతాలపై అల్ప పీడనం వల్ల రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ స్పష్టంచేసింది. భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) తాజాగా విడుదల చేసిన అంచనాల ప్రకారం.. దక్షిణ ఒడిశా, ఉత్తర ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాలపై అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. దీని ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షపాతం తీవ్రంగా ఉండనుంది
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితి
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని తీర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. ఆగస్టు 17, 18 తేదీల్లో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా. అధిక వర్షాల ప్రభావంతో నదులు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉండటంతో పాటు, తక్కువ ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవచ్చని అధికారులు హెచ్చరించారు. మత్స్యకారులకు ప్రత్యేక హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ, సముద్రంలోకి వెళ్లరాదని సూచించారు. వర్షాల ప్రభావంతో రహదారులపై రవాణా అంతరాయం, విద్యుత్ అంతరాయం, చెట్ల కూలిపోవడం వంటి సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ విభాగం తెలిపింది. అత్యవసర పరిస్థితులు తప్ప బయటకు వెళ్లవద్దనీ, వర్షాలతో నిండిపోయే లోతట్టు ప్రాంతాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
తెలంగాణలో పరిస్థితి
గత 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యాయి. మెదక్ జిల్లాలోని టెక్మల్లో 17 సెంటీమీటర్లు, నిర్మల్ జిల్లా ముద్రోలులో 13 సెం.మీ, మంచిర్యాలలో 12 సెం.మీ, మెదక్ జిల్లాలోని రేగొడలో 11 సెం.మీ, నిజామాబాద్లోని బోధన్లో 9 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయింది. రాబోయే రోజుల్లో వర్షాల తీవ్రత ఇంకా పెరగనుంది. ఆగస్టు 16 నుంచి 19 వరకు రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ హెచ్చరించింది. రైతులకు ముందస్తు సూచనలు జారీ చేస్తూ.. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వరి, పత్తి, మక్క, సోయాబీన్ పంటలు నీటిలో మునిగే ప్రమాదం ఉందని, కాబట్టి తగిన పారుదల ఏర్పాట్లు చేసుకోవాలని సూచించారు.
హైదరాబాద్ వాతావరణం
తెలంగాణలో వర్షాలు ముమ్మరంగా కురుస్తుండగా హైదరాబాద్ నగరంలోనూ వర్షాలు రాబోయే కొన్ని రోజులు కొనసాగనున్నాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) ప్రకటించింది. ఆగస్టు 16 నుంచి 19 వరకు నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఈ వర్షాలు ప్రధానంగా సాయంత్రం, రాత్రి వేళల్లో ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశముందని ఐఎండీ అధికారులు తెలిపారు. తక్కువ పీడన ప్రభావంతో నగరంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. ఉష్ణోగ్రతలు 29–31°C మధ్య ఉండగా, తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండనుంది.
మాలక్పేట్, చాంద్రాయణగుట్ట, తార్నాక, అంబర్పేట్, అల్వాల్ వంటి లోతట్టు కాలనీ వాసులు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. మొత్తంగా రాబోయే నాలుగు రోజులు హైదరాబాద్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది.
ఈ జిల్లాలకు అతి భారీ వర్ష సూచన
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ ప్రభావం మరింత విస్తరించనుందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ముఖ్యంగా కరీంనగర్, మహబూబాబాద్, ములుగు, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెదక్ జిల్లాల్లో శుక్రవారం అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.
ఇక మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాలపై వర్షాల మబ్బులు కమ్ముకున్నాయి. రాబోయే వారం రోజులపాటు వర్షాలు తరచుగా కురుస్తాయని, ముఖ్యంగా ఆగస్టు 17, 18 తేదీల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పంటలు, ప్రజల ఆస్తి నష్టాలు తగ్గించేందుకు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ప్రభుత్వ విభాగాలు సూచిస్తున్నాయి.