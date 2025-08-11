Weather Update: ఐఎండీ అలర్ట్ .. మళ్లీ ముంచెత్తే వానలు! ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
Telangana, Andhra Pradesh weather Update: తెలుగు రాష్రాల్లో మళ్లీ వానల దండయాత్ర మొదలుకానుంది. వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో నేటీ నుంచి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
మళ్లీ ముంచెత్తే వానలు!
Telangana, Andhra Pradesh weather Update: తెలుగు రాష్రాల్లో మళ్లీ వానల దండయాత్ర మొదలుకానుంది. వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రేపటి నుంచి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తృతంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఇక ఈ నెల 13వ తేదీ నుండి 16 వరకు పలు జిల్లాల్లో అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. వర్షాల సమయంలో రహదారులపై జాగ్రత్తగా ఉండాలని, తక్కువ ఎత్తున్న ప్రాంతాల్లో నివసించే వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
తెలంగాణలో వర్షాల పరిస్థితి:
హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం.. నేడు ( సోమవారం) ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, కామారెడ్డి, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట, వికారాబాద్, యాదాద్రి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లా ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఈ ప్రాంతాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ప్రత్యేకంగా ఆగస్టు 13న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నది. దీని ప్రభావంతో ఆగస్టు 13 నుంచి 16 వరకు రాష్ట్రంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
గణాంకాలు:
ఆదివారం నిర్మల్ జిల్లా అక్కాపూర్లో 11.05 సెం.మీ., సూర్యాపేట జిల్లా ఫణిగిరిలో 8.93, ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో 7.28, వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండిలో 6.70 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. హైదరాబాద్తో పాటు నారాయణపేట, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్, రంగారెడ్డి, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లోనూ భారీ వర్షాలు కురిశాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాతావరణం
విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకారం, ఈ వారాంతం వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్వతీపురం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు జిల్లాలు ముఖ్యంగా భారీ వర్షాలకు గురవుతాయని తెలిపారు. రైతులు, బయట పనుల కోసం వెళ్లే వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశంతో వాతావరణ శాఖ ఈ విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించింది. రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉన్నది.
హైదరాబాద్లో వాతావరణ పరిస్థితి:
గత రెండు మూడు రోజులుగా హైదరాబాద్ నగరంలో నిరంతర వర్షాలు కురుస్తుండటం వలన పంజాగుట్ట, ఇతర కాలనీల్లో నీరు ప్రవేశించి ఇబ్బందులు ఏర్పడుతున్నాయి. ప్రభుత్వం పై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర విమర్శలు వచ్చాయి.