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- ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజులపై తెలంగాణ సర్కార్ కఠిన ఆదేశాలు.. ఆ వివరాలు కచ్చితంగా తెలపాల్సిందే
ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజులపై తెలంగాణ సర్కార్ కఠిన ఆదేశాలు.. ఆ వివరాలు కచ్చితంగా తెలపాల్సిందే
Schools: తెలంగాణలోని ప్రైవేట్, అన్ఎయిడెడ్ పాఠశాలల్లో ఫీజుల విషయంలో పారదర్శకత తీసుకురావడానికి తెలంగాణ విద్యాశాఖ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2026–27 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఫీజు నిర్మాణాన్ని స్పష్టంగా తెలియజేయాలని ఆదేశించింది.
ఫీజు వివరాలు మూడు చోట్ల తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి
కొత్త మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతి ప్రైవేట్ పాఠశాల తమ తరగతి వారీ ఫీజు వివరాలను పాఠశాల నోటీస్ బోర్డుపై స్పష్టంగా ప్రదర్శించాలి. అంతేకాకుండా అధికారిక వెబ్సైట్లో కూడా అదే సమాచారాన్ని అందుబాటులో ఉంచాలి. వీటితో పాటు విద్యాశాఖ నిర్వహిస్తున్న schooledu.telangana.gov.in పోర్టల్లో కూడా పూర్తి ఫీజు వివరాలను నమోదు చేయడం తప్పనిసరిగా పేర్కొంది. దీంతో తల్లిదండ్రులు ఎప్పుడైనా అధికారికంగా ఫీజు నిర్మాణాన్ని పరిశీలించే అవకాశం ఉంటుంది.
ఫీజు నిర్ణయానికి సంబంధించిన పత్రాలు కూడా సమర్పించాలి
ఫీజులను ఎలా నిర్ణయించారో తెలిపే ఆధార పత్రాలను కూడా పాఠశాలలు పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేయాలని విద్యాశాఖ స్పష్టం చేసింది. గవర్నింగ్ బాడీ సభ్యుల ఆమోదంతో, వారి సంతకాలతో కూడిన ఫీజు నిర్ణయ పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రక్రియ మొత్తం G.O.Ms.No.1లోని రూల్ 16, రూల్ 18 నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఉండాలని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఫీజు నిర్ణయం పారదర్శకంగా జరిగిందనే విషయాన్ని నిర్ధారించేందుకు ఈ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని ఆదేశించారు.
నిబంధనలు పాటించకపోతే కఠిన చర్యలు
ఫీజు వివరాలను నోటీస్ బోర్డు, వెబ్సైట్ లేదా విద్యాశాఖ పోర్టల్లో ప్రదర్శించని పాఠశాలలపై చర్యలు తీసుకుంటామని విద్యాశాఖ హెచ్చరించింది. తొలుత ఆయా విద్యాసంస్థలకు షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేసి వివరణ కోరనున్నట్లు తెలిపింది. అనంతరం G.O.Ms.No.1లోని రూల్ 11 ప్రకారం అవసరమైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. ఈ ఆదేశాల అమలును జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు, ప్రాంతీయ సంయుక్త విద్యాశాఖ అధికారులు క్రమం తప్పకుండా పర్యవేక్షించి, నిబంధనలు అమలు అయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ ఆదేశించారు.