Real estate: హైదరాబాద్ నగరం శరవేగంగా విస్తరిస్తోంది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్డు చుట్టూ ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే నగరానికి దూరంగా ఉన్న ఓ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు ఊహకందని మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఇంతకీ ఆ ప్రాంతం ఏంటంటే..
హైదరాబాద్లో ఐటీ, ఫార్మా విస్తరణ
హైదరాబాద్ నగరం ప్రస్తుతం దేశంలోనే వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరాల జాబితాలో నిలుస్తోంది. ఐటీ రంగం ఇప్పటికే బలంగా ఉండగా, ఇప్పుడు ఫార్మా రంగం కూడా అదే స్థాయిలో విస్తరిస్తోంది. ఈ రెండు రంగాల కలయికతో నగర ఆర్థిక వ్యవస్థకు మరింత బలం చేకూరుతోంది. ఉద్యోగ అవకాశాలు పెరగడంతో దేశం నలుమూలల నుంచి యువత హైదరాబాద్ వైపు దృష్టి సారిస్తోంది.
జీనోమ్ వ్యాలీ కేంద్రంగా తూర్పు హైదరాబాద్
హైదరాబాద్ తూర్పు భాగంలో ఏర్పాటైన జీనోమ్ వ్యాలీ ఫార్మా రంగానికి ప్రధాన కేంద్రంగా మారింది. ప్రపంచ స్థాయి ఔషధ సంస్థలు ఇక్కడ తమ యూనిట్లను నెలకొల్పాయి. వ్యాక్సిన్ తయారీ, బయో టెక్నాలజీ పరిశోధనలతో ఈ ప్రాంతానికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది. భారత్ బయోటెక్, శాంతా బయోటెక్, బీఐఈ వంటి సంస్థలు శామీర్పేట పరిసరాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ వేల మందికి ఉపాధి అందిస్తున్నాయి.
ఉద్యోగాల ప్రభావంతో రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ పెరుగుదల
హైదరాబాద్లో ఉద్యోగాల కోసం వస్తున్న వారి సంఖ్య పెరగడంతో నివాస అవసరాలు భారీగా పెరిగాయి. అపార్ట్మెంట్లు, ప్లాట్ల ధరలు గతంతో పోలిస్తే వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. ఉత్తరాది రాష్ట్రాల ప్రజలు మాత్రమే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాల వారు కూడా ఇక్కడ స్థిరపడేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వాతావరణం అనుకూలంగా ఉండటం, జీవన సౌకర్యాలు మెరుగ్గా ఉండటం ఈ ఆకర్షణకు ప్రధాన కారణాలుగా మారాయి.
పశ్చిమం ఐటీ హబ్.. తూర్పు, ఉత్తరం ఫార్మా హాట్స్పాట్
ఐటీ రంగ ఉద్యోగులు గచ్చిబౌలి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, నానక్రామ్గూడ, మాదాపూర్ హైటెక్ సిటీ ప్రాంతాల వైపు మొగ్గు చూపుతుండగా, ఫార్మా రంగ నిపుణులు తూర్పు హైదరాబాద్ ప్రాంతాలను ఎంచుకుంటున్నారు. ఈ మార్పుతో నగర తూర్పు భాగంతో పాటు ఉత్తర ప్రాంతాల్లో కూడా రియల్ ఎస్టేట్ డిమాండ్ గణనీయంగా పెరిగింది. కరీంనగర్–సిద్దిపేట హైవే పరిసర గ్రామాలు, ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సమీప ప్రాంతాలు పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. మేడ్చల్, కొంపల్లి చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనూ భూముల ధరలు వేగంగా ఎగబాకుతున్నాయి. భవిష్యత్తులో ఈ ప్రాంతాలు మరో కూకట్పల్లి కావడం ఖాయమని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
జేబీఎస్ నుంచి ఎలివేటెడ్ కారిడార్.. రియల్ ఎస్టేట్కు కొత్త ఊపిరి
జేబీఎస్ నుంచి నిర్మాణంలో ఉన్న ఎలివేటెడ్ కారిడార్ తూర్పు, ఉత్తర హైదరాబాద్ ప్రాంతాలకు మరింత ప్రాధాన్యం తీసుకొస్తోంది. ట్రాఫిక్ సమస్యలు తగ్గడం, ప్రయాణ సమయం తగ్గడం వంటి ప్రయోజనాలు ఈ కారిడార్ ద్వారా లభించనున్నాయి. మెరుగైన కనెక్టివిటీతో పాటు ఫార్మా హబ్లకు చేరువ కావడం ఈ ప్రాంతాల్లో నివాసాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారి ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇదే కారణంగా ఈ కారిడార్ చుట్టుపక్కల రియల్ ఎస్టేట్ ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
గమనిక: పైన తెలిపిన విషయాలను కేవలం ప్రాథమిక సమాచారంగానే భావించాలి. కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును రియల్ ఎస్టేట్లో పెట్టుబడి పెట్టే ముందు ఆర్థిక రంగ నిపుణులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.