Rain Alert: ఎండల నుంచి బిగ్ రిలీఫ్.. బంగాళఖాతంలో అల్పపీడనంతో వచ్చే 4 రోజులు భారీ వర్షాలు
Rain Alert: గత కొన్ని రోజులుగా ఎండలతో ఇబ్బందిపడ్డ తెలుగు ప్రజలకు ప్రస్తుతం కాస్త ఉపశమనం లభిస్తోంది. బంగాళఖాతంలో ఏర్పడ్డ అల్పపీడన ప్రభావంతో ఒక్కసారిగా వాతావరణం మారింది. దీంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఎండలకు బ్రేక్..
తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రతతో ఇబ్బందులు పడుతున్న ప్రజలకు ఊరట లభించింది. వాతావరణ శాఖ అంచనాల ప్రకారం, వచ్చే ఐదు రోజుల పాటు ఉష్ణోగ్రతలు క్రమంగా తగ్గనున్నాయి. సాధారణంగా 2 నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు తగ్గుదల నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ద్రోణులు, ఉపరితల గాలిమార్పులు ఈ మార్పునకు కారణమవుతున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
ఈ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు
మే 6నుంచి దక్షిణ, తూర్పు తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాల ప్రభావం ఎక్కువగా కనిపించనుంది. ముఖ్యంగా భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ వంటి ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా నమోదయ్యే అవకాశముంది. గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీసే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తలు అవసరం.
హైదరాబాద్ సహా ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరణ
మే 6 నుంచి 7 మధ్య వర్షాలు మరింత విస్తరించి హైదరాబాద్, మేడ్చల్, సిద్ధిపేట, వరంగల్, జనగాం వంటి ప్రాంతాలకు చేరే అవకాశం ఉంది. తర్వాతి రోజుల్లో ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో కూడా వర్షాలు కొనసాగవచ్చు. మే 7 నుంచి 9 వరకు కొన్ని ప్రాంతాల్లో విరామం లేకుండా జల్లులు పడే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా వర్షాల సూచనలు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉత్తర కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో కూడా వాతావరణం మారనుంది. పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశముందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. శ్రీకాకుళం నుంచి తిరుపతి వరకు పలు జిల్లాల్లో ఈ ప్రభావం కనిపించవచ్చు. రైతులు, కూలీలు పిడుగుల సమయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు. ఈ సమయాల్లో చెట్ల కింద నిల్చోవడం ప్రమాదకరం.
అల్పపీడనం ప్రభావం.. మరిన్ని వర్షాలు.
మే నెల రెండో వారంలో నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఇది బలపడితే మే 11 లేదా 12 ప్రాంతంలో అల్పపీడనంగా మారే సూచనలు ఉన్నాయి. అలా జరిగితే దక్షిణ భారతదేశంలో వర్షాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది. కేరళ, తమిళనాడు, కర్ణాటక ప్రాంతాల్లో కూడా భారీ వర్షాలు కురిసే పరిస్థితులు ఉండొచ్చు.