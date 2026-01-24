- Home
- Numaish : హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున మరో అగ్నిప్రమాదం.. బయటపడ్డ షాకింగ్ నిజాలు ! నుమాయిష్ కు రావొద్దన్న సీపీ
Nampally Fire Accident : నాంపల్లి ఫర్నిచర్ షాపులో భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించి ఏడుగురు భవనంలో చిక్కుకుపోయారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుండగా, ట్రాఫిక్ ఆంక్షల దృష్ట్యా నుమాయిష్ పర్యటన వాయిదా వేసుకోవాలని పోలీసులు హెచ్చరించారు.
నాంపల్లి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ : రెస్క్యూ టీమ్కు చుక్కలు చూపిస్తున్న పొగ.. రంగంలోకి రోబోలు
భాగ్యనగరంలోని నాంపల్లి ప్రాంతం శనివారం ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడింది. నిత్యం రద్దీగా ఉండే నాంపల్లి స్టేషన్ రోడ్డులో చోటుచేసుకున్న భారీ అగ్నిప్రమాదం స్థానికంగా కలకలం రేపింది. బచ్చాస్ క్రిస్టల్ ఫర్నిచర్ (Bacha's Furniture) అనే భవనంలో చెలరేగిన మంటలు, ఆకాశాన్ని తాకేలా వచ్చిన దట్టమైన పొగలు నగరవాసులను భయాందోళనలకు గురిచేశాయి. ఈ ప్రమాదం కేవలం ఆస్తి నష్టానికే పరిమితం కాలేదు.. భవనం లోపల చిన్నారులు, మహిళలు సహా ఏడుగురు చిక్కుకుపోవడంతో పరిస్థితి అత్యంత ఆందోళనకరంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది? మంటలు ఎలా చెలరేగాయి?
శనివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాలుగు అంతస్తులున్న ఈ ఫర్నిచర్ భవనంలో షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు అంటుకున్నట్లు ప్రాథమికంగా భావిస్తున్నారు. అయితే, అది ఫర్నిచర్ గోదాము కావడం, లోపల భారీ ఎత్తున ఫోమ్, రసాయనాలు, ప్లాస్టిక్, చెక్క సామగ్రి ఉండటంతో నిమిషాల వ్యవధిలోనే మంటలు విపరీతంగా విస్తరించాయి.
ముఖ్యంగా భవనం సెల్లార్ నుండి దట్టమైన కార్బన్ మోనాక్సైడ్ పొగలు కమ్ముకోవడంతో లోపల ఉన్నవారికి బయటకు వచ్చే దారి కనిపించకుండా పోయింది. అగ్నిమాపక సిబ్బంది 10 ఫైరింజన్లు, స్కై లిఫ్ట్ క్రేన్లతో మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
మృత్యువుతో పోరాటం: చిక్కుకున్నది వీరే..
ఈ ప్రమాదంలో అత్యంత బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. భవనం లోపల అమాయక చిన్నారులు, మహిళలు చిక్కుకుపోవడం. భవనంలో వాచ్మెన్గా పనిచేస్తున్న యాదయ్య కుటుంబం, మరో కుటుంబం లోపల ఉండిపోయారు. బాధితుల్లో యాదయ్య భార్య లక్ష్మి, వారి కుమారులు అఖిల్ (7), ప్రణీత్ (11) ఉన్నారు.
వీరితో పాటు మహ్మద్ హుసేన్, మీరా బేగం, సయ్యద్ అబిద్, ఆఫ్రిన్ బేగం, మరో 60 ఏళ్ల వృద్ధురాలు బేబీ కూడా లోపలే చిక్కుకుపోయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. మా పిల్లలను కాపాడండి అంటూ బయట వారి బంధువులు చేస్తున్న రోదనలు అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించాయి.
పొగ కారణంగా స్తంభించిన రెస్క్యూ.. రంగంలోకి రోబోలు
రెస్క్యూ ఆపరేషన్ మొదలై కొన్ని గంటలు దాటినా, లోపలికి వెళ్లడం అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సవాలుగా మారింది. భవనం ఇరుగ్గా ఉండటం, ఒక్కసారిగా పొగ కమ్మేయడంతో లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది. దీంతో అధికారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకున్నారు. గోడలను పగులగొట్టి పొగను బయటకు పంపే ప్రయత్నం చేశారు.
మనుషులు వెళ్లలేని చోట పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి రోబో ఫైర్ మిషన్లను రంగంలోకి దించారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ (NDRF), హైడ్రా (HYDRA), పోలీసు బృందాలు సంయుక్తంగా ఈ ఆపరేషన్లో పాల్గొన్నాయి. పది ఫైరింజన్లతో మంటలను అదుపుచేస్తున్నారు. ఫైర్ డీజీ విక్రమ్ సింగ్ మాన్ మాట్లాడుతూ.. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా సెల్లార్లో స్టాక్ నింపడం వల్లే ప్రమాద తీవ్రత పెరిగింది. డ్రిల్లింగ్ చేసి మార్గం ఏర్పరుస్తున్నామని తెలిపారు.
నుమాయిష్ సందర్శకులకు హై అలర్ట్
ప్రమాద స్థలం నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్కు అత్యంత సమీపంలో ఉండటంతో పోలీసులు అప్రమత్తమయ్యారు. శనివారం సెలవు దినం కావడంతో ఎగ్జిబిషన్కు జనం పోటెత్తే అవకాశం ఉంది. అయితే, అగ్నిప్రమాదం వల్ల నాంపల్లి, అబిడ్స్, ఎంజే మార్కెట్ ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించిపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ (CP) సీవీ ఆనంద్ సజ్జనార్ కీలక ప్రకటన చేశారు.
"ట్రాఫిక్ రద్దీ, సహాయక చర్యల దృష్ట్యా దయచేసి నగరవాసులు ఈ ఒక్క రోజు నుమాయిష్ పర్యటనను వాయిదా వేసుకోవాలి. అత్యవసర వాహనాలు వెళ్లేందుకు సహకరించాలి," అని ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. ఇప్పటికే అటువైపు వచ్చే వాహనాలను దారి మళ్లించారు.
అధికారుల సీరియస్ యాక్షన్.. నిర్లక్ష్యంపై ఆగ్రహం
ఈ ఘటనపై ప్రభుత్వం సీరియస్ అయ్యింది. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్, జిల్లా కలెక్టర్ అనుదీప్ దురిశెట్టి, మేయర్ గద్వాల విజయలక్ష్మి ఘటనా స్థలాన్ని పర్యవేక్షిస్తున్నారు. భవన యజమాని నిబంధనలు తుంగలో తొక్కి సెల్లార్ను పార్కింగ్కు కాకుండా గోదాముగా మార్చడమే ఇంతటి అనర్ధానికి కారణమని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. దీనిపై మానవ హక్కుల కమిషన్ (HRC)లో కూడా ఫిర్యాదు నమోదైంది. ఇది ప్రమాదం కాదని, ముమ్మాటికీ ప్రభుత్వ, యజమానుల నిర్లక్ష్యమని న్యాయవాదులు ఆరోపిస్తున్నారు. సహాయక చర్యలు పూర్తయ్యాక కఠిన చర్యలు ఉంటాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.