Holiday : ఈసారి లాంగ్ వీకెండ్.. వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులే.. ఎందుకో తెలుసా?
Holiday : తెలంగాణలో కొందరు ఉద్యోగులకు వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులు వస్తున్నాయి. అంటే ఈ వీకెండ్ కాస్త లాంగ్ వీకెండ్ గా మారనుంది. ఈ సోమవారం ఎందుకు సెలవో తెలుసా..?
ఈ సోమవారం సెలవులే..
Holidays : తెలంగాణ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్... ఈ సారి లాంగ్ వీకెండ్ వస్తోంది. కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రతి వీకెండ్ లో శని, ఆదివారం రెండ్రోజులు సెలవు ఉంటుంది. ఇలాంటివారు ఈవారం మరో సెలవు అదనంగా పొందవచ్చు... అంటే వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఎక్స్ట్రా సెలవు ఎందుకో తెలుసా..?
ఈ సోమవారం సెలవేనా..?
ఏప్రిల్ 20 అంటే వచ్చే సోమవారం బసవ జయంతి ఉంది... అంటే కర్ణాటకకు చెందిన గొప్ప సంఘసంస్కర్త బసవేశ్వరుడి జన్మదినం. ఆయనను కర్ణాటక ప్రజలే కాదు తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలోని వీరశైవ లింగాయత్ లు దేవుడిలా పూజిస్తారు... కాబట్టి ఆయజ జయంతిని చాలా ఘనంగా జరుపుకుంటారు. ఈ రాష్ట్రాల్లో బసవ జయంతికి అధికారిక సెలవు ఉంటుంది.
ఈ ఏప్రిల్ 20న బసవ జయంతి ఉంది.. దీంతో తెలంగాణ ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. అయితే ఇది ఐచ్చిక సెలవు... అంటే ముందస్తుగా అనుమతి తీసుకుని వేతనంతో కూడిన సెలవు పొందవచ్చు. ఇలా ఈ సెలవు అందరికి కాదు.. కొందరికి మాత్రమే... కాబట్టి సెలవు పొందేవారికి వరుస సెలవులు కలిసిరానున్నాయి.
శని, ఆది, సోమ... మూడ్రోజులు సెలవే..
కొందరు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు వీకెండ్ లో రెండ్రోజులు (శని, ఆది) సెలవు ఉంటుంది. ఇలాంటివారు సోమవారం కూడా ఆప్షనల్ హాలిడే తీసుకుంటే వరుసగా మూడ్రోజులు సెలవులు కలిసివస్తాయి. ఇలా బసవ జయంతి ఆప్షనల్ హాలిడే తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కలిసివస్తుంది.
ఇప్పటికే తెలుగు రాష్ట్రాల విద్యార్థులకు వేసవి సెలవులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇంటర్మీడియట్, టెన్త్ పరీక్షలు ముగియడంతో ఆ క్లాసుల విద్యార్థులు సెలవుల్లో ఉన్నారు. ఇలాంటి పిల్లలుండే పేరెంట్స్ ఈ మూడ్రోజుల సెలవులను బాగా వాడుకోవచ్చు... సరదాగా కుటుంబంతో చిన్న ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు.
ఈ బసవేశ్వరుడు ఎవరు..?
కర్ణాటకలోని బాగేవాడిలో ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు బసవేశ్వరుడు... చిన్నతనం నుంచే సమాజంలో ఉన్న అసమానతలను ప్రశ్నించారు. జంద్యం ధరించడానికి నిరాకరించి, భక్తి మార్గమే పరమార్థమని నమ్మి కూడల సంగమదేవుని భక్తుడిగా మారారు. కళ్యాణ రాజ్యానికి (నేటి బీదర్ జిల్లా) మంత్రిగా సేవలందిస్తూనే, ఆధ్యాత్మిక విప్లవాన్ని నడిపారు. ఈయన బోధనలతో ఆకర్షితులైనవారే నేటి వీరిశైవ లింగాయతులు.