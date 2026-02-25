IMD Rain Alert : హైదరాబాద్ లో ఆరెంజ్ అలర్ట్... ఈ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు
Rain Alert : తెలంగాణలో ఇవాళ ఒక్కరోజు వర్షాలు కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. రేపటి నుండి సాధారణ వేసవి వాతావరణమే నమోదవుతుందని తెలిపింది.
నగరవాసులకు అలర్ట్..
Weather Updates : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం, ద్రోణి ప్రభావంతో తెలంగాణలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ వర్షాలు ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 25, బుధవారం) కూడా కొనసాగే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిస్తోంది. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుందని... సాయంత్రం వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని ప్రకటించింది. ఈ జిల్లాలకు గత రాత్రే వాతావరణ శాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్ లో వర్షాలు
మంగళవారం (ఫిబ్రవరి 24న) తెలంగాణవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిశాయి... హైదరాబాద్ లో కూడా వానలు దంచికొట్టాయి. పటాన్ చెరు, ఆర్సిపురం, లింగంపల్లి, చందానగర్, మియాపూర్, బాచుపల్లి, నిజాంపేట, గచ్చిబౌలి, కొండాపూర్, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. ఈ వానల కారణంగా చాలాచోట్ల ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది... జనజీవనానికి అంతరాయం ఏర్పడింది.
హైదరాబాద్ లో అత్యధిక వర్షపాతం ఇక్కడే..
హైదరాబాద్ లో గత ఆదివారం (ఫిబ్రవరి 22) నుండి వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఇలా ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా రాజేంద్రనగర్ పరిధిలోని బహదూర్ పురాలో 42.8 మిల్లిమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యింది… రంగారెడ్డి జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో 40 మిల్లీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యింది. తెలంగాణలో అత్యధిక వర్షపాతం నల్గొండ జిల్లా చందంపేటలో 70 మి.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యింది.
ఈ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు
ఇవాళ (ఫిబ్రవరి 25న) ఆదిలాబాద్, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, యాదాద్రి భువనగిరి, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు, 30-40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలుంటాయని... ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
రేపట్నుంచి ఎండలు షురూ..
నేటితో అకాల వర్షాలు ముగుస్తాయని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ తెలిపారు. రేపు (ఫిబ్రవరి 26, గురువారం) నుండి తిరిగి ఎండలు ప్రారంభం అవుతాయని... మార్చి 2 నుండి 7 వరకు అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా ఈస్ట్, నార్త్ తెలంగాణ జిల్లాల్లో 40 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని వెల్లడించారు. హైదరాబాద్ లో అత్యధికంగా 37 డిగ్రీలు నమోదై ఉక్కపోత పెరుగుతుందని తెలంగాణ వెదర్ మ్యాన్ అంచనా వేస్తున్నారు.