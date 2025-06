హైదరాబాద్ శంకర్‌పల్లి వద్ద గురువారం జరిగిన అసాధారణ ఘటన స్థానికులను, రైల్వే సిబ్బందిని భయాందోళనకు గురి చేసింది. ఓ మహిళ మద్యం మత్తులో కారుతో నేరుగా రైల్వే ట్రాక్‌పైకి ప్రవేశించడంతో రైలు రాకపోకలు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటన క్రమంలో అక్కడున్న కొందరు వీడియోలు, ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చేయడంలో వైరల్ గా మారాయి. విషయం తెలుసుకుని పోలీసులు, రైల్వే అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

ఈ ఘటన గురువారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో చోటు చేసుకుంది. రంగారెడ్డి జిల్లా నాగులపల్లి-శంకర్‌పల్లి మధ్య రైలు పట్టాలపై ఈ ఘటన జరిగింది. రైల్వే గేట్ ఆపరేటర్ ఒక తెల్లటి వాహనం ట్రాక్ వైపు వస్తుండటం గుర్తించాడు. అతను వెంటనే వాహనాన్ని ఆపే ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ మహిళా డ్రైవర్ ఏమీ పట్టించుకోలేదు. అక్కడున్న స్థానికులు కూడా ఆపే ప్రయత్నం చేయగా వేగంగా దూసుకొచ్చింది.

ఆపరేటర్ కారును కొంతదూరం వరకు అనుసరించి వెంటనే అధికారులను అప్రమత్తం చేశాడు. ఈ ఘటనతో స్థానికులతో పాటు రైల్వే సిబ్బంది ఒకింత షాక్‌కు లోనయ్యారు.

#woman drives car on railway track towards Hyderabad. The incident was reported near #shankarpally .

Despite the railway staff attempted to stop her, she speeds off the car on the track.



As a precaution Railway officials halted #Bengaluru-#Hyderabad #trains . pic.twitter.com/bBbCywZlou

— DINESH SHARMA (@medineshsharma) June 26, 2025