Hyderabad Weather: అత్యవసరమైతేనే బయటకి వెళ్లండి.. సాయంత్రం అల్లకల్లోలమే
గత రెండు రోజులుగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో వరుణుడు విశ్వరూపం చూపిస్తున్నాడు. నగరంలో శనివారం భారీ వర్షం కురవగా, ఆదివారం కూడా వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
హైదరాబాద్లో మళ్లీ భారీ వర్షం
హైదరాబాద్ వాసులు మరోసారి కుండపోతకు సిద్ధం కావాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. తెలంగాణ వాతావరణ శాఖ, తెలంగాణ వెదర్మ్యాన్ తాజా అంచనాల ప్రకారం, ఆదివారం సాయంత్రం నుంచి రాత్రివరకు నగరంలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం వరకు పొడి వాతావరణం కొనసాగినా, సాయంత్రం తరువాత ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో వర్షం పడనుందని సూచించారు.
Today's FORECAST ⚠️⛈️
Right now, INTENSE RAINS across parts of Kamareddy, Sircilla will continue for next 1-2hrs, later reduce
Today, POWERFUL THUNDERSTORMS expected again in South, Central, West TG like Sangareddy, Vikarabad, Rangareddy, Nalgonda, Mahabubnagar, Wanaparthy,…
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 10, 2025
శనివారం దంచికొట్టిన వర్షం
శనివారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షానికి నగరంలోని పలు కాలనీలు నీటమునిగాయి. రెండు గంటలపాటు కురిసిన వర్షానికి భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయ్యింది. కొన్ని ప్రాంతాల్లో రహదారులు చిన్న సరస్సుల్లా మారిపోయాయి. బేగంబజార్లో 117.5 మి.మీ, చార్మినార్లో 106.3 మి.మీ, ఖైరతాబాద్లో 94.3 మి.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. ఇది ఆగస్టు నెలలో మూడోసారి 100 మి.మీ దాటిన వర్షపాతం కావడం గమనార్హం.
3rd 100mm rainfall event for HYD city 😱😱🫣
This is the 3rd time in this month, where a 100mm rainfall event occurred in August. I've been keeping on warning that August is going to be massive, and this year August is just going bonkers. More HEAVY DOWNPOURS ahead in next… pic.twitter.com/SffaUnj4TT
— Telangana Weatherman (@balaji25_t) August 9, 2025
13 జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్
హైదరాబాద్తో పాటు ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్ల, నాగర్ కర్నూల్, సిద్దిపేట, నిజామాబాద్, నిర్మల్, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, ములుగు జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ జిల్లాల్లోని ప్రజలు అత్యవసరమైతేకానీ బయటకు రాకూడదని అధికారులు సూచించారు.
ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు
వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో గంటకు 30–40 కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. వాటికి తోడు ఉరుములు, మెరుపులు, కుండపోత వర్షం పడే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. అకస్మాత్తుగా వర్షం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, బయటకు వెళ్లే వారు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచించారు.
హైదరాబాదీలకు ప్రత్యేక సూచనలు
* అత్యవసరం అయితేనే బయటకు వెళ్లాలి
* వర్షం కురిసే సమయంలో భారీ హోర్డింగ్లు, చెట్ల కింద నిలబడకండి.
* విద్యుత్ తీగలు తాకకూడదు.
* ట్రాఫిక్ నిలిచిపోయే ప్రాంతాలను ముందుగానే తప్పించుకోవాలి.
* వాహనాలు తక్కువ లోతైన రోడ్లలో మాత్రమే నడపాలి.