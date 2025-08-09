Indian Railway: రైల్వే ప్రయాణికులకు బంపరాఫర్.. టికెట్లపై 20 శాతం డిస్కౌంట్
ఇండియన్ రైల్వే ప్రయాణికులకు శుభవార్త తెలిపింది. టికెట్లపై 20 శాతం డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. పండుగ సీజన్లో రైళ్లలో రద్దీని, టికెట్ల కోసం జరిగే తొక్కిసలాటను నివారించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నారు. వివరాల్లోకి వెళితే..
రైలు టికెట్ బుకింగ్పై 20% తగ్గింపు
రైల్వే ప్రయాణికుల కోసం ఒక గొప్ప పథకాన్ని ప్రారంభించింది. దీంతో ప్రయాణికులు టికెట్ బుకింగ్పై 20% తగ్గింపు పొందవచ్చు. ఆగస్టు 8న ఒక ఉత్తర్వు జారీ చేయడం ద్వారా రైల్వే ఈ సమాచారాన్ని అందించింది. ఈ కొత్త పథకానికి “రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ” అని పేరు పెట్టారు. దీని ప్రకారం, ఒక ప్రయాణికుడు ఒకేసారి రౌండ్ ట్రిప్ టికెట్ బుక్ చేసుకుంటే, అతనికి 20% తగ్గింపు లభిస్తుంది. పండుగ సీజన్లో రైళ్లలో రద్దీని, టికెట్ల కోసం జరిగే తొక్కిసలాటను నివారించడానికి ఈ చర్య తీసుకున్నారు.
రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీ ఎప్పటివరకు?
రైల్వే ప్రకారం, ఒక ప్రయాణికుడు రౌండ్ ట్రిప్ ప్యాకేజీని బుక్ చేసుకుంటే, అతనికి తిరుగు టికెట్పై 20% తగ్గింపు లభిస్తుంది. దీని కోసం, రెండు టికెట్లలోనూ ప్రయాణికుడి పేరు ఒకేలా ఉండాలి. రెండు టికెట్లు ఒకే తరగతికి చెందినవి అయి ఉండాలి. ఇది అక్టోబర్ 13 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ప్రయాణికులు డిసెంబర్ 1 వరకు ఈ సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు.
రిఫండ్ ఉంటుందా?
ఈ సౌకర్యం కన్ఫర్మ్ అయిన టికెట్లకు మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇది కాకుండా, టికెట్లో ఎలాంటి మార్పులు చేయలేరు. దీనిలో రిఫండ్ సౌకర్యం ఉండదు. ఇలాంటి టికెట్లకు ఎలాంటి రాయితీలు వర్తించవు. ఈ సౌకర్యం దేశంలోని అన్ని రైళ్లలో, అన్ని తరగతులలో లభిస్తుంది. రెండు టికెట్లను ఒకేసారి ఒకే మాధ్యమం ద్వారా బుక్ చేసుకోవాలి. ప్రయాణికులు ఈ తగ్గింపును ఆన్లైన్లో తో పాటు ఆఫ్లైన్లోనూ పొందవచ్చు.