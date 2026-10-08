Vegetables Price : హైదరాబాద్ లో టమాటా, ఉల్లి ధరలు ఎలా ఉన్నాయి? ఈ కూరగాయ కిలో రూ.100?
హైదరాబాద్ ప్రజలు కూరగాయలు కొనాలంటేనే భయమేసే పరిస్థితి ప్రస్తుతం నెలకొంది. ఇటీవల సిటీలో కూరగాయలు, ఆకుకూరల ధరలు అమాంతం పెరిగిపోయాయి. దీంతో సామాన్యుల నెలవారీ బడ్జెట్పై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
సామాన్యులకు షాకిస్తున్న కూరగాయల ధరలు
Vegetables Price in Hyderabad : హైదరాబాద్ జనాలకు ఇప్పుడు కూరగాయలు కొనడం పెద్ద సవాల్గా మారింది. ప్రస్తుతం కూరగాయలు, ఆకుకూరల రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకేలా ఉన్నాయి... దీంతో సామాన్యులు కొనలేని పరిస్థితి. రేట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పస్తులు ఉండలేరుగా... అందుకే జేబులు ఖాళీ చేసుకుని మరీ కొనాల్సి వస్తోంది... దీంతో వారి నెలవారీ బడ్జెట్ తలకిందులవుతోంది. ముఖ్యంగా టమాటా, బీన్స్ లాంటి కూరగాయల ధరలు నేలవైపు చూడటంలేవు... ఆకాశం వైపు దూసుకెళుతున్నాయి.
టమాటా ధర రూ.25 నుంచి రూ.55కు జంప్
గతంలో కేవలం రూ.15-20 కే కిలో టమాటాలు వచ్చాయి… కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. టమాటా ధరలకు రెక్కలొచ్చాయి… హైదరాబాద్ లోని కొన్ని మార్కెట్లలో కిలో రూ.54కు అమ్ముడవుతోంది. ఇక సూపర్ మార్కెట్లలో అయితే టమాటా ధర మరింత ఎక్కువగా ఉంది. మంచి నాణ్యత గల టమాటా ధర రూ.70-80 కూడా పలుకుతోంది.
టమాటా సంగతి ఇలా ఉంటే దీన్ని మించిపోయేలా బీన్స్ ధరలు ఉన్నాయి. గతవారం కిలో రూ.70 ఉన్న బీన్స్ ధర ఇప్పుడు ఏకంగా సెంచరీ (రూ.95-100) చేరింది. కేవలం వారం రోజుల్లోనే వీటి ధరలు దాదాపు డబులు అయ్యాయి... దీంతో కొనేవారి జేబులు ఖాళీ అవుతున్నాయి. టమాటా, బీన్స్ మాత్రమే కాదు... వంకాయ, క్యాప్సికం, గోరుచిక్కుడు, కీరదోస, ముల్లంగి, బీట్రూట్ ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయి.
ఆకుకూరల రేట్లు డబుల్
కూరగాయలతో పాటు ఆకుకూరల ధరలు కూడా కస్టమర్లకు షాక్ ఇస్తున్నాయి. పాలకూర, కొత్తిమీర, పుదీనా, సోయాకూర, గోంగూర లాంటి ఆకుకూరల రేట్లు మండిపోతున్నాయి. సాధారణంగా రూ.8 నుంచి రూ.10కి దొరికే ఆకుకూరల కట్ట ఇప్పుడు రూ.20 నుంచి రూ.30కి చేరింది. ఒక పాలకూర కట్ట ధర కూడా రూ.10 నుంచి రూ.20కు పెరిగింది. చివరకు కరివేపాకు, కొత్తిమీర ధరలు కూడా పెరిగాయి... రూ.10 కు దొరికే కొత్తిమీర కట్ట ఇప్పుడు రూ.20 కి అమ్ముతున్నారు.
ఉల్లి ధర పైపైకి..
ప్రతి వంటింట్లో తప్పకుండా ఉల్లిపాయలు ఉంటాయి. మరీముఖ్యంగా తెలుగువారి వంటల్లో ఉల్లిని ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు... బిర్యాని నుండి కూరలు, పప్పు వరకు తాలింపులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు పడాల్సిందే. అయితే ప్రస్తుతం ఉల్లిపాయల ధరలు మంట పుట్టిస్తున్నాయి. కొద్దిరోజుల క్రితం వరకు రూ.20-30 కి కిలో ఉల్లిపాయలు వస్తే ఇప్పుడు రూ.50 పెట్టినా వచ్చే పరిస్థితి లేదు. హైదరాబాద్ మార్కెట్స్ లో రూ.120-130 కి రెండు కిలోల ఉల్లిపాయలు అమ్ముతున్నారు... అంటే కిలో రూ.60-65 అన్నమాట.
ఇప్పట్లో తగ్గే ఛాన్స్ లేదా?
ఇటీవల కురిసిన వర్షాలు, అధిక ఉష్ణోగ్రతల వల్ల పంటలు దెబ్బతినడమే ఈ ధరల పెరుగుదలకు ప్రధాన కారణమని ఉద్యానవన శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు. చాలా ప్రాంతాల్లో పొలాల్లోనే పంట కుళ్లిపోవడంతో మార్కెట్కు కూరగాయల సరఫరా తగ్గిపోయింది. డిమాండ్కు తగ్గట్టుగా సప్లై లేకపోవడంతోనే రేట్లు ఈ స్థాయిలో పెరిగాయి.
హైదరాబాద్ లోనే కాదు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేడి, ఉక్కపోత వాతావరణం కొనసాగుతోంది. అయితే రాబోయే రోజుల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ చెబుతోంది. ఒకవేళ వర్షాలు పడితే పంట నష్టం మరింత పెరిగి, మార్కెట్కు వచ్చే కూరగాయల సంఖ్య తగ్గిపోతుంది. దీంతో కూరగాయల ధరలు పెరుగుతాయి.. చివరికి ఆ భారం కస్టమర్ల మీదే పడుతుంది.
కిచెన్ బడ్జెట్పై భారం
ఇప్పటికే నిత్యావసర వస్తువుల ధరల పెరుగుదలతో సతమతమవుతున్న జనాలకు.. ఈ కూరగాయల రేట్లు మరింత భారాన్ని తెచ్చిపెట్టాయి. వారం రోజుల్లోనే టమాటా రూ.25 నుంచి రూ55కు, బీన్స్ రూ.70 నుంచి రూ.100 కు పెరగడం చూస్తుంటే పరిస్థితి ఎంత తీవ్రంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. వాతావరణం సాధారణ స్థితికి చేరుకుని మార్కెట్కు కూరగాయల సరఫరా పెరిగితేనే ధరలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. లేదంటే మరింత పైకి ఎగబాకుతాయి... సామాన్యులు కుటుంబం బడ్జెట్ ను తారుమారు చేస్తాయి.