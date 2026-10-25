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- Kokapet Real Estate: ఒకప్పుడు రాళ్ల గుట్టలు.. ఇప్పుడు ఎకరం వందల కోట్లు... కోకాపేటకు ఇంత క్రేజ్ ఎలా వచ్చింది?
Kokapet Real Estate: ఒకప్పుడు రాళ్ల గుట్టలు.. ఇప్పుడు ఎకరం వందల కోట్లు... కోకాపేటకు ఇంత క్రేజ్ ఎలా వచ్చింది?
Kokapet Real Estate: హైదరాబాద్ కోకాపేటలో ఎకరం భూమి కనీస ధర రూ.120 కోట్లు పలుకుతూ రికార్డు సృష్టిస్తోంది. పదేళ్ల క్రితం సాధారణంగా ఉన్న భూముల ధరలు ఈ స్థాయికి చేరడం వెనుక ఐటీ విస్తరణ, మౌలిక వసతుల విప్లవం ప్రధాన కారణాలుగా నిలిచాయి.
కోకాపేటలో బంగారంలా మారిన భూమి.. వేలంలో కొత్త రికార్డులు
హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్లో కోకాపేట పేరు వింటేనే రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఒకప్పుడు శివారు ప్రాంతంగా ఉన్న కోకాపేటలో నేడు ఎకరం కనీస ధర రూ.120 కోట్లకు పైగా పలుకుతోంది. ప్రభుత్వ హెచ్ఎండీఏ నిర్వహించిన వేలంలో కొన్ని ప్లాట్లు ఎకరం రూ.100 కోట్ల నుంచి ఏకంగా రూ.137 కోట్ల పైచిలుకు రికార్డు ధరకు అమ్ముడయ్యాయి. నగరంలో భూమికి ఉన్న విపరీతమైన డిమాండ్కు కోకాపేటే పెద్ద నిదర్శనంగా నిలిచింది.
పదేళ్ల క్రితం ఎలా ఉంది? ఇప్పటితో పోలిస్తే భారీ మార్పులు
పదేళ్ల క్రితం కోకాపేటలో ఎకరం భూమి ధర చాలా తక్కువగా ఉండేది. అప్పట్లో నగరం పశ్చిమ దిశగా విస్తరిస్తుండటంతో దీన్ని భవిష్యత్తులో అభివృద్ధి చెందే ప్రాంతంగా పెట్టుబడిదారులు చూశారు. 2021 నాటికి నియోపొలిస్ భూముల వేలంలో ఎకరానికి రూ.60 కోట్ల వరకు పలకగా, 2023 నాటికి అది రూ.100 కోట్లకు చేరింది. గత కొద్ది సంవత్సరాల కాలంలో భూమి ధరల్లో ఊహించని వృద్ధి నమోదైంది. సామాన్య వ్యవసాయ ఆధారిత ప్రాంతం నుంచి నేడు హై ఎండ్ కమర్షియల్, రెసిడెన్షియల్ హబ్గా ఇది మారిపోయింది.
గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్కు అత్యంత సమీపంలో ఉండటమే ప్లస్
కోకాపేట ధరలు ఈ రేంజ్లో పెరగడానికి ప్రధాన కారణం దీని లొకేషన్. గచ్చిబౌలి, నానక్రామ్గూడ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్, హైటెక్ సిటీ వంటి ఉద్యోగ కేంద్రాలకు ఇది అతి సమీపంలో ఉంది. దిగ్గజ బహుళ జాతీయ ఐటీ కంపెనీలు, గ్లోబల్ కెపాబిలిటీ సెంటర్లు ఇక్కడికి కూతవేటు దూరంలో ఉండటంతో ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు ఇక్కడి ప్రాపర్టీలపై ఆసక్తి చూపారు. దీనితో స్థలానికి భారీ డిమాండ్ ఏర్పడింది.
నియోపాలిస్, అత్యాధునిక మౌలిక వసతులు
తెలంగాణ ప్రభుత్వం హెచ్ఎండీఏ ద్వారా కోకాపేటలో డెవలప్ చేసిన ‘నియోపాలిస్’ లేఅవుట్ ఇక్కడి స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. విశాలమైన రహదారులు, అండర్గ్రౌండ్ కేబులింగ్, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ ఇక్కడ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. ఎత్తైన ఆకాశహర్మ్యాల నిర్మాణానికి మల్టీ-స్టోరీ ఎఫ్ఎస్ఐ అనుమతులు ఇవ్వడం కూడా పెద్ద డెవలపర్లను విపరీతంగా ఆకర్షించింది.
అపరిమితమైన డిమాండ్.. భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతోంది?
కోకాపేటలో స్థిరాస్తి విప్లవం అంతటితో ఆగలేదు. ఇక్కడ అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో నిర్మిస్తున్న అల్ట్రా-లగ్జరీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అపార్ట్మెంట్లు, విల్లాలు కస్టమర్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ, శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి వేగంగా చేరుకునే వెసులుబాటు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను మరింత పెంచుతున్నాయి. దీంతో రియల్ ఎస్టేట్ దిగ్గజాలు ఇక్కడ కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పోటీ పడుతున్నారు.