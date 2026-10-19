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- viral content : ఈ 5 సీక్రెట్ ఫార్ములాలు వాడితే చాలు..మీ వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతాయి
viral content : ఈ 5 సీక్రెట్ ఫార్ములాలు వాడితే చాలు..మీ వీడియోలు క్షణాల్లో వైరల్ అవుతాయి
viral content: ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఒక్కో వీడియో.. చూస్తుండగానే లక్షల్లో వ్యూస్ సంపాదిస్తుంది. అదే ఎంతో కష్టపడి తీసిన వీడియోకు మాత్రం అసలు వ్యూసే రావు. కొన్ని వీడియోలు మాత్రమే ఎందుకు వైరల్ అవుతాయి? వాటి వెనుక ఉన్న 5 రీజన్స్ ఏంటో చూద్దాం.
వైరల్ కావడానికి కారణమేంటి?
సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటాం. ఎవరో టీ తయారు చేస్తుంటారు.. ఓ చిన్నారి తల్లిదండ్రులతో సరదాగా మాట్లాడుతుంటుంది.. ఓ కుక్క సోఫా మీద నుంచి కదలనంటూ మారాం చేస్తుంది. ఇలాంటి వీడియోలకు మాత్రం లక్షల్లో, ఒక్కోసారి మిలియన్లలో వ్యూస్ వస్తుంటాయి. కానీ క్రియేటర్లు గంటల తరబడి కష్టపడి వీడియోలు తీసి, ఎడిట్ చేసినా వ్యూస్ రావు. మరి సాధారణ వీడియోలు ఇంతలా వైరల్ కావడానికి కారణమేంటి?
మన జీవితాల్లో జరిగే సంఘటనలను గుర్తు చేస్తాయి
కొన్ని వీడియోలు చూడగానే మనకు వెంటనే అమ్మ, అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లు లేదా స్నేహితులు గుర్తుకొస్తారు. ఉదాహరణకు.. పిల్లలను పదేపదే పిలిచే తల్లి, చిన్న విషయాలకే గొడవపడే తోబుట్టువులు, ఎప్పుడూ ఆలస్యంగా వచ్చే స్నేహితుడు.. ఇలాంటి సన్నివేశాలు చాలామందికి తమ జీవితంలో ఎదురైన అనుభవాలను గుర్తు చేస్తాయి. వీడియోలో కనిపించే వ్యక్తులు మనకు తెలియకపోయినా, అందులోని పరిస్థితి మాత్రం మనకు బాగా తెలిసినదిగా అనిపిస్తుంది. దీంతో ఆ వీడియోను చూసి నవ్వుకోవడమే కాకుండా, షేర్ చేస్తుంటాం. కుటుంబ సభ్యుల వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో షేర్ చేస్తారు. ఇలా ఓ సాధారణ వీడియో వ్యక్తిగత అనుభవాలతో ముడిపడినప్పుడు, దాన్ని మరింత మందికి షేర్ చేస్తాం.
సహజంగా కనిపిస్తాయి
సోషల్ మీడియాలో ఎన్నో వీడియోలు ప్లానింగ్, లైటింగ్, కెమెరా యాంగిల్స్, అద్భుతమైన ఎడిటింగ్తో ఉంటాయి. కానీ వీటికంటే సహజంగా కనిపించే వీడియోలు కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. ఓ చిన్నారి అనుకోకుండా చెప్పిన మాట, వంటలు చేసే ముసలోళ్లు, కుటుంబ సభ్యులంతా కలిసి నవ్వుకునే సందర్భం.. ఇలాంటి వీడియోల్లో సెటప్ ఉండకపోవచ్చు. కానీ అందులో కనిపించే సహజత్వం ప్రేక్షకులకు నచ్చుతుంది. వీడియోలో ఏం జరగబోతోందో ముందే అంచనా వేయలేకపోవడం కూడా ఆసక్తిని పెంచుతుంది. కొన్నిసార్లు వీడియో తీస్తున్న వ్యక్తికి సైతం తర్వాత ఏం జరగబోతోందో తెలియదు. అదే వీడియోకు ప్రత్యేకతను తీసుకురావచ్చు.
ప్రేక్షకుల్లో ఏమోషన్ కలిగిస్తాయి
వీడియో వైరల్ కావాలంటే అందులో కామెడీ మాత్రమే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్నిసార్లు చిన్నపాటి ప్రేమ, ఆప్యాయత, మానవత్వం కూడా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటాయి. చాలాకాలం తర్వాత తల్లిదండ్రుల దగ్గరకు పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లే చిన్నారి, ఒకరినొకరు ఆటపట్టించుకునే వృద్ధ దంపతులు, ప్రతిఫలం ఆశించకుండా మరొకరికి సాయం చేసే అపరిచిత వ్యక్తి..ఇలాంటి దృశ్యాలు మనసును తాకుతాయి. కొన్ని వీడియోలు నవ్విస్తే, మరికొన్ని మన బాల్యాన్ని లేదా మనకు ఇష్టమైన వ్యక్తులను గుర్తు చేస్తాయి. వీడియో చూసినప్పుడు ప్రేక్షకుల్లో కలిగే భావోద్వేగం వారిని మరికొంతసేపు ఆ వీడియోను చూసేలా చేయవచ్చు. నచ్చిన సందర్భాన్ని మళ్లీ చూడాలనిపించవచ్చు.
ఇతరులతో షేర్ చేయాలనిపించేలా ఉంటాయి
సోషల్ మీడియాలో మనం చూసే వీడియోల్లో కొన్నింటిని వెంటనే స్నేహితులకు పంపిస్తుంటాం. ఆఫీసులో ఎదురయ్యే ఇబ్బందులపై ఓ సరదా వీడియో కనిపిస్తే సహోద్యోగులకు పంపిస్తాం. ఫ్యామిలీ వీడియోలు బంధువులతో పంచుకుంటాం. ఒకరు స్నేహితుడికి పంపిస్తే, ఆ స్నేహితుడు మరో గ్రూపులో షేర్ చేయవచ్చు. ఇలా వీడియో అసలు క్రియేటర్ను ఎప్పుడూ చూడని వ్యక్తుల దగ్గరకు కూడా చేరవచ్చు. అయితే ప్రతి షేర్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతుందని చెప్పలేం.
సరైన సమయంలో ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తాయి
వీడియో వైరల్ కావడంలో సమయం కూడా కొంత ప్రభావం చూపవచ్చు. ఉదాహరణకు.. సోమవారం ఉదయం ఆఫీసుకు వెళ్లే ఇబ్బందులపై రూపొందించిన వీడియో ఆ రోజు చాలామందికి మరింత దగ్గరగా అనిపించవచ్చు. పండగల సమయంలో కుటుంబ వేడుకలు, సంప్రదాయాలు, సరదా సంఘటనలకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించవచ్చు.
ఇక ఇన్స్టాగ్రామ్, యూట్యూబ్ వంటి ప్లాట్ఫామ్లు ప్రేక్షకులు ఏ వీడియోలను ఎంతసేపు చూస్తున్నారు, వాటితో ఎలా స్పందిస్తున్నారు వంటివి గుర్తించి కంటెంట్ను ఇతరులకు సిఫార్సు చేస్తాయి. ఓ వీడియో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించి, మంచి స్పందన పొందితే మరింత మందికి చేరే అవకాశం ఉంటుంది. అదే సమయంలో వీడియో పోస్ట్ చేసిన వెంటనే వ్యూస్ రాకపోయినా, తర్వాత ఎవరో షేర్ చేయడం లేదా ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తి పెరగడం వల్ల దానికి ఆదరణ లభించవచ్చు. కాబట్టి వీడియో వైరల్ కావడానికి ఒకే ఒక్క కారణం ఉండదు. కంటెంట్, ప్రేక్షకుల స్పందన, షేర్లు, సిఫార్సుల వ్యవస్థ వంటి అనేక అంశాలు కలిసి ప్రభావం చూపుతాయి.
కెమెరాలు, భారీ బడ్జెట్ అవసరం లేదు
సోషల్ మీడియాలో లక్షల్లో వ్యూస్ సంపాదించడానికి కెమెరాలు, భారీ బడ్జెట్, గంటల తరబడి ఎడిటింగ్ మాత్రమే అవసరం లేదు. మనకు తెలిసిన సంఘటనలు, సహజమైన క్షణాలు, భావోద్వేగాలను తాకే దృశ్యాలు, ఇతరులతో పంచుకోవాలనిపించే అంశాలు కూడా వీడియోను ప్రేక్షకులకు చేరువ చేయగలవు. అయితే వైరల్ కావడానికి కచ్చితమైన సూత్రం లేదు. కొన్ని వీడియోలు వెంటనే ప్రజాదరణ పొందితే, మరికొన్ని ఆలస్యంగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటాయి. క్రియేటర్లు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం ఒక్కటే..వీడియో ఎంత హంగులతో ఉందనేదాని కంటే, దాన్ని చూసే వ్యక్తికి అది ఎంత దగ్గరగా అనిపిస్తుందనేది కూడా ముఖ్యమే.