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- Electricity Bill : పడుకునే ముందు ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు..మీ ఇంటి కరెంట్ బిల్లు తగ్గడం ఖాయం
Electricity Bill : పడుకునే ముందు ఈ ఒక్క పని చేయండి చాలు..మీ ఇంటి కరెంట్ బిల్లు తగ్గడం ఖాయం
కరెంట్ బిల్లు తడిసి మోపెడవుతోందా? అయితే కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ పాటిస్తే చాలు. రాత్రిపూట కొన్ని పరికరాలను ఆఫ్ చేయడం వల్ల 'స్టాండ్బై పవర్' వాడకం తగ్గుతుంది. ఈ చిన్న అలవాటుతో మీ కరెంట్ బిల్లును తగ్గించుకోవచ్చు.
కరెంట్ బిల్లు తగ్గించుకునే చిట్కాలు
ప్రతి నెలా కరెంట్ బిల్లు ఎక్కువగా వస్తుండటంతో చాలా కుటుంబాలు ఖర్చు తగ్గించుకునే మార్గాలు వెతుకుతుంటాయి. అయితే కరెంటు ఆదా చేయడానికి పెద్ద ఉపకరణాల వాడకం తగ్గించడమే కాదు, వాడని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను ప్లగ్లో ఉంచకుండా తీసేయడం కూడా ముఖ్యం. రాత్రి పడుకునే ముందు అనవసరమైన ఛార్జర్లు, అడాప్టర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలను అన్ప్లగ్ చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. దీనికోసం “ఛార్జ్ ఇట్ రైట్, అన్ప్లగ్ ఎట్ నైట్” అనే నినాదాన్ని కూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు.
రాత్రిపూట ఛార్జర్ అన్ప్లగ్
ముందుగా ఫోన్ ఛార్జర్ విషయం చూద్దాం. రాత్రి పడుకునే ముందు ఫోన్కు ఛార్జింగ్ పెట్టి, అది పూర్తయ్యాక ఛార్జర్ను సాకెట్ నుంచి తీసేయాలి. అలాగే వాడని అడాప్టర్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ యాక్సెసరీలను కూడా అన్ప్లగ్ చేయడం మంచిది. రాత్రంతా రౌటర్ ఆన్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేనివాళ్లు, దాన్ని కూడా ఆఫ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇంట్లో సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్, స్మార్ట్ డివైజ్లు లేదా నిరంతరం ఇంటర్నెట్ అవసరమయ్యే పరికరాలు ఉంటే, వాటిని మాత్రం ఆపొద్దు.
'స్టాండ్బై పవర్' అంటే ఏమిటి?
స్టాండ్బై మోడ్లో ఉన్న కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, పూర్తిగా స్విచ్ ఆఫ్ చేసినా కూడా సాకెట్లో ప్లగ్ చేసి ఉంటే కొద్దిగా కరెంటును వాడుకుంటాయి. దీన్నే 'స్టాండ్బై పవర్' లేదా 'వాంపైర్ పవర్' అంటారు. ఒక్క ఛార్జర్ను అన్ప్లగ్ చేయడం వల్ల వెంటనే పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఆదా అవుతుందని అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే ప్రతి పరికరం వాడే కరెంటు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. కానీ వాడని చాలా పరికరాలను ప్లగ్లో ఉంచకుండా తీసేస్తే, దీర్ఘకాలంలో కరెంటు వృథాను తగ్గించవచ్చు.
కరెంటు ఆదా మాత్రమే కాదు భద్రత పెరుగుతుంది
రాత్రిపూట కొన్ని పరికరాలను అన్ప్లగ్ చేయడం వల్ల కరెంటు ఆదా అవ్వడమే కాదు, వాటి భద్రత కూడా పెరుగుతుంది. పవర్ సప్లైలో హెచ్చుతగ్గులు (ఫ్లక్చుయేషన్స్) లేదా సర్జ్లు వచ్చినప్పుడు, సున్నితమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే వాడని ఛార్జర్లు, ఇతర ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను అన్ప్లగ్ చేయడం మంచిది. కానీ ఫ్రిజ్, మెడికల్ పరికరాలు, సెక్యూరిటీ కెమెరాల వంటివి నిరంతరం పనిచేయాలి. కాబట్టి వాటిని అనవసరంగా ఆఫ్ చేయకూడదు.
స్టాండ్బై పవర్ కంట్రోల్ చేస్తే ఎంత కరెంట్ ఆదా అవుతుంది?
స్టాండ్బై పవర్ వల్ల ఇంటి కరెంట్ వాడకం కాస్త పెరుగుతుంది… అయితే దీని కంట్రోల్ చేయడం వల్ల ప్రతి ఇంట్లో ఆదా అయ్యే యూనిట్లు ఒకేలా ఉండవు. ఇంట్లోని పరికరాల సంఖ్య, వాటి పవర్ వాడకం, స్టాండ్బై సామర్థ్యం, వాడే సమయం, కరెంట్ టారిఫ్ వంటి వాటిపై ఆదా ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి 'రాత్రిపూట అన్ప్లగ్ చేస్తే ఏడాదికి ఇన్ని యూనిట్లు కచ్చితంగా ఆదా అవుతాయి' అని కచ్చితంగా చెప్పలేం.
మొత్తంమీద పడుకునే ముందు ఇంట్లో ఒకసారి తిరిగి వాడని ఛార్జర్లు, అడాప్టర్లు, అనవసరమైన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు ప్లగ్లో ఉన్నాయేమో చూసుకోవడం మంచి అలవాటు. దీనివల్ల అనవసరమైన స్టాండ్బై పవర్ వాడకాన్ని తగ్గించవచ్చు. అదే సమయంలో నిరంతరం పనిచేయాల్సిన ఫ్రిజ్, మెడికల్ పరికరాలు, సెక్యూరిటీ కెమెరాలు వంటి వాటిని పొరపాటున కూడా అన్ప్లగ్ చేయకూడదు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న అలవాట్లే కరెంట్ వాడకాన్ని, నెలవారీ ఖర్చును కంట్రోల్ చేయడానికి సాయపడతాయి.