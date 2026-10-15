Jio IPO Price Band: జియో ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ వచ్చేసింది.. ఒక షేరు ధర ఎంతో తెలుసా?
Jio Platforms IPO: జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ను రూ. 1,065-1,119గా కంపెనీ నిర్ణయించింది. అలాగే, షేర్ హోల్డర్లకు, ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ ప్రకటించింది. అక్టోబర్ 21న ప్రారంభమయ్యే జియో ఐపీఓ వివరాలు ఇవే.
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓ ప్రైస్ బ్యాండ్ ఖరారు.. అక్టోబర్ 21 నుంచి సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రారంభం
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ లిమిటెడ్ (RIL)కి చెందిన డిజిటల్, టెలికాం సబ్సిడరీ సంస్థ 'జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ లిమిటెడ్' తమ మోస్ట్ అవెయిటెడ్ ఇనీషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్ కోసం ప్రైస్ బ్యాండ్ ను అధికారికంగా ప్రకటించింది. కంపెనీ ఒక్కో ఈక్విటీ షేరు ధరను రూ. 1,065 నుంచి రూ. 1,119 మధ్య నిర్ణయించింది. బుధవారం రోజున రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజీలకు సమర్పించిన రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్స్లో ఈ విషయాలను వెల్లడించింది.
ఈ ఐపీఓ ద్వారా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ తమ డిజిటల్, టెలికాం బిజినెస్ను దలాల్ స్ట్రీట్లో లిస్ట్ చేసేందుకు సిద్ధమైంది. మార్కెట్లో జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ ఐపీఓపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
ఐపీఓ డేట్స్ అండ్ యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల షెడ్యూల్
రెగ్యులేటరీ ఫైలింగ్ ప్రకారం, ఈ ఐపీఓ అక్టోబర్ 21న సాధారణ సబ్స్క్రిప్షన్ కోసం ఓపెన్ కానుంది. పెట్టుబడిదారులు అక్టోబర్ 23, 2026 వరకు తమ బిడ్లను సమర్పించవచ్చు.
ఇక పెద్ద సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులైన యాంకర్ ఇన్వెస్టర్ల కోసం అక్టోబర్ 19న బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ జరగనుంది. బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత షేర్ల కేటాయింపు, లిస్టింగ్ వివరాలు వెలువడనున్నాయి.
జియో ప్రైస్ బ్యాండ్, లాట్ సైజ్ అండ్ ఫ్రెష్ ఇష్యూ వివరాలు
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్లకు చెందిన ఐపీఓ కమిటీ ఈ ప్రైస్ బ్యాండ్ను ఆమోదించింది.
• ఫ్లోర్ ప్రైస్ (కనీస ధర): రూ. 1,065 పర్ షేరు
• క్యాప్ ప్రైస్ (గరిష్ఠ ధర): రూ. 1,119 పర్ షేరు
• ఫేస్ వాల్యూ: రూ. 10 ముఖ విలువ కలిగిన 27 కోట్ల వరకు ఫ్రెష్ ఈక్విటీ షేర్లను కంపెనీ జారీ చేయనుంది.
• మినిమం లాట్ సైజ్: కనీస బిడ్ సైజ్ 12 ఈక్విటీ షేర్లుగా నిర్ణయించారు. అంటే ఇన్వెస్టర్లు కనీసం 12 షేర్లు లేదా ఆపై 12 రెట్లలో బిడ్లు వేయాల్సి ఉంటుంది.
RIL షేర్హోల్డర్లు, ఉద్యోగులకు ప్రత్యేక కోటా అండ్ డిస్కౌంట్
రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్హోల్డర్లు, ఉద్యోగుల కోసం ప్రత్యేక రిజర్వేషన్ కేటగిరీలను ఏర్పాటు చేశారు..
• RIL షేర్హోల్డర్ల కోటా: అర్హత కలిగిన రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ షేర్హోల్డర్ల కోసం రూ. 2,500 కోట్ల విలువైన షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు. అక్టోబర్ 14, 2026 నాటికి ఆర్ఐఎల్ షేర్లు కలిగిన వ్యక్తిగత ఇన్వెస్టర్లు, హిందూ అవిభాజ్య కుటుంబాలు ఈ కోటా కింద బిడ్ చేయడానికి అర్హులు.
• ఉద్యోగుల కోటా: అర్హత కలిగిన కంపెనీ ఉద్యోగుల కోసం రూ. 500 కోట్ల విలువైన షేర్లను రిజర్వ్ చేశారు.
• ఉద్యోగుల డిస్కౌంట్: ఎంప్లాయీ రిజర్వేషన్ పోర్షన్ కింద అప్లై చేసే అర్హత కలిగిన ఉద్యోగులకు ఒక్కో ఈక్విటీ షేరుపై రూ. 54 ప్రత్యేక డిస్కౌంట్ అందించనున్నారు.
రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ అండ్ పబ్లిక్ లిస్టింగ్
జియో ప్లాట్ఫార్మ్స్ అక్టోబర్ 14న తన రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ను గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్లోని రిజిస్ట్రార్ ఆఫ్ కంపెనీస్ కి సమర్పించింది.
అంతకుముందు, కంపెనీ జూన్ 19న డ్రాఫ్ట్ రెడ్ హెర్రింగ్ ప్రాస్పెక్టస్ ను దాఖలు చేసింది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 28న మార్కెట్ రెగ్యులేటర్ సెబీ (SEBI) నుంచి అబ్జర్వేషన్ లెటర్ వచ్చినట్లు ఆర్ఐఎల్ తెలిపింది. అయితే, ఈ ఐపీఓ మొత్తం ఇష్యూ పరిమాణం, షేర్ల లిస్టింగ్ తేదీకి సంబంధించిన తుది వివరాలను ఫైలింగ్లో ఇంకా పేర్కొనలేదు.