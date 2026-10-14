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Jio బంపరాఫర్... కేవలం రూ.11 రీఛార్జ్ తో 10GB హైస్పీడ్ డేటా

technology Oct 14 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Gemini AI
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కేవలం రూ.11 కే హై-స్పీడ్ డేటా

రిలయన్స్ జియో కస్టమర్లు కేవలం రూ.11 తో రీఛార్జ్‌ చేస్తే చాలు.. ఏకంగా 10GB హై-స్పీడ్ డేటా లభిస్తుంది. అయితే ఈ డేటాను మీరు కేవలం ఒక గంటలోపే వాడేసుకోవాలి. గంట దాటితే ఈ డేటా పనిచేయదు.

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ఒకే గంట వాలిడిటీ

మీరు రీఛార్జ్ చేసిన క్షణం నుంచే ఈ డేటాను వాడుకోవడానికి గోల్డెన్ అవర్ మొదలవుతుంది. సరిగ్గా ఒక గంట పూర్తయ్యే వరకు జియో ఈ అద్భుతమైన సేవలను అందిస్తుంది.

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అన్‌లిమిటెడ్ కాలింగ్

ఈ 11 రూపాయల రీఛార్జ్ ప్లాన్‌తో మీరు అన్‌లిమిటెడ్ వాయిస్ కాల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా ఉచితంగా మెసేజ్‌లు పంపుకునే సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉంది.

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వాలిడిటీపై ఓ కన్నేయండి

జియో ₹11 రీఛార్జ్ ప్లాన్ ప్రయోజనాలు, వాలిడిటీ, ఇతర వివరాలు భవిష్యత్తులో మారే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి యూజర్లు రీఛార్జ్ చేసుకునే ముందు ప్లాన్ వివరాలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.

Image credits: Gemini

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