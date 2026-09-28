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- JioShield : నెలకు కేవలం రూ.83 చాలు.. మీ పిల్లలు ఫోన్ కు బానిస కాకుండా కాపాడే సూపర్ యాప్ మీసొంతం
JioShield : నెలకు కేవలం రూ.83 చాలు.. మీ పిల్లలు ఫోన్ కు బానిస కాకుండా కాపాడే సూపర్ యాప్ మీసొంతం
మీ పిల్లలు ఫోన్ కు బానిస అవుతున్నారని బాధ పడుతున్నారా? అయితే వారు ఫోన్ లో ఏం చేస్తున్నారో పర్యవేక్షించడంతో పాటు ఎంతసేపు చూడాలి అనేది కూడా మీరే నిర్ణయించే సరికొత్త యాప్ వచ్చేసింది.
ఏమిటీ జియో షీల్డ్?
పిల్లలు బయటకు వెళ్లినప్పుడు వారు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలుసుకోవాలన్న ఆందోళన తల్లిదండ్రులకు ఉంటుంది. అలాగే వృద్ధులు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లిన సందర్భంలో వారి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవడం కుటుంబ సభ్యులకు ముఖ్యమే. ఇలాంటి అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని రిలయన్స్ జియో కొత్త భద్రతా సేవను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. JioShield (జియో షీల్డ్) పేరుతో తీసుకొచ్చిన ఈ సేవలో లొకేషన్ ట్రాకింగ్తో పాటు SOS అలర్ట్లు, లో-బ్యాటరీ నోటిఫికేషన్లు, స్క్రీన్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్, యాప్లు, కాంటాక్ట్లపై నియంత్రణ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈజీగా లొకేషన్ తెలుసుకోవచ్చు
ఈ జియో షీల్డ్ ద్వారా పిల్లలు లేదా కుటుంబ సభ్యులు ఉపయోగిస్తున్న ఫోన్ ప్రస్తుత లొకేషన్ను పెద్దవాళ్లు తమ ఫోన్ నుంచే తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పిల్లలు ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లినప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారి కదలికలను గమనించేందుకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో SOS అలర్ట్లను పొందే సదుపాయం కూడా ఇందులో ఉంది.
ఫోన్ బ్యాటరీ పూర్తిగా అయిపోయే ముందు లో బ్యాటరీకి సంబంధించిన అలర్ట్ కూడా అందుతుంది. దీంతో పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉపయోగిస్తున్న ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యే పరిస్థితిని ముందుగానే గుర్తించి, అవసరమైతే వారిని సంప్రదించేందుకు కుటుంబ సభ్యులకు అవకాశం ఉంటుంది.
జియో షీల్డ్ తో పిల్లల ఫోన్పై తల్లిదండ్రుల నియంత్రణ...
జియో షీల్డ్ కేవలం లొకేషన్ తెలుసుకోవడానికి మాత్రమే పరిమితం కాదు. పిల్లల డిజిటల్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించేందుకు కూడా ఇందులో కొన్ని నియంత్రణ సదుపాయాలు ఉన్నాయి. పిల్లలు ఏ యాప్లను ఉపయోగించాలి, ఫోన్లో ఎంత సమయం గడపాలి వంటి అంశాలను తల్లిదండ్రులు నియంత్రించవచ్చు. అలాగే ఫోన్లో ఎవరితో మాట్లాడవచ్చనే విషయంపై కూడా నియంత్రణ కల్పించే సదుపాయాలు ఉన్నాయి. దీంతో పిల్లల ఆన్లైన్ వినియోగాన్ని తల్లిదండ్రులు మరింత సులభంగా పర్యవేక్షించవచ్చు. స్క్రీన్ టైమ్ను పరిమితం చేయాలనుకునే వారికి కూడా ఈ ఫీచర్లు ఉపయోగపడతాయి.
వృద్ధుల విషయంలోనూ ఉపయోగకరం
పిల్లల భద్రతతో పాటు వృద్ధ కుటుంబ సభ్యులతో అనుసంధానంగా ఉండేందుకు కూడా JioShield సేవను ఉపయోగించుకోవచ్చు. వృద్ధులు ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లినప్పుడు వారి లొకేషన్ను తెలుసుకోవడం, అవసరమైన సమయంలో SOS అలర్ట్లను పొందడం ద్వారా కుటుంబ సభ్యులు వారితో త్వరగా సంప్రదింపులు జరపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వృద్ధులు బయటకు వెళ్లిన సమయంలో ఫోన్ బ్యాటరీ పరిస్థితి తెలుసుకోవడం కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అత్యవసర సమయంలో ఫోన్ అందుబాటులో ఉండేలా ముందుగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు.
ఈ జియో షీల్డ్ ఎలా ఉపయోగించాలి?
జియో షీల్డ్ సేవను ఉపయోగించుకోవడానికి సంబంధిత ఫోన్లలో యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసి అనుసంధానం చేయాల్సి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించే ఫోన్లో JioThings (జియో థింగ్స్) యాప్ను, పిల్లలు లేదా వృద్ధులు ఉపయోగించే ఫోన్లో JioShield (జియో షీల్డ్) యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి.
ఈ రెండు యాప్లను లింక్ చేసిన తర్వాత తల్లిదండ్రుల ఫోన్ నుంచే పిల్లల ఫోన్ లొకేషన్, స్క్రీన్ టైమ్, యాప్ వినియోగం, కాంటాక్ట్లకు సంబంధించిన అందుబాటులో ఉన్న నియంత్రణలను నిర్వహించవచ్చు. దీంతో ప్రతి అంశం కోసం వేరువేరు సేవలను ఉపయోగించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఒకే వ్యవస్థ ద్వారా కుటుంబ సభ్యుల భద్రతను పర్యవేక్షించే అవకాశం లభిస్తుంది.
ఏడాదికి రూ.1,000.. నెలకు సుమారు రూ.83 మాత్రమే..
జియో షీల్డ్ వార్షిక సబ్స్క్రిప్షన్ ధర రూ.1,000గా నిర్ణయించారు. అంటే ఏడాది మొత్తాన్ని ఒకేసారి చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. నెలవారీగా లెక్కిస్తే ఈ మొత్తం సగటున సుమారు రూ.83 అవుతుంది.
అయితే జియో 10వ వార్షికోత్సవ ఆఫర్లో భాగంగా జియో షీల్డ్ కోసం చెల్లించిన రూ.1,000 విలువకు సమానమైన రీఛార్జ్ వోచర్లను అందిస్తోంది. దీంతో కంపెనీ ఈ సేవను వినియోగదారులకు వాస్తవంగా ఉచితంగా లభించే ప్రయోజనంగా పేర్కొంటోంది.
రూ.1,000 రీఛార్జ్ వోచర్లు ఎలా వస్తాయి?
వార్షికోత్సవ ఆఫర్లో భాగంగా జియో షీల్డ్ సేవలు పొందినవారికి రూ.1,000 విలువైన రీఛార్జ్ వోచర్లు అందుతాయి... ఇవి రూ.100 చొప్పున 10 వోచర్లుగా ఉంటాయి. రూ.399 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ధర కలిగిన అర్హత ఉన్న Unlimited 5G ప్లాన్లను రీఛార్జ్ చేసేటప్పుడు ఈ వోచర్లను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ ఆఫర్ సెప్టెంబర్ 26 నుంచి అందుబాటులోకి వచ్చింది. అంటే JioShield కోసం చెల్లించిన మొత్తాన్ని రీఛార్జ్ ప్రయోజనాల రూపంలో తిరిగి పొందే అవకాశం వినియోగదారులకు ఉంటుంది.
Canva Pro, 5G అప్గ్రేడ్ కూడా
జియో షీల్డ్ తో పాటు వార్షికోత్సవ ఆఫర్లో మరికొన్ని ప్రయోజనాలను కూడా జియో అందిస్తోంది. ఇందులో రూ.4,000 విలువైన 12 నెలల Canva Pro సబ్స్క్రిప్షన్తో పాటు 28 రోజుల అన్ లిమిటెడ్ 5G అప్గ్రేడ్ కూడా ఉన్నాయి. దీంతో జియో షీల్డ్ తీసుకునే వినియోగదారులకు భద్రతా ఫీచర్లతో పాటు డిజిటల్ సేవలకు సంబంధించిన అదనపు ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి.
ఎలాంటి ఫోన్లలో పనిచేస్తుంది?
జియో షీల్డ్ సేవను ఉపయోగించుకునే పిల్లలు లేదా వృద్ధుల ఫోన్లో ఆండ్రాయిడ్ 10 లేదా ఆపై వెర్షన్ ఉండాలి. అలాగే ఆ ఫోన్లో యాక్టివ్ జియో మొబైల్ నంబర్ ఉండటం తప్పనిసరి. తల్లిదండ్రులు ఉపయోగించే జియో థింగ్స్ యాప్ ప్రస్తుతం ఆండ్రాయిడ్ ప్లాట్ఫామ్లో అందుబాటులో ఉంది. iOS వెర్షన్ అక్టోబర్ 1 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. సంబంధిత యాప్లను ఇన్స్టాల్ చేసి అవసరమైన అనుమతులు, కనెక్షన్ సెటప్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సేవలను ఉపయోగించుకోవచ్చు.
కుటుంబ భద్రతకు ఒకే ప్లాట్ ఫామ్
ఇప్పటివరకు లొకేషన్ షేరింగ్, పిల్లల స్క్రీన్ టైమ్ నియంత్రణ, అత్యవసర అలర్ట్లు వంటి అవసరాల కోసం వేర్వేరు యాప్లను ఉపయోగించే పరిస్థితి ఉండేది. JioShieldలో వీటిలోని పలు సదుపాయాలను ఒకే సేవలో అందించేందుకు ప్రయత్నించారు.
పిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారు, ఫోన్ బ్యాటరీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది, అత్యవసర సమయంలో అలర్ట్ అవసరమా, పిల్లలు ఫోన్ను ఎంతసేపు ఉపయోగిస్తున్నారు వంటి అంశాలను కుటుంబ సభ్యులు ఒకే వ్యవస్థ ద్వారా నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబ సభ్యుల భౌతిక భద్రతతో పాటు పిల్లల డిజిటల్ వినియోగాన్ని పర్యవేక్షించాలనుకునే వారికి జియో షీల్డ్ ఒక కొత్త ఎంపికగా అందుబాటులోకి వచ్చింది.