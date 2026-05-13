Best Camera Phones : కేవలం రూ.30000 లోపే 200MP కెమెరా ఫోన్.. ఫోటోలు, వీడియోలకు లైకుల వర్షం కురవాల్సిందే..!
మీరు తక్కువ బడ్జెట్లో మంచి కెమెరా కలిగిన స్మార్ట్ ఫోన్ కొనాలనుకుంటున్నారా..? అయితే మీకోసమే ఈ సమాచారం. మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని బెస్ట్ ఆప్షన్స్ గురించి ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బెస్ట్ కెమెరా స్మార్ట్ ఫోన్స్..
Best Smart Phones : ఈ సోషల్ మీడియా జమానాలో మంచి స్మార్ట్ ఫోన్ ఉండటం ముఖ్యం కాదు... అందులో అద్భుతమైన ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకునేలా కెమెరా ఉండటం ముఖ్యం. అందుకే చాలా కంపెనీలు కెమెరాపై ఫోకస్ పెట్టాయి... ఒకప్పుడు 5-10 మెగా పిక్సెల్ (MP) కెమెరా ఉంటే మహా ఎక్కువ... ఇప్పుడు ఏకంగా 200MP కెమెరా కలిగిన ఫోన్లు కూడా మార్కెట్ లో ఉన్నాయి. కానీ ఇలాంటి ఫోన్ల ధర కాస్త ఎక్కువగానే ఉంటుంది.
అయితే మార్కెట్ లో కొన్ని ఫోన్లు అద్భుతమైన కెమెరాను కలిగివుండి కూడా బడ్జెట్ ధరల్లోనే లభిస్తున్నాయి. ఇలా కేవలం రూ.30000 ధరలో అత్యధిక మెగా ఫిక్సెల్ కలిగివున్న స్మార్ట్ ఫోన్లు కూడా ఉన్నాయి. వీటితో ఫోటోలు, వీడియోలు తీసుకుని సోషల్ మీడియాలో పెడితే లైకులు, కామెంట్స్ వర్షం కురవాల్సిందే.
1. గూగుల్ పిక్సెల్ 8ఏ (Google Pixel 8a)
ఈ ఫోన్లో OIS సపోర్ట్తో 64MP మెయిన్ కెమెరా ఉంది. దీనికి 13MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ జతచేశారు. ఇందులో పవర్ఫుల్ నైట్ సైట్ మోడ్, మ్యాజిక్ ఎడిటర్ వంటి AI టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇది సహజమైన స్కిన్ టోన్లతో పాటు అద్భుతమైన డైనమిక్ రేంజ్ను అందిస్తుంది.
2. మోటరోలా ఎడ్జ్ 60 ప్రో (Motorola Edge 60 Pro)
ఈ స్మార్ట్ఫోన్లో OIS సపోర్ట్తో 50MP మెయిన్ కెమెరా, 50MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. టెలిఫోటో జూమ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. తక్కువ వెలుతురులో కూడా ఇది అద్భుతమైన ఫోటోలు తీస్తుంది. 4K వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ కూడా ఇచ్చారు.
3. రెడ్మీ నోట్ 15 ప్రో 5జీ (Redmi Note 15 Pro 5G)
ఈ ఫోన్లో 200MP మెయిన్ కెమెరా ప్రత్యేక ఆకర్షణ. దీనికి 8MP అల్ట్రా-వైడ్ సెన్సార్ జతచేశారు. AI సీన్ డిటెక్షన్ ఫీచర్ కూడా ఉంది. పగటి వెలుతురులో తీసే ఫోటోలలో డీటెయిల్స్ అద్భుతంగా వస్తాయి.
4. రియల్మీ 15 5జీ (Realme 15 5G)
ఈ ఫోన్లో 50MP సోనీ మెయిన్ సెన్సార్, 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. ముందు వైపు 50MP ఫ్రంట్ కెమెరా ఇచ్చారు. దీనితో 4K సెల్ఫీ వీడియోలు కూడా రికార్డ్ చేయవచ్చు.
5. వన్ప్లస్ నార్డ్ 4 (OnePlus Nord 4)
ఈ ఫోన్లో OIS సపోర్ట్తో 50MP సోనీ మెయిన్ కెమెరా ఉంది. దీనికి 8MP అల్ట్రా-వైడ్ లెన్స్ జతచేశారు. పోర్ట్రెయిట్ మోడ్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. వీడియో రికార్డింగ్ కూడా చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది.