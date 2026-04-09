Smart Phones: రూ. 20 వేలలోపు బెస్ట్ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఇవే.. బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో కొంటే ఇవే కొను..
Smart Phones: ప్రస్తుతం గ్లోబల్ చిప్ షార్టేజ్ కారణంగా స్మార్ట్ఫోన్ల ధరలు ప్రతి నెలా రూ. 1000 నుంచి రూ. 1500 వరకు పెరుగుతున్నాయి. గతంలో రూ. 13,000 ఉన్న ఫోన్లు ఇప్పుడు రూ. 18,000కు చేరుకున్నాయి.
ధరలు పెరిగినా తగ్గని క్రేజ్
స్మార్ట్ఫోన్ ప్రియులకు ప్రస్తుతం ధరల మోత తప్పడం లేదు. గ్లోబల్ మార్కెట్లో చిప్ సెట్ల కొరత కారణంగా కంపెనీలు తమ ఫోన్ల ధరలను విపరీతంగా పెంచేస్తున్నాయి. ఒకప్పుడు రూ. 10,000 బడ్జెట్ అనుకున్న వారు ఇప్పుడు కనీసం రూ. 15,000 వెచ్చించాల్సి వస్తోంది. ఈ పెరిగిన ధరల నేపథ్యంలో, ఏప్రిల్ 2026 నాటికి రూ. 20,000 లోపు అందుబాటులో ఉన్న కొన్ని మెరుగైన ఫోన్ల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
బడ్జెట్ 5G ఫోన్లు:
అతి తక్కువ ధరలో 5G కావాలనుకునేవారికి Poco M7 ఒకే ఒక్క ఆప్షన్. గతంలో రూ. 9,999 ఉన్న ఈ ఫోన్ ధర ఇప్పుడు రూ. 12,000కు చేరింది. ఇందులో స్నాప్డ్రాగన్ 4 Gen 2 ప్రాసెసర్, 5160 mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి. అలాగే రూ. 13,000 బడ్జెట్లో Realme P4 Liteను పరిగణనలోకి తీసుకోవచ్చు. ఇది 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 7000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది.
మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లు:
ఈ బడ్జెట్లో ప్రస్తుతం అత్యుత్తమ ఫోన్ Realme P4. ఇది రూ. 18,000 ధరలో లభిస్తోంది. ఇందులో అమోలెడ్ 144Hz డిస్ప్లే, డైమెన్సిటీ 7400 ప్రాసెసర్, 80W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్తో కూడిన 7000 mAh భారీ బ్యాటరీ ఉంది. దాదాపు ఇదే ఫీచర్లతో Vivo T5X కూడా రూ. 18,000 ధరలో అందుబాటులో ఉంది. అయితే, అమోలెడ్ స్క్రీన్ కావాలనుకునే వారు Vivo T4 Pro కోసం మరో వెయ్యి రూపాయలు అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఒక సాలిడ్ ఆప్షన్
మరో ఆసక్తికరమైన ఫోన్ CMF Phone 2 Pro. ఇది మార్కెట్లో దొరకడం కొంచెం కష్టమైనప్పటికీ, స్టాక్ ఉంటే మాత్రం ఇది ఒక సాలిడ్ ఆప్షన్. ఇందులో డైమెన్సిటీ 7300 ప్రాసెసర్, టెలిఫోటో లెన్స్తో కూడిన 50MP కెమెరా సెటప్ ఉంటుంది. ధరలు భవిష్యత్తులో తగ్గే అవకాశం లేదు కాబట్టి, అత్యవసరమైతే ఈ ఉన్న వాటిలోనే మెరుగైన ఫోన్ను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.
స్మార్ట్ ఫోన్ మనకు జీవనాధారం
ప్రస్తుత యుగంలో స్మార్ట్ ఫోన్ మనకు జీవనాధారంగా మారిపోయింది. ఆన్ లైన్ ఆర్డర్ల నుంచి డబ్బు లావాదేవీల వరకు అన్ని కూడా ఫోన్ ద్వారానే జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి మన బడ్జెట్ లో వచ్చే స్మార్ట్ ఫోన్లు తీసుకోవడం మంచిది.