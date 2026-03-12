- Home
Smart Phones: మీ బడ్జెట్ 15,000 రూపాయల లోపు ఉండి, మంచి 5G స్మార్ట్ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా? అయితే ఇది మీ కోసమే. ఇందులో మీరు ప్రతీ రోజూ వాడుకోవడానికి అనువైన ఐదు బెస్ట్ 5G ఫోన్లు చూసేద్దాం.. ఆ వివరాలు ఇలా..
టాప్ 5 ఫోన్లు..
ప్రస్తుతం 5G నెట్వర్క్ దేశ నలుమూలలకు విస్తరించిన తరుణంలో, తక్కువ బడ్జెట్లో కూడా అత్యుత్తమ ఫీచర్లు ఉన్న 5G స్మార్ట్ఫోన్ల కోసం డిమాండ్ పెరుగుతోంది. 15,000 రూపాయల బడ్జెట్లో రోజువారీ అవసరాలకు సరిపోయే టాప్ 5 ఫోన్ల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి
బెస్ట్ ఆప్షన్స్..
iQOO Z10 Lite: ఇది 6GB RAM, 128GB స్టోరేజ్తో వస్తుంది. ఇందులో 90Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న 6.74 అంగుళాల డిస్ప్లే, 50MP Sony AI కెమెరా ఉన్నాయి. డైమెన్సిటీ 6300 ప్రాసెసర్తో పాటు 6000mAh భారీ బ్యాటరీ దీని ప్రత్యేకత.
Motorola G35 5G: బడ్జెట్ ధరలో 4K వీడియో రికార్డింగ్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్. ఇందులో 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ ఉన్న FHD+ LCD డిస్ప్లే, గొరిల్లా గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ ఉన్నాయి. దీనిలోని యూనిసోక్ T760 ప్రాసెసర్ డే-టు-డే యూసేజ్కి చాలా బాగుంటుంది.
బ్రాండ్ వాల్యూ, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్..
Samsung Galaxy M06: బ్రాండ్ వాల్యూ, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ముఖ్యం అనుకునే వారికి ఇది సరైనది. ఇది 4 సంవత్సరాల అప్డేట్స్తో వస్తుంది. 90Hz డిస్ప్లే, 50MP కెమెరా, 5000mAh బ్యాటరీ వంటి ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. పెద్దవారికి ఈ ఫోన్ చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
ఇండియన్ బ్రాండ్ నుంచి
Lava Blaze 5G: ఇండియన్ బ్రాండ్ నుంచి వస్తున్న ఈ ఫోన్లో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7060 ప్రాసెసర్ ఉంది. ఇది UFS 3.1 స్టోరేజ్ సపోర్ట్తో వేగవంతమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది. IP64 రేటింగ్, 50MP AI కెమెరా దీని అదనపు ఆకర్షణలు.
అవసరానికి తగ్గట్టు ఎంచుకోండి
Redmi A4 5G: స్నాప్డ్రాగన్ 4s Gen 2 ప్రాసెసర్తో వస్తున్న మొదటి 5G ఫోన్లలో ఇది ఒకటి. 6.88 అంగుళాల పెద్ద డిస్ప్లే, 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 5160mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. బడ్జెట్ ధరలో ఇది మంచి గేమింగ్, మల్టీమీడియా అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
ఈ ఐదు ఫోన్లలో మోటరోలా G35 అత్యుత్తమ ఫీచర్లను కలిగి ఉండగా, శాంసంగ్ ఫోన్ సాఫ్ట్వేర్ పరంగా నమ్మకంగా ఉంటుంది. మీ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా వీటిలో ఒకదానిని ఎంచుకోవచ్చు.