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- Festive Sale: అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో ఐఫోన్, శామ్సంగ్, వన్ప్లస్ ఫోన్లపై ఊహించని డిస్కౌంట్లు
Festive Sale: అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో ఐఫోన్, శామ్సంగ్, వన్ప్లస్ ఫోన్లపై ఊహించని డిస్కౌంట్లు
Festive Sale: ఫెస్టివ్ సేల్ 2026 లో భాగంగా కళ్లుచెదిరే ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. మరీ ముఖ్యంగా ఈ కామర్స్ దిగ్గజాలు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్లలో ఐఫోన్, శామ్సంగ్, వన్ప్లస్, రియల్మీ స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ ఆఫర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ ఫెస్టివ్ సేల్.. ఫోన్ల పై బంపర్ ఆఫర్లు
ఫెస్టివ్ సీజన్ వచ్చేసింది. మీరు కొత్త స్మార్ట్ఫోన్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ టైమ్. పండుగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని ప్రముఖ ఈ-కామర్స్ దిగ్గజాలు అమెజాన్, ఫ్లిప్కార్ట్ భారీ ‘ఫెస్టివ్ సేల్ 2026’ను ప్రకటించాయి. ఈ సేల్లో ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్స్ నుంచి బడ్జెట్ ఫోన్ల వరకు అన్నింటిపైనా అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లు, బ్యాంక్ ఆఫర్లు, ఎక్స్చేంజ్ బోనస్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఐఫోన్, శామ్సంగ్, వన్ప్లస్, రియల్మీ వంటి టాప్ బ్రాండ్ల ఫోన్లపై లభిస్తున్న మోడల్ వైజ్ డీల్స్ ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
అమెజాన్ ఫెస్టివ్ సేల్: ఐఫోన్, శామ్సంగ్ టాప్ మోడళ్లపై భారీ ఆఫర్లు
అమెజాన్ ఫెస్టివ్ సేల్లో యాపిల్ ఐఫోన్లతో పాటు శామ్సంగ్ ప్రీమియం, మిడ్-రేంజ్ ఫోన్లపై మంచి ఆఫర్లు ఉన్నాయి.
• iPhone 18: యాపిల్ లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ ఐఫోన్ 18 ప్రారంభ ధర రూ. 1,64,900గా ఉంది.
• iPhone 17 Pro: ప్రీమియం మోడల్ ఐఫోన్ 17 ప్రొ ఈ సేల్లో రూ. 1,43,990కి అందుబాటులో ఉంది.
• iPhone Air (256 GB): దీని ఎమ్ఆర్పీ రూ. 1,49,900 కాగా, అమెజాన్ సేల్లో ఏకంగా డిస్కౌంట్తో రూ. 1,19,900 కే లభిస్తోంది.
• iPhone 16: బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లతో కలిపి దీని బేస్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర రూ. 86,900గా నిర్ణయించారు.
• iPhone 17e: బడ్జెట్ కాన్షియస్ బయర్స్ కోసం ఐఫోన్ 17e ధర రూ. 79,900 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ లైనప్
• Galaxy Z Fold8, Z Fold7: ఫోల్డబుల్ ఫోన్లు రూ. 1,74,999 కి లభిస్తున్నాయి.
• Galaxy S25 Ultra: ప్రీమియం ఫ్లాగ్షిప్ ఎస్25 ఆల్ట్రా రూ. 99,999 ధరతో అందుబాటులో ఉంది.
• Galaxy A56, M47: మిడ్-రేంజ్ మోడల్స్ వరుసగా రూ. 36,999, రూ. 39,999 కి లభిస్తున్నాయి.
• Galaxy M17, M17e: పాకెట్ ఫ్రెండ్లీ ఆప్షన్లుగా ఎం17, ఎం17ఈ ఫోన్లు వరుసగా రూ. 21,999, రూ. 22,999 కే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
అమెజాన్ ఎక్స్క్లూజివ్స్: వన్ప్లస్, రియల్మీ నార్జో డీల్స్
అమెజాన్ సేల్లో వన్ప్లస్, రియల్మీ నార్జో సిరీస్ ఫోన్లపై కూడా అమేజింగ్ డీల్స్ ఉన్నాయి.
వన్ప్లస్ ఆఫర్లు
• OnePlus 15: రూ. 93,999.
• OnePlus 15R: ఫ్లాగ్షిప్ లెవెల్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చే ఈ ఫోన్ రూ. 59,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
• OnePlus 13s: ఆఫర్లో భాగంగా రూ. 54,999 కి లభిస్తోంది.
• Nord Series (Nord 6): రూ. 52,999 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.
• N-Series (N6): రూ. 26,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
రియల్మీ (నార్జో సిరీస్)
• Realme Narzo Power 5G (10,001mAh): భారీ బ్యాటరీ కెపాసిటీతో వచ్చే ఈ ఫోన్ ధర రూ. 32,999.
• Realme Narzo 100x 5G: ఆల్రౌండర్ మోడల్ రూ. 25,999 కి లభిస్తోంది.
• Realme Narzo 100 Lite 5G: స్టోరేజ్ వేరియంట్ను బట్టి రూ. 18,999 నుంచి రూ. 20,999 మధ్య అందుబాటులో ఉంది.
• Realme Narzo 80, 80 Lite: బడ్జెట్ ఫోన్లు రూ. 15,000 లోపే అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్: ఐఫోన్, శామ్సంగ్ ఎస్26 డీల్స్
ఫ్లిప్కార్ట్ బిగ్ బిలియన్ డేస్ సేల్లో కూడా స్మార్ట్ఫోన్లపై భారీ ప్రైస్ డ్రాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి.
యాపిల్ డిస్కౌంట్లు:
• iPhone 17: ప్రారంభ ధర రూ. 79,999గా ఉంది.
• iPhone 17 Pro: బ్యాంక్ ఆఫర్లు, మాగ్జిమమ్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూ కలిపి ఈ ఫోన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రైస్ రూ. 80,143 కి తగ్గుతుంది.
• iPhone 15: ఐఫోన్ 15పై భారీ ధర తగ్గింపును టీజ్ చేశారు. ఎఫెక్టివ్గా ఇది రూ. 55,000 కంటే తక్కువ రేంజ్లోనే దక్కనుంది.
శామ్సంగ్ గెలాక్సీ మోడల్స్
• Galaxy S26: ఫ్లిప్కార్ట్లో రూ. 74,999 కి లిస్ట్ అయింది.
• Galaxy S25, S25 FE: వరుసగా రూ. 52,999, రూ. 42,999 ధరలతో లభిస్తున్నాయి.
• Galaxy A36: రూ. 25,999 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది.
ఫ్లిప్కార్ట్ స్పెషల్: వన్ప్లస్, రియల్మీ పి-సిరీస్ సేల్
ఫ్లిప్కార్ట్లో వన్ప్లస్ టాప్ వేరియంట్తో పాటు రియల్మీ పి-సిరీస్ ఫోన్ల సేల్ జోరుగా సాగుతోంది.
వన్ప్లస్, ఎకోసిస్టమ్:
• OnePlus 15 (16GB + 512GB): అసలు ధర రూ. 80,999 కాగా, ఫ్లిప్కార్ట్ యాక్సిస్ లేదా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కార్డ్ ఆఫర్లతో రూ. 76,999 కే లభిస్తుంది.
• Audio, Ecosystem: నార్డ్ బడ్స్ లైనప్, ఇతర యాక్సెసరీస్పై కూడా మంచి ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రియల్మీ (పి-సిరీస్):
• P4s: ధర రూ. 31,999 నుంచి ప్రారంభం.
• P4 Power, P4 (Base): రూ. 29,999 నుంచి అందుబాటులో ఉన్నాయి.
• P4x, P4R: వరుసగా రూ. 22,999, రూ. 19,999 కే లభిస్తున్నాయి.
• P4 Lite 5G: ప్రారంభ ధర రూ. 16,499.
• P4s Lite 4G: రూ. 15,999 నుంచి లభిస్తుంది.
• P4 Lite 4G: బడ్జెట్ ధరలో రూ. 13,999 కే అందుబాటులో ఉంది.
బ్యాంక్ డిస్కౌంట్లు.. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫర్లు
కేవలం ఫ్లాట్ డిస్కౌంట్లే కాకుండా బ్యాంక్ ఆఫర్ల ద్వారా కొనుగోలుదారులు మరిన్ని నిధులు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
• అమెజాన్: ఎస్బీఐ కార్డ్ వినియోగదారులకు ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్ అందిస్తోంది. అలాగే అమెజాన్ పే ఐసీఐసీఐ కార్డ్ హోల్డర్లకు ప్రత్యేక క్యాష్బ్యాక్ లభిస్తుంది.
• ఫ్లిప్కార్ట్: హెచ్డీఎఫ్సీ, ఐసీఐసీఐ కార్డ్లపై ఇన్స్టంట్ డిస్కౌంట్లతో పాటు, యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఫ్లిప్కార్ట్ క్రెడిట్ కార్డ్పై అదనపు బెనిఫిట్స్ అందిస్తోంది.
ప్రీమియం ఐఫోన్లు, గెలాక్సీ ఫ్లాగ్షిప్ల నుంచి వన్ప్లస్ నార్డ్, రియల్మీ బడ్జెట్ మోడళ్ల వరకు అన్ని రేంజ్లలోనూ ఆఫర్లు ఉండటంతో, ఈ ఏడాది ఫెస్టివ్ సేల్స్ కస్టమర్లకు మంచి ఆప్షన్లుగా నిలవనున్నాయి.