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- వినడానికి ఒకేలా ఉన్నా.. వాటర్ రెసిస్టెంట్, వాటర్ ప్రూఫ్ మధ్య తేడాలు ఏంటో తెలుసా?
వినడానికి ఒకేలా ఉన్నా.. వాటర్ రెసిస్టెంట్, వాటర్ ప్రూఫ్ మధ్య తేడాలు ఏంటో తెలుసా?
Water Resistant vs Waterproof: ప్రస్తుతం చాలామంది స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు వాటర్ రెసిస్టెంట్, వాటర్ ప్రూఫ్ అనే పదాలను చూస్తుంటారు. వినడానికి ఒకేలా అనిపించినా.. ఈ రెండు పదాలకు వేర్వేరు అర్థాలు ఉన్నాయని తెలుసా.?
వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే ఏంటి?
వాటర్ ప్రూఫ్ అంటే నీరు లోపలికి వెళ్లకుండా పూర్తిగా అడ్డుకోగలగడం అని అర్థం. అంటే ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నీటి ప్రభావం పరికరంపై ఉండదని దీని భావన. అయితే అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలకు ఈ స్థాయి రక్షణ ఉండదు. ముఖ్యంగా స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లు పూర్తిగా వాటర్ ప్రూఫ్ అని చెప్పలేం. కొన్ని ప్రత్యేక అవసరాల కోసం తయారుచేసే పరికరాల్లో మాత్రమే అత్యంత అధిక స్థాయి నీటి రక్షణ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు సముద్రంలో లోతుగా వెళ్లే డైవర్లు ఉపయోగించే ప్రత్యేక వాచీలు, కొన్ని అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ పరికరాలు ఈ తరహాలో ఉంటాయి. ఇవి అధిక నీటి ఒత్తిడిని తట్టుకునేలా ప్రత్యేకంగా రూపొందిస్తారు. అయితే ఒక పరికరాన్ని వాటర్ ప్రూఫ్ అని పిలిచినంత మాత్రాన అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ నీటిలో ఉపయోగించవచ్చని భావించకూడదు. తయారీ సంస్థ ఇచ్చిన పరీక్షలు, ధ్రువీకరణ, వినియోగ పరిమితులను కూడా పరిశీలించాలి.
వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటే ఏమిటి?
వాటర్ రెసిస్టెంట్ అంటే కొన్ని నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో మాత్రమే నీటిని తట్టుకోగలగడం. అంటే నీరు పరికరంలోకి వెళ్లకుండా కొంతవరకు రక్షణ ఉంటుంది. కానీ ఎంత నీటిని, ఎంతసేపు, ఎంత లోతు వరకు తట్టుకోగలదనే దానికి పరిమితులు ఉంటాయి. ఉదాహరణకు కొన్ని స్మార్ట్ఫోన్లపై నీటి చినుకులు పడినా, తేలికపాటి వర్షంలో ఉపయోగించినా పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు. కానీ అదే ఫోన్ను నీటిలో ఎక్కువసేపు ఉంచితే లోపలికి నీరు వెళ్లి పాడయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. స్మార్ట్వాచ్ల విషయంలోనూ ఇదే వర్తిస్తుంది. కొన్ని వాచీలు స్విమ్మింగ్ సమయంలో ఉపయోగించేందుకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. మరికొన్ని కేవలం చేతులు కడుక్కోవడం, చెమట, వర్షపు చినుకులను తట్టుకునేలా మాత్రమే రూపొందిస్తారు. అలాగే నీటిలో లోతుకు వెళ్లినప్పుడు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ ఒత్తిడి కారణంగా పరికరంలోకి నీరు చేరే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే వాటర్ రెసిస్టెంట్ పరికరాలను వాటి సామర్థ్యానికి మించి ఉపయోగించకూడదు.
IP రేటింగ్ అంటే ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది?
స్మార్ట్ఫోన్లు, స్మార్ట్వాచ్లు వంటి ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలపై IP67, IP65, IP47 వంటి రేటింగ్స్ కనిపిస్తుంటాయి. వీటినే IP రేటింగ్స్ అంటారు. IP అంటే ఇన్గ్రెస్ ప్రొటెక్షన్ (Ingress Protection). ఒక పరికరంలోకి దుమ్ము, నీరు ఎంతవరకు ప్రవేశించకుండా రక్షణ ఉందో ఈ రేటింగ్ తెలియజేస్తుంది. ఈ రేటింగ్లో రెండు అంకెలు ఉంటాయి. మొదటి అంకె దుమ్ము నుంచి రక్షణను సూచిస్తుంది. రెండో అంకె నీటి నుంచి రక్షణను తెలియజేస్తుంది.
మొదటి అంకె (0-6): దుమ్ము, ఇతర చిన్న కణాల నుంచి ఎంతవరకు రక్షణ ఉందో తెలియజేస్తుంది. 0 అంటే ఎలాంటి రక్షణ ఉండదు. 6 అంటే దుమ్ము లోపలికి ప్రవేశించకుండా పూర్తి రక్షణ ఉంటుంది.
రెండో అంకె (0-8): నీటి నుంచి ఎంతవరకు రక్షణ ఉందో సూచిస్తుంది. 0 అంటే నీటి నుంచి రక్షణ లేదు. సంఖ్య పెరిగే కొద్దీ నిర్దిష్ట పరీక్షా పరిస్థితుల్లో నీటి ప్రవేశాన్ని తట్టుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతుంది.
కొన్ని పరికరాలపై IPX5 వంటి రేటింగ్ కనిపిస్తుంది. ఇందులో X అంటే ఆ విభాగానికి సంబంధించిన రక్షణ స్థాయిని పరీక్షించి నిర్ధారించలేదని అర్థం. ఉదాహరణకు IPX5లో నీటి రక్షణ స్థాయి 5 కాగా, దుమ్ము రక్షణకు సంబంధించిన రేటింగ్ ఇవ్వలేదు.
IP67, IP65 రేటింగ్స్ ఉంటే ఎంతవరకు నీటిని తట్టుకుంటాయి?
IP67 రేటింగ్: ఇందులో మొదటి అంకె 6 అంటే దుమ్ము లోపలికి వెళ్లకుండా పూర్తి రక్షణ ఉంటుంది. రెండో అంకె 7 అంటే నిర్దిష్ట పరీక్షా పరిస్థితుల్లో ఒక మీటర్ లోతు మంచినీటిలో గరిష్ఠంగా 30 నిమిషాల వరకు తాత్కాలికంగా మునిగినా పరికరం తట్టుకోగలదు. అయితే ఇది శాశ్వతంగా నీటిలో ఉంచవచ్చని అర్థం కాదు. స్విమ్మింగ్ లేదా డైవింగ్ సమయంలో ఉపయోగించడానికి ఈ రేటింగ్ ఒక్కటే సరిపోదు.
IP65 రేటింగ్: ఇందులో మొదటి అంకె 6 అంటే దుమ్ము నుంచి పూర్తి రక్షణ ఉంటుంది. రెండో అంకె 5 అంటే వివిధ దిశల నుంచి వచ్చే నీటి జెట్ను నిర్దిష్ట ఒత్తిడితో తట్టుకోగలదు. అంటే వర్షం, నీటి చినుకులు వంటి పరిస్థితుల్లో రక్షణ లభిస్తుంది. అయితే నీటిలో ముంచడానికి ఈ రేటింగ్ అనుకూలం కాదు.
IPX5 రేటింగ్: ఇది నీటి జెట్ను తట్టుకునే స్థాయి. చెమట, వర్షం, అప్పుడప్పుడు పడే నీటి చినుకుల నుంచి రక్షణకు ఉపయోగపడుతుంది. అయితే దుమ్ము నుంచి ఎంతవరకు రక్షణ ఉందో ఈ రేటింగ్ తెలియజేయదు.
గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. IP రేటింగ్ అనేది ప్రయోగశాలలో నిర్దిష్ట పరిస్థితుల్లో నిర్వహించిన పరీక్షల ఆధారంగా ఇస్తారు. వాస్తవ జీవితంలో నీటి ఉష్ణోగ్రత, ఒత్తిడి, రసాయనాలు వంటి అంశాల వల్ల ఫలితాలు మారవచ్చు.
వాటర్ రెసిస్టెంట్ ఫోన్ కొనుగోలు చేస్తే సరిపోతుందా?
సాధారణ వినియోగదారులకు వాటర్ రెసిస్టెంట్ రేటింగ్ ఉన్న స్మార్ట్ఫోన్ సరిపోతుంది. వర్షంలో ఫోన్ ఉపయోగించడం, చేతులు కడుక్కునేటప్పుడు పొరపాటున నీటి చినుకులు పడటం, దుమ్ము నుంచి రక్షణ వంటి అవసరాలకు ఇది ఉపయోగపడుతుంది. ముఖ్యంగా IP67 లేదా IP68 రేటింగ్ ఉన్న ఫోన్లు మెరుగైన రక్షణను అందిస్తాయి.
అయితే స్విమ్మింగ్, డైవింగ్ వంటి కార్యకలాపాల కోసం ఫోన్ లేదా సాధారణ స్మార్ట్వాచ్ను ఉపయోగించకూడదు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన పరికరాలను ఎంచుకోవాలి. అలాగే సముద్రపు ఉప్పునీరు, స్విమ్మింగ్ పూల్లోని క్లోరిన్ నీరు, సబ్బు నీరు వంటి వాటి వల్ల పరికరాల రక్షణ వ్యవస్థ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే.. ఫోన్ పాతబడుతున్న కొద్దీ దాని వాటర్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గవచ్చు. ఫోన్ కిందపడటం, దెబ్బతినడం, మరమ్మతులు చేయించడం వల్ల కూడా నీటి నిరోధక సామర్థ్యం ప్రభావితమవుతుంది. అందువల్ల IP రేటింగ్ ఉందని నిర్లక్ష్యంగా నీటిలో ఉపయోగించకూడదు. పరికరం కొనుగోలు చేసే ముందు దాని IP రేటింగ్తో పాటు కంపెనీ సూచించిన వినియోగ పరిమితులను కూడా తెలుసుకోవాలి.