- Team India : గంభీర్ టెస్ట్ కోచ్ పదవికి ఎసరు? రేసులోకి తెలుగు స్టార్.. బీసీసీఐ మాస్టర్ ప్లాన్ !
Team India : టీమిండియా టెస్ట్ వైఫల్యాలతో గౌతమ్ గంభీర్ పదవి ప్రమాదంలో పడింది. కోచ్ రేసులో తెలుగు స్టార్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ పేరు వినిపిస్తుండగా, టీ20 ప్రపంచకప్ తర్వాత బీసీసీఐ తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
శుభ్మన్ గిల్ ఎఫెక్ట్.. గంభీర్ కుర్చీకి ఎసరు పెట్టిన ఆ ఒక్క నిర్ణయం!
టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ కు భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (బీసీసీఐ) బిగ్ షాక్ ఇవ్వనుందని సమాచారం. భారత క్రికెట్ జట్టు టెస్ట్ ఫార్మాట్లో వరుస వైఫల్యాలను చవిచూస్తుండటంతో గంభీర్పై ఒత్తిడి తీవ్రతరమైంది. కేవలం అభిమానులే కాకుండా బీసీసీఐ కూడా జట్టు ప్రదర్శన పట్ల అసహనంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఒకే ఏడాదిలో రెండు కీలకమైన సిరీస్లలో క్లీన్ స్వీప్ గురవ్వడం గంభీర్ కోచింగ్ భవిష్యత్తుకు ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తోంది. సొంతగడ్డపై న్యూజిలాండ్ చేతిలో 0-3 తేడాతో చిత్తుగా ఓడిన భారత్, ఆ వెంటనే సౌతాఫ్రికా సిరీస్ లో 0-2 తేడాతో వైట్వాష్కు గురైంది. గంభీర్ కోచింగ్లో టీమిండియా కేవలం బంగ్లాదేశ్, వెస్టిండీస్ వంటి జట్లపై మాత్రమే టెస్టు విజయాలను నమోదు చేయడం గమనార్హం.
వీవీఎస్ లక్ష్మణ్తో బీసీసీఐ సంప్రదింపులు?
టెస్ట్ క్రికెట్లో భారత జట్టు ప్రదర్శన దిగజారుతుండటంతో బీసీసీఐ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నట్లు సమాచారం. టెస్ట్ ఫార్మాట్కు ప్రత్యేకంగా మరో కోచ్ను నియమించే ఆలోచనలో బోర్డు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. గత నెలలో సౌతాఫ్రికా చేతిలో ఘోర పరాజయం తర్వాత, బీసీసీఐలోని ఒక కీలక సభ్యుడు అనధికారికంగా మాజీ దిగ్గజ బ్యాటర్ వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ను సంప్రదించినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
టెస్ట్ జట్టు బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి ఆసక్తిగా ఉన్నారా అని ఆరా తీయగా, లక్ష్మణ్ ఆ ఆఫర్ను సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం బెంగళూరులోని సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్లో హెడ్ ఆఫ్ క్రికెట్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్న లక్ష్మణ్, ఆ పదవిలో సంతోషంగా ఉన్నారని, సీనియర్ జట్టుకు కోచింగ్ ఇచ్చే ఆసక్తి లేదని స్పష్టం చేసినట్లు సమాచారం.
పరిమిత ఓవర్లలో సక్సెస్.. టెస్టుల్లో ఫెయిల్
వైట్ బాల్ కోచ్గా గౌతమ్ గంభీర్ రికార్డు అద్భుతంగా ఉంది. అతని ఆధ్వర్యంలో టీమిండియా ఐసీసీ, ఏసీసీ ట్రోఫీలను కైవసం చేసుకుంది. అయితే, టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం పరిస్థితి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంది. సేన దేశాలపై 10 ఓటములను చవిచూడటం గంభీర్ సామర్థ్యంపై ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతోంది.
ఇంగ్లాండ్తో సిరీస్ను 2-2తో సమం చేసినా, ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో ఓటమి, కివీస్ చేతిలో క్లీన్ స్వీప్ గంభీర్ రికార్డును దెబ్బతీశాయి. ప్రస్తుతం 2025-27 ప్రపంచ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) సైకిల్లో భారత్ ఏడవ స్థానానికి పడిపోయింది. మిగిలిన తొమ్మిది టెస్టులకు కూడా గంభీర్నే కొనసాగించాలా వద్దా అనే దానిపై బీసీసీఐలో చర్చ జరుగుతోంది.
టీ20 ప్రపంచకప్ గంభీర్కు అగ్నిపరీక్ష
గౌతమ్ గంభీర్కు బీసీసీఐతో 2027 వన్డే ప్రపంచకప్ వరకు కాంట్రాక్ట్ ఉంది. అయితే, ఐదు వారాల్లో ప్రారంభం కానున్న టీ20 ప్రపంచకప్లో భారత జట్టు ప్రదర్శన ఆధారంగా అతని భవిష్యత్తుపై పునఃసమీక్ష జరిగే అవకాశం ఉంది. బీసీసీఐ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, గంభీర్కు బోర్డులో బలమైన సపోర్టు ఉంది.
ఒకవేళ భారత్ టీ20 ప్రపంచకప్ను గెలుచుకుంటే లేదా కనీసం ఫైనల్కు చేరితే, గంభీర్ తన పదవిలో కొనసాగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అయితే, టెస్ట్ కోచ్గా కొనసాగడం మాత్రం అనుమానమే. లక్ష్మణ్ ఆసక్తి చూపకపోవడంతో రెడ్ బాల్ ఫార్మాట్లో ప్రత్యామ్నాయాలు తక్కువగా ఉండటం గంభీర్కు కలిసొచ్చే అంశమని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఏం జరుగుతోంది?
రాహుల్ ద్రవిడ్ హయాంలో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో ఆటగాళ్లకు తమ పాత్రపై స్పష్టత ఉండేది. ఆటగాళ్లకు తమను తాము నిరూపించుకోవడానికి తగినంత సమయం దొరికేది. కానీ, గంభీర్ రాకతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్ వాతావరణం గందరగోళంగా మారిందని, చాలా మంది ఆటగాళ్లు అభద్రతా భావంతో ఉన్నారని రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి.
ముఖ్యంగా టీ20 ప్రపంచకప్ జట్టు నుంచి స్టార్ ప్లేయర్ శుభ్మన్ గిల్ను తప్పించడం ఆటగాళ్లలో ఆందోళన రేకెత్తించింది. భారత క్రికెట్కు కాబోయే పోస్టర్ బాయ్గా భావించే గిల్నే పక్కన పెడితే, భవిష్యత్తులో ఎవరిపై వేటు పడుతుందోనన్న భయం మిగతా ఆటగాళ్లలో నెలకొంది.
వచ్చే రెండు నెలలు గంభీర్కు కీలకం
విధానపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో బీసీసీఐ ఎప్పుడూ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తుంది. టీ20 ప్రపంచకప్ ముగిసిన వెంటనే రెండు నెలల పాటు ఐపీఎల్ జరగనుంది. ఈ సమయంలో బీసీసీఐ పెద్దలు గంభీర్ పనితీరును సమీక్షించే అవకాశం ఉంది. స్ప్లిట్ కోచింగ్ అంటే వేర్వేరు ఫార్మాట్లకు వేర్వేరు కోచ్ల విధానాన్ని అమలు చేయాలా లేక ఒకే కోచ్తో ముందుకు వెళ్లాలా అనే విషయంపై ఐపీఎల్ సమయంలోనే స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. మొత్తానికి, గంభీర్ టెస్ట్ కోచింగ్ కెరీర్కు రాబోయే రెండు నెలలు అత్యంత కీలకం కానున్నాయి.