IPL 2026 : సంజూ వచ్చాడు.. ధోనీ వెళ్తున్నాడా? సీఎస్కే మాస్టర్ ప్లాన్ ఇదే !
MS Dhoni Retirement Plans : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 ఎడిషన్ తర్వాత ఎంఎస్ ధోనీ రిటైర్మెంట్ పై సీఎస్కే సీఈవో కాశీ విశ్వనాథన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. సంజూ శాంసన్ రాకతో ధోనీ భవిష్యత్తుపై వస్తున్న వార్తలకు ఆయన తెరదించారు. వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ధోనీ వారసుడిగా సంజూ శాంసన్? అసలు విషయం ఇదే
ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL) చరిత్రలో అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ఒకరైన మహేంద్ర సింగ్ ధోనీ భవిష్యత్తుపై గత కొంతకాలంగా అనేక ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత ధోనీ ఆటకు స్వస్తి పలుకుతారా? అనే ప్రశ్న అభిమానుల్లో మెదులుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) సీఈవో కాశీ విశ్వనాథన్ రంగంలోకి దిగి, ధోనీ రిటైర్మెంట్ అంశంపై నెలకొన్న సందిగ్ధతను పటాపంచలు చేశారు.
ధోనీ భవిష్యత్తుపై సీఎస్కే సీఈవో క్లారిటీ
రాబోయే సీజన్లలో ధోనీ ఆటగాడిగా కొనసాగుతారా లేదా అని అడిగిన ప్రశ్నకు కాశీ విశ్వనాథన్ అత్యంత స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు. "అతడు ఆడతాడు, కచ్చితంగా ఆడతాడు" అని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. దీనితో ధోనీ రిటైర్మెంట్ గురించి వస్తున్న పుకార్లన్నీ ఒక్కసారిగా ఆగిపోయాయి. 2024 సీజన్కు ముందే ధోనీ తన కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను రితురాజ్ గైక్వాడ్కు అప్పగించిన సంగతి తెలిసిందే. నాయకత్వ మార్పు జరిగినప్పటికీ, మైదానంలో ధోనీ ఉనికి జట్టుకు ఎంతో ముఖ్యమని మేనేజ్మెంట్ బలంగా నమ్ముతోంది.
సంజూ శాంసన్ రాకతో కొత్త మార్పులు
రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుంచి వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ సంజూ శాంసన్ ను చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ట్రేడ్ చేసుకోవడం క్రికెట్ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది. ధోనీ స్థానాన్ని భర్తీ చేసేందుకే శాంసన్ ను జట్టులోకి తీసుకున్నారని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ధోనీ రిటైర్మెంట్ తర్వాత జట్టు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని మేనేజ్మెంట్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మరోవైపు, జట్టులోని స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను శామ్ కర్రన్తో పాటు రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ట్రేడ్ చేయడం గమనార్హం. దీనివల్ల IPL 2026లో సిఎస్కే తన అత్యుత్తమ ఆటగాళ్లలో ఒకరైన జడేజా లేకుండానే బరిలోకి దిగనుంది.
వేలంలో భారీ వ్యయం.. కొత్త ఆటగాళ్ల చేరిక
అబుదాబిలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించింది. రాహుల్ చాహర్, అఖీల్ హొస్సేన్, మాట్ హెన్రీ, మాథ్యూ షార్ట్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్ వంటి అనుభవజ్ఞులతో పాటు యువ ఆటగాళ్లను భారీ ధరలకు కొనుగోలు చేసింది. ముఖ్యంగా అన్క్యాప్డ్ ప్లేయర్స్ అయిన కార్తీక్ శర్మ, ప్రశాంత్ వీర్ కోసం చెన్నై ఏకంగా రూ. 14.2 కోట్ల చొప్పున ఖర్చు చేయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. జట్టులో యువ రక్తాన్ని నింపడంతో పాటు, అనుభవాన్ని మేళవించేలా ఈ ఎంపికలు సాగాయి.
నలుగురు వికెట్ కీపర్లతో బలంగా సీఎస్కే
ప్రస్తుతం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టులో వికెట్ కీపింగ్ విభాగం చాలా బలంగా కనిపిస్తోంది. జట్టులో మహేంద్ర సింగ్ ధోనీతో పాటు సంజూ శాంసన్, ఉర్విల్ పటేల్, కార్తీక్ శర్మ వంటి నలుగురు నాణ్యమైన వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్లు అందుబాటులో ఉన్నారు. గత సీజన్ (2024)లో సిఎస్కే ప్రదర్శన ఆశాజనకంగా లేదు. 14 మ్యాచ్లలో కేవలం నాలుగు విజయాలు మాత్రమే నమోదు చేసి పాయింట్ల పట్టికలో అట్టడుగు స్థానంలో నిలిచింది. వరుసగా రెండో ఏడాది ప్లేఆఫ్స్ చేరడంలో విఫలమైన సీఎస్కే, 2026లో ధోనీ మార్గదర్శకత్వంలో మళ్లీ పుంజుకోవాలని చూస్తోంది.