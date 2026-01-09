WPL 2026 : ముంబై vs బెంగళూరు.. తొలి మ్యాచ్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఫ్రీగా చూడాలంటే?
WPL 2026 : మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ 2026 జనవరి 9న ప్రారంభం కానుంది. ముంబై, బెంగళూరు మధ్య తొలి పోరు జరగనుంది. కొత్త కెప్టెన్లు, పూర్తి షెడ్యూల్, లైవ్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
WPL 2026: డబ్ల్యూపీఎల్ ఫ్రీ లైవ్ స్ట్రీమింగ్ డీటెయిల్స్ ఇవే
క్రికెట్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న మహిళల ప్రీమియర్ లీగ్ (WPL) నాలుగో సీజన్ సందడి మొదలైంది. జనవరి 9న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ముంబై ఇండియన్స్, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మధ్య జరిగే మ్యాచ్తో ఈ మెగా టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ ఏడాది పురుషుల టీ20 ప్రపంచ కప్తో షెడ్యూల్ క్లాష్ కాకుండా ఉండేందుకు, డబ్ల్యూపీఎల్ను కాస్త ముందుగానే నిర్వహిస్తున్నారు.
28 రోజుల పాటు జరిగే ఈ టోర్నీలో మొత్తం 22 మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. గత మూడు సీజన్ల లాగే ఈసారి కూడా 5 జట్లు టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. ముంబై ఇండియన్స్ తమ మూడో టైటిల్ను గెలుచుకోవాలని భావిస్తుండగా, మిగిలిన జట్లు వారికి గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
రెండు గ్రౌండ్ లలో WPL సీజన్ 4
ఈసారి డబ్ల్యూపీఎల్ టోర్నీ రెండు ప్రధాన స్టేడియాల్లో జరగనుంది. టోర్నీ మొదటి భాగం నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరగనుండగా, రెండో భాగం వడోదరలో జరుగుతుంది. లీగ్ దశలో ఒక్కో జట్టు మిగిలిన జట్లతో రెండేసి మ్యాచ్లు ఆడుతుంది.
పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన జట్టు నేరుగా ఫైనల్కు చేరుకుంటుంది. 2, 3వ స్థానాల్లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 3న, ఫైనల్ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 5న వడోదర లో జరగనున్నాయి.
WPL 2026 ఐదు జట్ల కెప్టెన్లు ఎవరు?
ఈ సీజన్లో జట్ల కూర్పు, నాయకత్వంలో అనేక ఆసక్తికరమైన మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. యూపీ వారియర్స్ జట్టు పూర్తిగా కొత్త వ్యూహాలతో బరిలోకి దిగుతోంది. ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు మూడు సీజన్ల పాటు కెప్టెన్గా వ్యవహరించిన మెగ్ లానింగ్ను యూపీ వారియర్స్ తమ కొత్త కెప్టెన్గా నియమించుకుంది.
మరోవైపు, ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పగ్గాలను భారత స్టార్ ప్లేయర్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్ చేపట్టనుంది. గుజరాత్ జెయింట్స్ కెప్టెన్గా ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఆష్లే గార్డనర్ వ్యవహరిస్తుండగా, రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుకు స్మృతి మంధాన, ముంబై ఇండియన్స్కు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. నవంబర్లో జరిగిన మెగా వేలంలో దీప్తి శర్మ అత్యధిక ధరకు అమ్ముడుపోగా, అలెస్సా హీలీ అమ్ముడుపోకుండా మిగిలిపోవడం గమనార్హం.
WPL 2026: ఐదు జట్లలో మార్పులు.. కీలక ప్లేయర్లు వీరే
వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కొందరు స్టార్ ప్లేయర్స్ ఈ సీజన్కు దూరమయ్యారు. ఎలిస్ పెర్రీ టోర్నీ నుంచి తప్పుకోగా, ఆమె స్థానంలో సయాలీ సత్ఘరేను ఆర్సీబీ తీసుకుంది. అలాగే అనబెల్ సదర్లాండ్ స్థానంలో అలానా కింగ్ను ఢిల్లీ జట్టులోకి తీసుకున్నారు.
- ముంబై ఇండియన్స్: హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), హేలీ మాథ్యూస్, నాట్ సీవర్-బ్రంట్, షబ్నిమ్ ఇస్మాయిల్, సైకా ఇషాక్ వంటి స్టార్లు ఉన్నారు.
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు: స్మృతి మంధాన (కెప్టెన్), రిచా ఘోష్, సోఫీ డివైన్, రేణుకా సింగ్, శ్రేయంక పాటిల్.
- ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్: జెమిమా రోడ్రిగ్స్ (కెప్టెన్), షెఫాలీ వర్మ, మారిజాన్ కాప్, జెస్ జొనాసెన్.
- యూపీ వారియర్స్: మెగ్ లానింగ్ (కెప్టెన్), దీప్తి శర్మ, సోఫీ ఎక్లెస్టోన్, తహ్లా మెక్గ్రాత్.
- గుజరాత్ జెయింట్స్: ఆష్లే గార్డనర్ (కెప్టెన్), బెత్ మూనీ, హర్లీన్ డియోల్, స్నేహ రాణా.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 షెడ్యూల్ హైలైట్స్ ఏంటి?
జనవరి 9న రాత్రి 7:30 గంటలకు నవీ ముంబైలో జరిగే మ్యాచ్తో సీజన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఈ సీజన్లో రెండు డబుల్ హెడర్స్ (ఒకే రోజు రెండు మ్యాచ్లు) ఉన్నాయి. ఇవి జనవరి 10, జనవరి 17న శనివారాల్లో జరుగుతాయి.
• డబుల్ హెడర్ రోజున మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ 3:30 గంటలకు, సాయంత్రం మ్యాచ్ 7:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది.
• లీగ్ దశ ముగిసిన తర్వాత, ప్లేఆఫ్ మ్యాచ్లు వడోదరలో జరుగుతాయి.
డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 ను ఉచితంగా లైవ్ స్ట్రీమింగ్, ప్రసారం ఎక్కడ చూడొచ్చు?
భారతదేశంలో డబ్ల్యూపీఎల్ 2026 మ్యాచ్లను స్టార్ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ (Star Sports) ద్వారా టీవీలో ప్రత్యక్షంగా వీక్షించవచ్చు. ఆన్లైన్లో చూడాలనుకునే వారి కోసం జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar) యాప్, వెబ్సైట్లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది.
విదేశాల్లో ఉన్న క్రికెట్ అభిమానుల కోసం..
• UK: స్కై స్పోర్ట్స్ (Sky Sports), స్కై గో (SkyGo)
• ఆస్ట్రేలియా: ఫాక్స్ క్రికెట్ (Fox Cricket), కయో స్పోర్ట్స్ (Kayo Sports)
• అమెరికా (USA): విల్లో టీవీ (Willow TV)
• దక్షిణాఫ్రికా: సూపర్ స్పోర్ట్ (SuperSport)
ఈ సీజన్లో ఎవరు ఛాంపియన్గా నిలుస్తారో తెలుసుకోవడానికి అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.