T20 World Cup 2026 కోసమే ఈ వింత నిర్ణయాలా? సౌతాఫ్రికా జట్టు మార్పుల వ్యూహం ఏమిటి?
T20 World Cup 2026 : సౌతాఫ్రికా జట్టు ప్రతి మ్యాచ్లో ప్లేయింగ్ 11 ఎందుకు మారుస్తుంది? డేవిడ్ మిల్లర్ వంటి స్టార్లను పక్కన పెట్టడం వెనుక ఉన్న 'బ్లాక్ కోటా' నిబంధన ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇదే సమయంలో టీ20 ప్రపంచ కప్ చర్చ కూడా సాగుతోంది.
క్రికెట్ లవర్స్ కు షాక్
భారత పర్యటనలో ఉన్న సౌతాఫ్రికా జట్టుకు సంబంధించిన ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. ధర్మశాలలో టీమిండియాతో జరిగిన మూడవ టి20 మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా ప్రకటించిన ప్లేయింగ్ ఎలెవన్ చూసి క్రికెట్ అభిమానులు ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు. ఎందుకంటే, అంతకుముందు జరిగిన మ్యాచ్లో విజయం సాధించినప్పటికీ, ఆ జట్టు మేనేజ్మెంట్ ఏకంగా ముగ్గురు ఆటగాళ్లను ఈ మ్యాచ్ నుంచి తప్పించింది.
ఇందులో విధ్వంసక ఆటగాడు డేవిడ్ మిల్లర్ పేరు కూడా ఉండటం గమనార్హం. సాధారణంగా ఏ జట్టు అయినా గెలిచిన కాంబినేషన్ను మార్చడానికి ఇష్టపడదు. కానీ, మంచి ఫామ్లో ఉన్న డేవిడ్ మిల్లర్ వంటి కీలక ఆటగాడిని, ఇతర సభ్యులను ఎటువంటి గాయాలు లేకుండానే ఎందుకు పక్కన పెట్టారో అభిమానులకు అర్థం కాలేదు. ఈ నిర్ణయం వెనుక ఉన్న అసలు కారణం చాలా మందికి తెలియదు.
భారత్ vs సౌతాఫ్రికా సిరీస్
ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ జట్టు భారత్లో పర్యటిస్తోంది. ఈ పర్యటనలో భాగంగా తొలుత జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల టెస్ట్ సిరీస్లో టెంబా బావుమా నేతృత్వంలోని సౌతాఫ్రికా జట్టు అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచింది. ఆ సిరీస్ను 2-0 తేడాతో కైవసం చేసుకుని చరిత్ర సృష్టించింది. ఆ తర్వాత జరిగిన మూడు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో భారత్ పుంజుకుని 2-1 తేడాతో విజయం సాధించింది.
ఇప్పుడు ఇరు జట్ల మధ్య 5 మ్యాచ్ల టి20 సిరీస్ జరుగుతోంది. ధర్మశాలలో ఆదివారం జరిగిన మూడవ టి20 మ్యాచ్లో టీమిండియా 7 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించి, సిరీస్లో 2-1 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్ ఫలితం కంటే సౌతాఫ్రికా జట్టు ఎంపిక విధానమే ఎక్కువ చర్చకు దారి తీసింది.
సౌతాఫ్రికా జట్టు మార్పు.. రాబిన్ ఊతప్ప వెల్లడించిన ఆసక్తికర విషయం
సౌతాఫ్రికా జట్టు ఇలా తరచుగా మార్పులు చేయడం వెనుక ఉన్న మిస్టరీని మాజీ భారత క్రికెటర్, ప్రస్తుతం కామెంటేటర్గా వ్యవహరిస్తున్న రాబిన్ ఊతప్ప వివరించారు. ధర్మశాల మ్యాచ్ కామెంటరీ సమయంలో ఆయన ఈ అంశంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. సౌతాఫ్రికా మేనేజ్మెంట్ ఇష్టపూర్వకంగా ఈ మార్పులు చేయడం లేదని, వారి బోర్డు నిబంధనల కారణంగా వారు ఇలా చేయక తప్పడం లేదని ఊతప్ప వివరించారు.
రాబిన్ ఊతప్ప మాట్లాడుతూ, "చాలా మంది క్రికెట్ అభిమానులకు ఈ విషయం గురించి అవగాహన ఉండకపోవచ్చు. సౌతాఫ్రికా క్రికెట్లో బ్లాక్ కమ్యూనిటీ కోసం ఒక ప్రత్యేక చట్టం ఉంది. దీని ప్రకారం, ప్రతి మ్యాచ్లో ఆడే 11 మంది సభ్యులలో కనీసం 5 మంది నల్లజాతీయులు ఉండటం తప్పనిసరి. ఇది ఒక మ్యాచ్కు మాత్రమే పరిమితం కాదు, ఏడాది చివరలో దీనికి సంబంధించిన సగటును లెక్కిస్తారు. ఆ ఏడాది మొత్తం మీద ఆడిన మ్యాచ్లలో సగటున 5 మంది బ్లాక్ కమ్యూనిటీ ఆటగాళ్లు ఆడారా లేదా అనేది చూస్తారు" అని వివరించారు.
టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 కోసమే ఈ వ్యూహమా?
వచ్చే ఏడాది అంటే 2026 ఫిబ్రవరి-మార్చి నెలల్లో టీ20 వరల్డ్ కప్ జరగాల్సి ఉంది. ఈ మెగా టోర్నమెంట్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని సౌతాఫ్రికా జట్టు ఈ వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తోంది. రాబిన్ ఊతప్ప తన కామెంటరీలో దీని గురించి వివరిస్తూ.. "ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా జట్టు చాలా పటిష్ఠంగా ఉంది. అయితే వరల్డ్ కప్ వంటి మెగా ఈవెంట్లో తమకు నచ్చిన బెస్ట్ ప్లేయింగ్ 11ను దించే స్వేచ్ఛ వారికి కావాలి. ఒకవేళ ఇప్పుడు కోటా పూర్తి చేయకపోతే, వరల్డ్ కప్ సమయంలో ఈ నిబంధన కారణంగా కీలక ఆటగాళ్లను పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది. అందుకే ద్వైపాక్షిక సిరీస్లలో తరచుగా మార్పులు చేస్తూ, ఆ సగటును సరిచేసుకుంటున్నారు" అని పేర్కొన్నారు.
అంటే, ఇప్పుడే ఆ నిబంధన ప్రకారం ఎక్కువ మంది బ్లాక్ కమ్యూనిటీ వర్గం ఆటగాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వడం ద్వారా, భవిష్యత్తులో జరిగే పెద్ద టోర్నీలలో ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా తమకు కావాల్సిన స్టార్ ఆటగాళ్లను ఆడించే వెసులుబాటును వారు కల్పించుకుంటున్నారు.
ఏంటి ఈ 'బ్లాక్ కోటా' చట్టం?
సౌతాఫ్రికా క్రికెట్ బోర్డు అనుసరిస్తున్న ఈ 'బ్లాక్ కోటా' విధానం ప్రకారం, ఒక సీజన్లో జట్టు ఎంపిక చేసిన ప్లేయింగ్ ఎలెవన్లో సగటున ఐదుగురు నల్లజాతీయులు ఉండాలి. వీరిలో కనీసం ఇద్దరు నల్లజాతి ఆఫ్రికన్ ఆటగాళ్లు ఉండటం ముఖ్యం. దీని అర్థం ప్రతి మ్యాచ్లో కచ్చితంగా ఐదుగురు ఉండాలని కాదు, కానీ సీజన్ మొత్తం మీద సగటు తీసినప్పుడు ఆ సంఖ్య సరిపోవాలి.
దీని వెనుక ఒక చారిత్రక కారణం కూడా ఉంది. దక్షిణాఫ్రికా జనాభాలో దాదాపు 80% మంది నల్లజాతి ఆఫ్రికన్లు ఉన్నారు. గతంలో ఉన్న అసమానతలను తొలగించడానికి, జాతీయ క్రికెట్ జట్టులో దేశంలోని అన్ని వర్గాలకు సరైన ప్రాతినిధ్యం కల్పించడానికి ఈ నిబంధనను తీసుకువచ్చారు. దేశంలోని వైవిధ్యాన్ని క్రికెట్ జట్టు ప్రతిబింబించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం అమలులో ఉంది. అందుకే డేవిడ్ మిల్లర్ వంటి ఆటగాళ్లు ఫిట్గా ఉన్నప్పటికీ, ఈ సమీకరణాలను సరిచేయడానికి అప్పుడప్పుడు బెంచ్కు పరిమితం కావాల్సి వస్తోంది.