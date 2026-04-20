Ruturaj Gaikwad : రుతురాజ్ గైక్వాడ్కు ఏమైంది? CSK కెప్టెన్ మైండ్లో ఏం నడుస్తోంది?
Ruturaj Gaikwad : ఐపీఎల్ 2026లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఫామ్ జట్టును ఆందోళనలో పడేసింది. వరుస ఓటములకు తోడుగా కీలక ప్లేయర్లు ఫామ్ లో లేకపోవడం జట్టుపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది. అసలు రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కు ఏమైంది?
ఐపీఎల్ 2026లో రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఎందుకు రాణించడం లేదు?
ఐపీఎల్ 2026లో ఐదుసార్లు ఛాంపియన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) ప్రయాణం ఎత్తుపల్లాలతో సాగుతోంది. జట్టు ప్రదర్శన ఒకెత్తు అయితే, ఆ జట్టు కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ ఫామ్ ఇప్పుడు అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. గత సీజన్లలో అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఆకట్టుకున్న గైక్వాడ్, ఈసారి మాత్రం దారుణంగా విఫలమవుతున్నాడు. ఇప్పటివరకు ఆడిన 6 ఇన్నింగ్స్ల్లో కేవలం 82 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఈ నేపథ్యంలో రుతురాజ్ ఫెయిల్యూర్ వెనుక ఉన్న కారణాలను టీమిండియా వెటరన్ స్పిన్నర్, మాజీ సీఎస్కే స్టార్ ఆర్ అశ్విన్ విశ్లేషించారు.
సన్రైజర్స్పై చేజారిన సూపర్ ఛాన్స్
శనివారం హైదరాబాద్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో చెన్నై 10 పరుగుల తేడాతో ఓటమి పాలైంది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన ఎస్ఆర్హెచ్.. అభిషేక్ శర్మ, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో 194/9 పరుగులు చేసింది. ఛేదనలో యువ ఓపెనర్ ఆయుష్ మ్హాత్రే కేవలం 13 బంతుల్లో 30 పరుగులు చేసి సీఎస్కేకు అదిరిపోయే ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. పవర్ప్లేలో జట్టు బలమైన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఫామ్లోకి రావడానికి రుతురాజ్కు ఇది సరైన సమయమని అశ్విన్ అభిప్రాయపడ్డారు. కానీ రుతురాజ్ 13 బంతుల్లో 19 పరుగులు మాత్రమే చేసి అవుట్ అయ్యాడు.
గైక్వాడ్ ఫామ్ పై అశ్విన్ ఏమన్నారంటే?
జియో హాట్స్టార్లో మ్యాచ్ విశ్లేషణ సందర్భంగా అశ్విన్ మాట్లాడుతూ, "రుతురాజ్ పరుగులు సాధించడానికి ఇది ఒక గొప్ప అవకాశం. ఆయుష్ మ్హాత్రే విధ్వంసకరంగా ఆడటంతో గైక్వాడ్ రిస్క్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం క్రీజులో సమయం గడుపుతూ ఫామ్లోకి రావాల్సింది. కానీ మ్హాత్రే అవుటైన తర్వాత రుతురాజ్ ఒక మంచి బంతికి పెవిలియన్ చేరాడు. నిజానికి పుల్ షాట్ ఆడే విషయంలో అతన్ని కొట్టడం అంత సులభం కాదు. అయితే ప్రస్తుతం రుతురాజ్ తీవ్రమైన ఒత్తిడిలో ఉన్నాడని నాకు అనిపిస్తోంది. అతని మైండ్ కాస్త అయోమయంలో ఉంది" అని కుండబద్దలు కొట్టారు.
కెప్టెన్సీ భారం.. వరుస ఓటములు
రుతురాజ్ ఫామ్ కోల్పోవడం ఒకవైపు, జట్టు పరాజయాలు మరోవైపు అతన్ని వేధిస్తున్నాయి. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ను సీఎస్కే వరుసగా మూడు ఓటములతో ప్రారంభించింది. ఆ తర్వాత ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్పై గెలిచి మళ్ళీ ఫామ్లోకి వచ్చినట్లు కనిపించినా, సన్రైజర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో మళ్ళీ ఓటమి పాలైంది. ధోనీ తప్పుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద ఫ్రాంచైజీని నడిపించడం, వ్యక్తిగత ప్రదర్శన సరిగ్గా లేకపోవడం రుతురాజ్ బ్యాటింగ్పై ప్రభావం చూపుతోందని విశ్లేషకులు పేర్కొంటున్నారు.
గైక్వాడ్ గణాంకాలు మరింత పడిపోయాయి
ఈ సీజన్ లో ఇప్పటివరకు గైక్వాడ్ ఆరు మ్యాచ్లలో కేవలం 13.67 సగటుతో 82 పరుగులు మాత్రమే చేశాడు. ఇది అతని స్థాయికి ఏమాత్రం తగని ప్రదర్శన. 2021లో ఆరెంజ్ క్యాప్ విజేతగా నిలిచిన ఆటగాడు, ఇప్పుడు కనీసం 20 పరుగులు చేయడానికి కూడా కష్టపడుతుండటం గమనార్హం. ఒత్తిడి కారణంగానే అతను షాట్ సెలక్షన్లో తప్పులు చేస్తున్నాడని, క్రీజులో ప్రశాంతంగా ఉండలేకపోతున్నాడని అశ్విన్ వ్యాఖ్యానించారు.
ముంబై ఇండియన్స్తో కీలక పోరు
సీఎస్కే తన తదుపరి మ్యాచ్లో ఏప్రిల్ 23న చిరకాల ప్రత్యర్థి ముంబై ఇండియన్స్తో తలపడనుంది. ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు సజీవంగా ఉండాలంటే ఈ మ్యాచ్ గెలవడం అత్యంత కీలకం. ముఖ్యంగా కెప్టెన్ గైక్వాడ్ తన మనసులోని ఆందోళనలను పక్కన పెట్టి, గతంలో లాగా నిలకడగా రాణించాల్సిన అవసరం ఉంది. అప్పుడే చెన్నై మళ్ళీ విజయాల బాట పట్టే అవకాశం ఉంటుంది. గైక్వాడ్ తన ఫామ్ను తిరిగి పొంది విమర్శకులకు సమాధానం చెబుతాడో లేదో వేచి చూడాలి.