- IPLలో వైభవ్ సూర్యవంశీ సంచలనం.. ఒకే ఏడాదిలో 10 సూపర్ రికార్డులు సాధించిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు !
Vaibhav Suryavanshi : భారత క్రికెట్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్లో అడుగుపెట్టి ఏడాది పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఈ ఏడాది కాలంలోనే అత్యంత పిన్న వయసులో సెంచరీతో పాటు 10 అద్భుతమైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో అనుభవం ఉంటేనే రికార్డులు వస్తాయని అందరూ అంటుంటారు. కానీ, ఆ మాట అబద్ధమని నిరూపించాడు బీహార్కు చెందిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ. సరిగ్గా ఏడాది క్రితం, అంటే 2025 ఏప్రిల్ 19న రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరపున ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ కుర్రాడు, కేవలం 365 రోజుల్లోనే రికార్డుల బుక్కును తిరగరాశాడు.
ఐపీఎల్లో తన తొలి ఏడాదిని పూర్తి చేసుకున్న వైభవ్, మైదానంలో పరుగుల వరద పారించాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాదడం నుంచి, ప్రపంచ టాప్ బౌలర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాను తొలి బంతికే సిక్సర్ కొట్టడం వరకు వైభవ్ సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు.
అత్యంత పిన్న వయసులో కోటీశ్వరుడిగా రికార్డు
ఐపీఎల్ 2025 మెగా వేలంలో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు వైభవ్ను రూ. 1.10 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఆ సమయంలో అతని వయస్సు కేవలం 13 ఏళ్లు మాత్రమే. దీనితో ఐపీఎల్ చరిత్రలో కాంట్రాక్ట్ పొందిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన ఆటగాడిగా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఆ వేలంలో ఈ కుర్రాడి కోసం ఫ్రాంచైజీలు పోటీ పడటం చూసి క్రికెట్ లోకం ఆశ్చర్యపోయింది.
తొలి బంతికే సిక్సర్.. అత్యంత పిన్న వయసులో అరంగేట్రం
2025 ఏప్రిల్ 19న లక్నోతో జరిగిన మ్యాచ్ ద్వారా వైభవ్ తన ఐపీఎల్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. ఆ రోజు అతని వయస్సు 14 ఏళ్ల 23 రోజులు మాత్రమే. ఐపీఎల్లో అరంగేట్రం చేసిన అతి చిన్న వయసు ఆటగాడిగా నిలవడమే కాకుండా, తన కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న తొలి బంతికే సిక్సర్ బాది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. లక్నో ఫాస్ట్ బౌలర్ శార్దూల్ ఠాకూర్ వేసిన బంతిని స్టాండ్స్లోకి పంపి తన ఎంట్రీని ఘనంగా ప్రారంభించాడు.
భారతీయుల్లో ఫాస్టెస్ట్ సెంచరీ.. యూసుఫ్ పఠాన్ రికార్డు బద్దలు
గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో వైభవ్ విధ్వంసం సృష్టించాడు. కేవలం 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి, ఐపీఎల్ చరిత్రలో సెంచరీ చేసిన అత్యంత పిన్న వయస్కుడైన బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అంతేకాదు, భారతీయుల్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన రికార్డును కూడా తన పేరిట లిఖించుకున్నాడు. 15 ఏళ్ల క్రితం యూసుఫ్ పఠాన్ (37 బంతులు) నెలకొల్పిన రికార్డును వైభవ్ బద్దలుకొట్టాడు. ఆ ఇన్నింగ్స్లో అతను ఏకంగా 11 సిక్సర్లు బాది మురళీ విజయ్ రికార్డును సమం చేశాడు.
బుమ్రాకు షాక్.. 15 ఏళ్లకే సూపర్ స్ట్రైకర్
ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన బౌలర్గా పేరున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రాను ఎదుర్కోవడం దిగ్గజ బ్యాటర్లకే కష్టం. కానీ వైభవ్ మాత్రం బుమ్రా వేసిన తొలి బంతికే సిక్సర్ కొట్టాడు. 15 ఏళ్ల వయసులో బుమ్రా బౌలింగ్లో తొలి బంతికే సిక్సర్ కొట్టిన ఏకైక బ్యాటర్ వైభవ్ మాత్రమే. తన మొదటి సీజన్లో 206.55 స్ట్రైక్ రేట్తో 252 పరుగులు చేసి సీజన్ సూపర్ స్ట్రైకర్ అవార్డును కూడా సొంతం చేసుకున్నాడు.
పది సార్లు 30+ స్కోర్లు.. దిగ్గజాలనే వెనక్కి నెట్టిన వైభవ్
ఐపీఎల్లో 13 ఇన్నింగ్స్లు ఆడిన తర్వాత అత్యధిక సార్లు 30 కంటే ఎక్కువ పరుగులు చేసిన భారతీయ బ్యాటర్గా వైభవ్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. 13 ఇన్నింగ్స్ల్లో 10 సార్లు అతను 30 ప్లస్ స్కోర్లు సాధించాడు. ఈ విషయంలో ఎంఎస్ ధోనీ, గౌతమ్ గంభీర్, రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలను వెనక్కి నెట్టాడు. వీరందరూ 13 ఇన్నింగ్స్ల తర్వాత కేవలం 8 సార్లు మాత్రమే ఈ ఘనత సాధించారు. ప్రస్తుతం 13 మ్యాచ్ల్లో 498 పరుగులు చేసిన వైభవ్ ఖాతాలో 44 సిక్సర్లు, 42 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ఫోర్ల కంటే సిక్సర్లే ఎక్కువగా కొట్టడం ఈ కుర్రాడి పవర్ హిట్టింగ్కు నిదర్శనం.