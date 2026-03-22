IPL : కోచ్గా గంభీర్ సక్సెస్.. కానీ ఐపీఎల్లో మాత్రం నో ఎంట్రీ! ఎందుకో తెలుసా?
IPL 2026 : టీమిండియా హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ లేదా మరే ఇతర జట్టుకు కోచ్గా వ్యవహరించలేరు. దీనికి గల కారణాలు, బీసీసీఐ రూల్స్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గంభీర్ వర్సెస్ బీసీసీఐ రూల్స్: ఐపీఎల్ కోచింగ్పై క్లారిటీ వచ్చేసింది !
ప్రస్తుత భారత క్రికెట్ జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్, ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) లేదా మరే ఇతర జట్టుకు కోచ్గా లేదా మెంటార్గా వ్యవహరించే అవకాశం లేదు. గతంలో భారత జట్టుతో సంబంధం ఉన్నప్పటికీ ఐపీఎల్ జట్లకు కోచింగ్ ఇచ్చే వెసులుబాటు ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి. గంభీర్ ప్రస్తుతం టీమ్ ఇండియా కోచింగ్ బాధ్యతల నుండి విరామంలో ఉన్నారు. కేకేఆర్ మాజీ మెంటార్ అయిన గంభీర్, ప్రస్తుతం ఏ ఐపీఎల్ జట్టుతోనూ సంబంధం కలిగి లేరు. బీసీసీఐ కఠిన నిబంధనల ప్రకారం, భారత ప్రధాన కోచ్ ఐపీఎల్ జట్టుకు కోచ్గా ఉండకూడదు.
నిబంధనలలో మార్పు: 2008 నుండి 2017 వరకు
2008లో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి 2017 వరకు, కోచ్లు బీసీసీఐ జట్లతో పాటు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీలతో ఏకకాలంలో పని చేసేవారు. ఉదాహరణకు, రాహుల్ ద్రవిడ్ ఇండియా-ఏ, అండర్-19 జట్లకు హెడ్ కోచ్గా ఉన్న సమయంలోనే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ (DC) జట్టుతో సంబంధం కలిగి ఉండేవారు. అప్పట్లో బీసీసీఐ కోచ్లకు 10 నెలల ఒప్పందాలను ఇచ్చేది. ఈ ఒప్పందాలు ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే ముగిసేవి. దీనివల్ల వారు ఐపీఎల్లో పని చేయడానికి వీలుండేది.
కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ రూల్స్
క్రికెట్లో పారదర్శకత కోసం బీసీసీఐ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ నిబంధనను కఠినతరం చేసింది. దీనివల్ల కోచ్లు ఏదో ఒక బాధ్యతను మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సి వచ్చింది. రాహుల్ ద్రవిడ్ కూడా దీని కారణంగానే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ పదవికి రాజీనామా చేసి, పూర్తిస్థాయిలో బీసీసీఐ జట్లకు కోచ్గా కొనసాగారు. 2024లో టీమిండియా హెడ్ కోచ్గా తన పదవీకాలం ముగిసిన తర్వాతే ద్రవిడ్ మళ్లీ ఐపీఎల్లోకి అడుగుపెట్టారు. 2018లో గ్యారీ కిర్స్టన్ కూడా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB)తో ఉన్న సంబంధం కారణంగా భారత మహిళల జట్టు కోచ్ పదవిని వదులుకోవాల్సి వచ్చింది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆఫర్.. గంభీర్ నిర్ణయం ఏంటి?
గౌతమ్ గంభీర్కు రాజస్థాన్ రాయల్స్ నుండి ఆఫర్ వచ్చినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అయితే, బీసీసీఐ నిబంధనల ప్రకారం ఆయన ఆ ఆఫర్ను అంగీకరించలేరు. ఒకవేళ ఆయన ఐపీఎల్ జట్టులో చేరాలనుకుంటే, భారత ప్రధాన కోచ్ పదవికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది. గంభీర్ ప్రస్తుతం 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు ఒప్పందాన్ని కలిగి ఉన్నారు. అంతవరకు ఆయన భారత జట్టుకే పరిమితం కావాలని నిర్ణయించుకున్నారు. జై షా తనకు ఈ బాధ్యతను ఆఫర్ చేసినప్పుడు గంభీర్.. అంతటి కీలక బాధ్యతను చేపట్టడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు ఆయన గతంలోనే పేర్కొన్నారు.
పరిమిత ఓవర్లలో విజయం.. టెస్టుల్లో సవాళ్లు
గంభీర్ సారథ్యంలో భారత జట్టు పరిమిత ఓవర్ల ఫార్మాట్లో అద్భుత విజయాలను సాధించింది. 2025 ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ, 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ను భారత్ కైవసం చేసుకుంది. గంభీర్ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుండి భారత్ ఒక్క టీ20 సిరీస్ను కూడా కోల్పోలేదు. అయితే, టెస్ట్ క్రికెట్లో మాత్రం గంభీర్ కోచింగ్ వ్యూహాలు విమర్శలకు గురవుతున్నాయి. న్యూజిలాండ్, దక్షిణాఫ్రికా జట్లు భారత్ను స్వదేశంలో వైట్వాష్ చేయడం గమనార్హం. వెస్టిండీస్, బంగ్లాదేశ్ వంటి జట్లపై గెలిచినప్పటికీ, పెద్ద జట్ల ముందు భారత్ తడబడింది. ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన ఐదు టెస్టుల సిరీస్ 2-2తో డ్రాగా ముగిసింది.
తిరిగి ఐపీఎల్లోకి గంభీర్ ఎప్పుడు రావచ్చు?
గౌతమ్ గంభీర్ మళ్లీ ఐపీఎల్లో కనిపించాలంటే 2027 వన్డే ప్రపంచ కప్ వరకు వేచి చూడాల్సిందే. 2024 జూలైలో ఆయన బాధ్యతలు చేపట్టారు. బీసీసీఐ ఆయన ఒప్పందాన్ని పొడిగిస్తే తప్ప, 2027 తర్వాతే ఆయన ఐపీఎల్ జట్లకు మెంటార్గా లేదా కోచ్గా వ్యవహరించే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి గంభీర్ దృష్టి అంతా భారత జట్టును టెస్టుల్లో తిరిగి గాడిలో పెట్టడం, రాబోయే ఐసీసీ టోర్నీలపైనే ఉంది. ఐపీఎల్ అభిమానులు గంభీర్ను డగౌట్లో చూడాలంటే మరికొంత కాలం వేచి ఉండక తప్పదు.