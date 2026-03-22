IPL 2026 : సన్రైజర్స్ కావ్య మారన్ మాస్టర్ ప్లాన్.. కేకేఆర్ కు పండగే !
IPL 2026 : ఐపీఎల్ 2026 ప్రారంభానికి ముందు గాయాలతో సతమతమవుతున్న కోల్కతా నైట్ రైడర్స్, సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్లకు ఊరట లభించింది. స్టార్ ప్లేయర్ల రాకతో రెండు జట్లు దుమ్మురేపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
IPL 2026: కేకేఆర్, ఎస్ఆర్హెచ్లకు గుడ్ న్యూస్
ఇండియన్ ప్రిమియర్ లీగ్ (IPL) 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందే పలు ఫ్రాంచైజీలకు గుడ్ న్యూస్ అందింది. ముఖ్యంగా షారుఖ్ ఖాన్కు చెందిన కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), కావ్య మారన్ సారథ్యంలోని సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్లు తమ స్టార్ ఆటగాళ్ల రాక కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి.
గత కొంతకాలంగా గాయాలతో సతమతమవుతున్న శ్రీలంక స్టార్ ప్లేయర్లు ఇప్పుడు కోలుకొని మైదానంలోకి అడుగుపెట్టేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. ఇది ఆయా జట్ల యాజమాన్యాలకు, ఐపీఎల్ అభిమానులకు పెద్ద ఊరటనిచ్చే అంశం. ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో భారీ ధర పలికిన ఆటగాళ్లు ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ సాధించడంపై దృష్టి సారించారు.
కేకేఆర్ స్టార్ బౌలర్ మతీష పతిరాణ వచ్చేస్తున్నాడు
కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ జట్టు ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలంలో శ్రీలంక యువ సంచలనం మతీష పతిరాణను ఏకంగా రూ. 18 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. అయితే, 2026 టీ20 ప్రపంచకప్ సమయంలో పతిరాణ హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయానికి గురయ్యాడు. దీనివల్ల అతని ఐపీఎల్ లభ్యతపై అనుమానాలు నెలకొన్నాయి. కానీ, తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, వచ్చే వారం పతిరాణ శ్రీలంక క్రికెట్ (SLC) నిర్వహించే ఫిట్నెస్ టెస్టుకు హాజరుకానున్నాడు. ఈ పరీక్షలో అతను పాస్ అయితే, కేకేఆర్ శిబిరంలో చేరడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. షారుఖ్ ఖాన్ జట్టు ఈ డెత్ ఓవర్ల స్పెషలిస్ట్పై భారీ అంచనాలు పెట్టుకుంది.
ఎస్ఆర్హెచ్ ఊపిరి పీల్చుకునే వార్త.. ఈషాన్ మలింగ ఫిట్
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ ఈసారి ఈషాన్ మలింగను రూ. 1.2 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకుంది. అయితే 2026 టీ20 ప్రపంచకప్కు ముందే మలింగ భుజం గాయంతో జట్టులో ఆందోళన పెంచింది. తాజాగా ఈషాన్ మలింగ కూడా శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు నిర్వహించే ఫిట్నెస్ పరీక్షకు హాజరుకానున్నాడు. కావ్య మారన్ నేతృత్వంలోని ఎస్ఆర్హెచ్ మేనేజ్మెంట్ మలింగ ఫిట్నెస్పై ఆశలు పెట్టుకుంది. ఫిట్నెస్ పరీక్ష తర్వాత శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు ఆటగాళ్లకు ఎన్ఓసీ ఇవ్వనుంది. దీనితో అతను ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ మొత్తానికి అందుబాటులో ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఎల్ఎస్జీ, ఆర్సీబీ జట్లకు కూడా గుడ్ న్యూస్
కేవలం కేకేఆర్, ఎస్ఆర్హెచ్ మాత్రమే కాకుండా, సంజీవ్ గోయెంకాకు చెందిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) కూడా గుడ్ న్యూస్ అందింది. ఆ జట్టు స్టార్ ఆల్ రౌండర్ వనిందు హసరంగ టీ20 ప్రపంచకప్లో హ్యామ్స్ట్రింగ్ గాయంతో ఇబ్బంది పడ్డాడు. అతను కూడా ఇప్పుడు ఫిట్నెస్ టెస్టుకు సిద్ధమయ్యాడు. అలాగే, విరాట్ కోహ్లీ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు (RCB) రూ. 1.6 కోట్లకు రిటైన్ చేసుకున్న నువాన్ తుషార కూడా ఎన్ఓసీ కోసం వేచి చూస్తున్నాడు. శ్రీలంక పేసర్ తుషార రాకతో ఆర్సీబీ బౌలింగ్ విభాగం బలోపేతం కానుంది.
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చెంతకు పాతుమ్ నిస్సంక
శ్రీలంక ఓపెనర్ పాతుమ్ నిస్సంక ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్టు రూ. 4 కోట్లకు దక్కించుకుంది. నిస్సంక తన అద్భుతమైన ఫామ్తో జట్టుకు మంచి ఆరంభాలు ఇస్తాడని నమ్మకంతో ఉంది. అతను కూడా శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు నిర్వహించే ఫిట్ నెస్ టెస్టు నెగ్గాల్సి ఉంటుంది. దీని తర్వాత అతను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ క్యాంపులో చేరనున్నాడు. మొత్తానికి శ్రీలంక ఆటగాళ్లంతా ఫిట్నెస్ సాధిస్తుండటం ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముందస్తు ఉత్సాహాన్ని పెంచుతోంది. గాయాల నుంచి కోలుకున్న ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లు తమ ఫ్రాంచైజీల కోసం ఎలా రాణిస్తారో చూడాలి.