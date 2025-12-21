Indian Cricket: టెస్టుల్లో 300, వన్డేల్లో 200, ఐపీఎల్లో 100.. ఎవరీ మొనగాడు?
Indian Cricket: వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ, టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ, ఐపీఎల్లో సెంచరీ సాధించిన ఏకైక భారత బ్యాటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్. సచిన్, కోహ్లీలకు కూడా సాధ్యం కాని ఈ అరుదైన రికార్డు వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక వీరుడు ఇతనే!
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఎంతో మంది దిగ్గజ బ్యాటర్లు వచ్చారు. ఎన్నో రికార్డులు సృష్టించారు. కానీ ఒక భారతీయ బ్యాటర్ నెలకొల్పిన రికార్డును బద్దలు కొట్టడం మాత్రం ప్రస్తుతానికి అసాధ్యంగా కనిపిస్తోంది. వన్డే ఇంటర్నేషనల్స్, టెస్ట్ క్రికెట్, ఐపీఎల్ అనే మూడు ఫార్మాట్లలోనూ భారీ స్కోర్లు సాధించిన ఘనత కేవలం ఒక్కరంటే ఒక్కరికే దక్కింది.
వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ, టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ, ఐపీఎల్లో సెంచరీ... ఈ మూడు మైలురాళ్లను దాటిన ఏకైక భారతీయ బ్యాటర్ ఆయనే. క్రికెట్ దేవుడు సచిన్ టెండూల్కర్, రన్ మెషీన్ విరాట్ కోహ్లీ లేదా హిట్ మ్యాన్ రోహిత్ శర్మ వంటి దిగ్గజాలకు కూడా ఈ మూడు రికార్డులను ఒకేసారి తమ ఖాతాలో వేసుకోవడం సాధ్యం కాలేదు.
భారత క్రికెట్లో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన ముద్ర వేసుకున్న ఆ డాషింగ్ బ్యాటర్ మరెవరో కాదు నజఫ్గఢ్ నవాబ్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్. ఈ మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సెహ్వాగ్ సృష్టించిన విధ్వంసం మామూలుగా లేదు.
ఏకైక భారతీయ ధీరుడు వీరేంద్ర సెహ్వాగ్
భారత క్రికెట్ చరిత్ర పుటల్లో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పేరు సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించాడు. వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ, టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ, ఐపీఎల్లో సెంచరీ బాదిన రికార్డులన్నీ ఒకే బ్యాటర్ పేరు మీద ఉండటం అత్యంత అరుదు. ఈ ఘనత సాధించిన ఏకైక భారతీయ క్రికెటర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ మాత్రమే.
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో బౌలర్లకు సింహస్వప్నంగా మారిన సెహ్వాగ్, తన బ్యాటింగ్ శైలితో ఎన్నో మ్యాచ్లను ఒంటిచేత్తో గెలిపించారు. వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించిన అతికొద్ది మంది బ్యాటర్ల జాబితాలో సెహ్వాగ్ పేరు కూడా ప్రముఖంగా నిలిచి ఉంది.
వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ విధ్వంసం
వన్డే క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ చేయడం ఒక కల. ఆ కలను వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ నిజం చేశారు. 2011 డిసెంబర్ 8న వెస్టిండీస్తో జరిగిన మ్యాచ్ లో ఆ ఘనత సాధించాడు. ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియంలో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించారు.
ఆ మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ బౌలర్లను ఊచకోత కోస్తూ, కేవలం 149 బంతుల్లోనే 219 పరుగులు సాధించాడు. ఇది వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక గొప్ప ఇన్నింగ్స్. ఈ అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లో సెహ్వాగ్ ఏకంగా 25 ఫోర్లు, 7 సిక్సర్లు బాదాడు. తన వన్డే కెరీర్లో సెహ్వాగ్ మొత్తం 251 మ్యాచ్లు ఆడి, 35.05 సగటుతో మొత్తం 8273 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో ఈ డబుల్ సెంచరీ అత్యంత ప్రత్యేకమైనది.
టెస్టుల్లో రెండుసార్లు ట్రిపుల్ సెంచరీ బాదిన సెహ్వాగ్
టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక్కసారి ట్రిపుల్ సెంచరీ చేయడమే కష్టం. అలాంటిది వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ ఏకంగా రెండుసార్లు ఈ ఘనతను సాధించారు. ఈ అద్భుతమైన ఫీట్ సాధించిన భారతీయ బ్యాటర్ ఆయనొక్కరే. 2004లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్పై ముల్తాన్ గ్రౌండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ తన మొదటి ట్రిపుల్ సెంచరీ నమోదు చేశాడు. ఆ మ్యాచ్లో 309 పరుగుల భారీ ఇన్నింగ్స్ ఆడి 'ముల్తాన్ కా సుల్తాన్'గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు.
ఆ తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాలకు, అంటే 2008లో సౌత్ ఆఫ్రికాపై చెన్నై లో జరిగిన మ్యాచ్లో మరోసారి చెలరేగిపోయారు. ఈ మ్యాచ్లో తన టెస్ట్ కెరీర్లోనే అత్యధిక స్కోర్ అయిన 319 పరుగులను సాధించాడు సెహ్వాగ్.
టెస్ట్ క్రికెట్లో సెహ్వాగ్ మొత్తం 104 మ్యాచ్లు ఆడి, 49.34 సగటుతో 8586 పరుగులు చేశాడు. టెస్టుల్లో వేగంగా పరుగులు రాబట్టడంలో సెహ్వాగ్ శైలి వేరు.
ఐపీఎల్లోనూ సెహ్వాగ్ సెంచరీల జోరు
కేవలం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనే కాదు, ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (IPL)లోనూ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ తన సత్తా చాటారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో సెహ్వాగ్ రెండుసార్లు సెంచరీ మార్కును అందుకున్నాడు. 2011 మే 5న డెక్కన్ చార్జర్స్ హైదరాబాద్తో జరిగిన మ్యాచ్లో సెహ్వాగ్ తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్ను ప్రదర్శించాడు. ఆ మ్యాచ్లో 119 పరుగులు చేసి తన మొదటి ఐపీఎల్ సెంచరీని నమోదు చేశాడు.
ఆ తర్వాత 2014 మే 30న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై మరోసారి విరుచుకుపడ్డాడు. ఆ మ్యాచ్లో 122 పరుగులు సాధించి తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో రెండో సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు.
తన ఐపీఎల్/టీ20 కెరీర్లో సెహ్వాగ్ మొత్తం 104 మ్యాచ్లు ఆడాడు. 27.56 సగటుతో 2728 పరుగులు సాధించాడు. లీగ్ క్రికెట్లో కూడా బౌలర్లను భయపెట్టిన ఘనత సెహ్వాగ్కే దక్కుతుంది.
సచిన్, కోహ్లీలకు అందని రికార్డు
భారత క్రికెట్లో సచిన్ టెండూల్కర్, విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ వంటి వారు ఎన్నో శిఖరాలను అధిరోహించారు. సచిన్ వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీ చేశారు కానీ టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ చేయలేదు. రోహిత్ శర్మ వన్డేల్లో మూడు డబుల్ సెంచరీలు చేసినా, టెస్టుల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ మార్కును అందుకోలేదు. కోహ్లీకి కూడా టెస్టుల్లో 300 పరుగుల మార్కు సాధ్యం కాలేదు.
వన్డేలో 200, టెస్టులో 300, ఐపీఎల్లో 100... ఇలా మూడు ఫార్మాట్లలోనూ అత్యధిక స్కోర్ల మైలురాళ్లను దాటిన రికార్డు మాత్రం పదిలంగా వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ పేరు మీదే ఉంది. ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టడం భవిష్యత్తులో ఏ బ్యాటర్కైనా కష్టమే అని చెప్పవచ్చు.