Virat Kohli : వందేళ్ల రికార్డు బద్దలు కొట్టిన విరాట్ కోహ్లీ.. కివీస్పై సెంచరీతో ఒంటరి పోరాటం
Virat Kohli : ఇండోర్ వన్డేలో విరాట్ కోహ్లీ తన 54వ సెంచరీతో రికార్డుల మోత మోగించాడు. కోహ్లీ సెంచరీ కొట్టినా న్యూజిలాండ్ చేతిలో భారత్ 41 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయి సిరీస్ను 1-2తో కోల్పోయింది.
ఇండోర్లో విరాట్ కోహ్లీ విశ్వరూపం.. రికార్డుల మోత మోగించినా టీమిండియాకు తప్పని పరాభవం
ఇండోర్లోని హోల్కర్ క్రికెట్ స్టేడియంలో న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మూడో వన్డేలో టీమిండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ పరుగుల వరద పారించాడు. అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్న కోహ్లీ తన వన్డే కెరీర్లో 54వ సెంచరీని నమోదు చేశాడు. అయితే, కోహ్లీ ఒంటరి పోరాటం చేసినప్పటికీ, భారత జట్టు విజయతీరాలకు చేరలేకపోయింది. ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ 41 పరుగుల తేడాతో గెలిచి, మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్ను 2-1 తేడాతో కైవసం చేసుకుంది. భారత గడ్డపై కివీస్ జట్టుకు ఇదే తొలి వన్డే సిరీస్ విజయం కావడం విశేషం.
రికార్డుల రారాజు విరాట్ కోహ్లీ.. పాంటింగ్ రికార్డు బద్దలు
విరాట్ కోహ్లీ ఈ మ్యాచ్లో సెంచరీ సాధించడం ద్వారా పలు అరుదైన రికార్డులను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. న్యూజిలాండ్పై వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీలు చేసిన ఆటగాడిగా కోహ్లీ చరిత్ర సృష్టించాడు. కివీస్పై కోహ్లీకి ఇది ఏడవ సెంచరీ. ఈ క్రమంలో ఆస్ట్రేలియా మాజీ దిగ్గజం రికీ పాంటింగ్ (6 సెంచరీలు), భారత మాజీ డాషింగ్ ఓపెనర్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (6 సెంచరీలు) రికార్డును కోహ్లీ అధిగమించాడు. సచిన్ టెండూల్కర్, సనత్ జయసూర్యలు కివీస్పై చెరో 5 సెంచరీలు సాధించారు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో కోహ్లీకి ఇది 85వ శతకం కాగా, సచిన్ టెండూల్కర్ 100 శతకాల మహారికార్డుకు కోహ్లీ ఇంకా 15 సెంచరీల దూరంలో ఉన్నాడు. అలాగే ఐదు వేర్వేరు దేశాలపై 7 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక బ్యాటర్గా కోహ్లీ నిలిచాడు.
ఒంటరి పోరాటం చేసిన రన్ మెషిన్ కోహ్లీ
338 పరుగుల భారీ లక్ష్య ఛేదనలో భారత టాపార్డర్ విఫలమైనా, కోహ్లీ మాత్రం క్రీజులో పాతుకుపోయాడు. గత మ్యాచ్లో 23 పరుగులకే ఔటైన కోహ్లీ, ఈ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్లో అద్భుతంగా రాణించాడు. 91 బంతుల్లో 8 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో కోహ్లీ తన సెంచరీని పూర్తి చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీకి నితీష్ కుమార్ రెడ్డి (53) నుంచి కాస్త సహకారం లభించింది. వీరిద్దరూ కలిసి ఇన్నింగ్స్ను చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేశారు. అయితే కీలక సమయంలో నితీష్ ఔట్ కావడం, ఆ తర్వాత వచ్చిన జడేజా (12) త్వరగానే పెవిలియన్ చేరడంతో భారం మొత్తం కోహ్లీపై పడింది. చివర్లో హర్షిత్ రాణాతో కలిసి కోహ్లీ పోరాడినా, వికెట్లు వరుసగా పడటంతో భారత్ 46 ఓవర్లలో 296 పరుగులకు ఆలౌట్ అయ్యింది.
కివీస్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం
అంతకుముందు టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్ చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టు నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 337 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. డారిల్ మిచెల్, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ భారత బౌలర్లపై విరుచుకుపడ్డారు. డారిల్ మిచెల్ 131 బంతుల్లో 137 పరుగులు చేయగా, గ్లెన్ ఫిలిప్స్ 88 బంతుల్లో 106 పరుగులతో విధ్వంసం సృష్టించాడు. వీరిద్దరూ నాలుగో వికెట్కు ఏకంగా 219 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి మ్యాచ్ స్వరూపాన్ని మార్చేశారు. ఆరంభంలో భారత బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేసి కివీస్ను 58/3 స్థితికి తెచ్చినప్పటికీ, మిచెల్, ఫిలిప్స్ జోడి ఆధిపత్యం చెలాయించింది. భారత బౌలర్లలో అర్ష్దీప్ సింగ్ 3, హర్షిత్ రాణా 3 వికెట్లు పడగొట్టారు.
కుప్పకూలిన భారత టాపార్డర్
భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్కు ఆశించిన ఆరంభం లభించలేదు. కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ 11 పరుగులకే జాకరీ ఫౌల్క్స్ బౌలింగ్లో ఔట్ కాగా, శుభ్మన్ గిల్ 23 పరుగులు చేసి జేమీసన్ బౌలింగ్లో క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యాడు. శ్రేయాస్ అయ్యర్ (3), కేఎల్ రాహుల్ (1) పూర్తిగా నిరాశపరిచారు. విరాట్ కోహ్లీ ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా, మరోవైపు స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. కానీ అతనికి సరైన సహకారం లభించకపోవడంతో భారత్ ఓటమి పాలైంది. ఈ విజయంతో న్యూజిలాండ్ సిరీస్ను గెలుచుకుంది. 2019 తర్వాత సొంతగడ్డపై వన్డే సిరీస్లో భారత్ ఓడిపోవడం ఇదే తొలిసారి.
భారత్లో కివీస్ చారిత్రక విజయం
1989 నుండి న్యూజిలాండ్ జట్టు వన్డే సిరీస్ల కోసం భారత్లో పర్యటిస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటివరకు ఒక్కసారి కూడా ట్రోఫీని గెలవలేదు. మైఖేల్ బ్రేస్వెల్ నేతృత్వంలోని ఈ జట్టు, ఇప్పుడు ఆ నిరీక్షణకు తెరదించుతూ చారిత్రక విజయాన్ని నమోదు చేసింది. రాజ్కోట్లో జరిగిన మ్యాచ్లో డారిల్ మిచెల్ అద్భుత ప్రదర్శన, ఇండోర్లో మిచెల్, ఫిలిప్స్ జోడి పోరాటం కివీస్ విజయానికి బాటలు వేశాయి. భారత స్పిన్నర్లను ధీటుగా ఎదుర్కోవడం కివీస్ విజయానికి ప్రధాన కారణంగా నిలిచింది.