IND vs NZ : వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ రేంజ్ ఫైట్.. కివీస్తో మ్యాచ్ మామూలుగా ఉండదు.. అది వార్!
India vs New Zealand : న్యూజిలాండ్తో జరగనున్న నిర్ణయాత్మక మూడో వన్డేను ప్రపంచ కప్ ఫైనల్తో పోల్చాడు టీమిండియా స్టార్ పేసర్ మహ్మద్ సిరాజ్. ఇండోర్లో జరుగుతున్న ఈ ఆఖరి పోరుపై సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.
గట్టి పోటీనిస్తున్న కివీస్ జట్టు
భారత గడ్డపై గత రికార్డులు అంతగా అనుకూలించకపోయినప్పటికీ, ప్రస్తుత సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ జట్టు ఆతిథ్య భారత్కు గట్టి పోటీనిస్తోంది. గణాంకాలను పరిశీలిస్తే, కివీస్ జట్టు ఇప్పటివరకు భారత్లో ఏడు సార్లు ద్వైపాక్షిక వన్డే సిరీస్లు ఆడినా, ఒక్కసారి కూడా సిరీస్ గెలవలేకపోయింది. అంతేకాకుండా, భారత గడ్డపై ఆడిన మొత్తం 41 పూర్తి స్థాయి వన్డే మ్యాచ్లలో కేవలం తొమ్మిది విజయాలను మాత్రమే నమోదు చేసింది. అయితే, రాజ్కోట్లో జరిగిన రెండో వన్డేలో విజయం సాధించడం ద్వారా న్యూజిలాండ్ తన సత్తాను చాటుకుంది. ఈ విజయం వారికి చాలా కీలకమైనది. ఎందుకంటే 2017 తర్వాత భారత్పై వారికి ఇదే తొలి వన్డే విజయం కాగా, 2023 నుండి కొనసాగుతున్న ఎనిమిది వరుస ఓటముల పరంపరకు కూడా దీనితో తెరపడింది. "మొదటి మ్యాచ్ గెలిచాం, ఆ తర్వాత రెండో మ్యాచ్ ఆడాం. ఇప్పుడు సిరీస్ నిర్ణయాత్మక దశలో ఉంది కాబట్టి ఇది అధిక ఒత్తిడితో కూడిన పరిస్థితిగా అనిపిస్తోంది," అని సిరాజ్ వ్యాఖ్యానించారు.
సిరీస్ డిసైడర్ మ్యాచ్పై సిరాజ్ వార్నింగ్: బౌలర్లు తగ్గేదేలే!
టీమిండియా స్టార్ ఫాస్ట్ బౌలర్ మహ్మద్ సిరాజ్ భారత్-న్యూజిలాండ్ నిర్ణయాత్మక మ్యాచ్పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియం లో జరుగుతున్న మూడో వన్డే మ్యాచ్ను ఆయన ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ తో పోల్చారు. ప్రస్తుతం మూడు వన్డేల సిరీస్లో ఇరు జట్లు 1-1తో సమానంగా నిలిచాయి. సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించే ఈ ఆఖరి మ్యాచ్పై ఉన్న ఉత్కంఠ, ఒత్తిడిని సిరాజ్ తన వ్యాఖ్యల ద్వారా స్పష్టం చేశారు. స్వదేశంలో ఇలాంటి ఉత్కంఠభరితమైన పరిస్థితులు చాలా అరుదుగా వస్తాయని, ఇది భారత జట్టుకు ఒక సవాలుతో కూడిన గొప్ప అవకాశమని అభిప్రాయపడ్డారు. మ్యాచ్కు ముందు జరిగిన మీడియా సమావేశంలో సిరాజ్ మాట్లాడుతూ, "భారత గడ్డపై ఇలాంటి పరిస్థితులు చాలా అరుదుగా ఎదురవుతాయి. కాబట్టి ఇది మాకు గొప్ప అవకాశం. ఈ మ్యాచ్ దాదాపు వరల్డ్ కప్ ఫైనల్ ఆడినట్లే అనిపిస్తోంది," అని పేర్కొన్నారు. సిరీస్ డిసైడర్ కావడంతో జట్టులో నెలకొన్న వాతావరణం, సీనియర్ల నుండి అందుతున్న సూచనలు జట్టుకు ఎంతో ఉపకరిస్తాయని ఆయన తెలిపారు.
భారత్కు అసలైన ముప్పు డారిల్ మిచెల్
న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్ లైనప్లో డారిల్ మిచెల్ భారత బౌలర్లకు అతిపెద్ద సవాలుగా మారాడని సిరాజ్ అంగీకరించారు. అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ భారత బౌలర్లను నిరంతరం ఇబ్బంది పెడుతున్న మిచెల్, 2023 వన్డే ప్రపంచ కప్లో కూడా రెండు సెంచరీలు సాధించిన విషయాన్ని సిరాజ్ గుర్తు చేశారు. ప్రస్తుత సిరీస్లో కూడా మిచెల్ అద్భుతమైన ఫామ్లో ఉన్నారు. అతను వరుసగా 84, 131 నాటౌట్ స్కోర్లతో చెలరేగారు. రాజ్కోట్లో జరిగిన మ్యాచ్లో అజేయ శతకంతో 'ప్లేయర్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్' అవార్డును కూడా దక్కించుకున్నారు. మొత్తంగా భారత్పై 10 ఇన్నింగ్స్లలో 604 పరుగులు సాధించిన మిచెల్, ఏకంగా 67.11 సగటును కలిగి ఉండటం విశేషం. ఇందులో మూడు సెంచరీలు, రెండు అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. "మేము అతన్ని అవుట్ చేయడానికి మా వంతు ప్రయత్నం చేశాం. ప్రపంచ స్థాయి బ్యాటర్లు కూడా తప్పులు చేస్తారు. రాజ్కోట్లో వచ్చిన ఆ అవకాశాన్ని మేము సద్వినియోగం చేసుకుని ఉంటే, ఫలితం వేరేలా ఉండేది," అని సిరాజ్ అభిప్రాయపడ్డారు. స్పిన్ బౌలింగ్ను సమర్థవంతంగా ఎదుర్కోవడం, స్ట్రైక్ రొటేట్ చేయడం , స్పష్టమైన ప్రణాళికతో బ్యాటింగ్ చేయడం మిచెల్ ప్రత్యేకత అని సిరాజ్ కొనియాడారు.
బౌలింగ్ వైఫల్యాలపై సిరాజ్ స్పందన
సిరీస్లోని కొన్ని దశల్లో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో భారత బౌలర్లు విఫలమయ్యారన్న విమర్శలను సిరాజ్ కొట్టిపారేశారు. తమ బౌలింగ్ విభాగం బలంగా ఉందని, దీనిపై ఎలాంటి ఆందోళన అవసరం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. "నాకు తెలిసి బౌలింగ్ గురించి ఆందోళన చెందాల్సిన పనేమీ లేదు. ఇది కేవలం ఒక్క వికెట్కు సంబంధించిన విషయం. ఒక్కసారి బ్రేక్-త్రూ లభిస్తే, ఆత్మవిశ్వాసం పూర్తిగా మారిపోతుంది. కాబట్టి మా బౌలింగ్ పట్ల నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది," అని సిరాజ్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. సరైన సమయంలో వికెట్లు తీయగలిగితే మ్యాచ్ మొమెంటం పూర్తిగా భారత్ వైపు మళ్లుతుందని, బౌలింగ్ యూనిట్ తమ ప్రణాళికలను సరిగ్గానే అమలు చేస్తోందని ఆయన తెలిపారు.
హోల్కర్ స్టేడియంలో తుది పోరు
ఇండోర్లోని హోల్కర్ స్టేడియం లో జరగనున్న ఈ మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు ప్రతిష్ఠాత్మకంగా మారింది. సిరీస్ 1-1తో సమంగా ఉండటంతో, విజేత ఎవరో తేల్చే ఈ పోరుపై అభిమానుల్లో ఉత్కంఠ నెలకొంది. సిరాజ్ చెప్పినట్లుగా, ఈ మ్యాచ్ ప్రపంచ కప్ ఫైనల్ లాంటి వాతావరణాన్ని తలపిస్తోంది. తన బౌలింగ్ యూనిట్పై ఉన్న నమ్మకం, నాయకత్వ లక్షణాలు, ఆత్మవిశ్వాసంతో సిరాజ్ ఈ నిర్ణయాత్మక పోరుకు సిద్ధమవుతున్నారు. స్వదేశంలో రికార్డును కాపాడుకోవాలని భారత్ భావిస్తుండగా, చరిత్ర సృష్టించాలని కివీస్ పట్టుదలగా ఉంది.