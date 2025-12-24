- Home
Vaibhav Suryavanshi : 6 6 6 6 6 వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం.. డివిలియర్స్ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన 14 ఏళ్ల కుర్రాడు !
Vaibhav Suryavanshi : విజయ్ హజారే ట్రోఫీలో 14 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ 84 బంతుల్లో 190 పరుగులతో సంచలనం సృష్టించాడు. కేవలం 59 బంతుల్లోనే 150 పరుగులు చేసి ఏబీ డివిలియర్స్ ప్రపంచ రికార్డును బద్దలు కొట్టాడు.
కేవలం 36 బంతుల్లోనే సెంచరీ.. భారత క్రికెట్లో ఈ 14 ఏళ్ల కుర్రాడే ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్!
భారత దేశవాళీ క్రికెట్లో ఒక చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. 14 ఏళ్ల యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ తన బ్యాటింగ్ విన్యాసాలతో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఆశ్చర్యపరిచాడు. విజయ్ హజారే ట్రోఫీ ప్లేట్ గ్రూప్ 2025-26 సీజన్లో భాగంగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో బీహార్ తరఫున ఆడుతున్న వైభవ్, మైదానంలో పరుగుల వరద పారించాడు.
రాంచీలోని జేఎస్సీఏ ఓవల్ గ్రౌండ్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ కేవలం 84 బంతుల్లోనే 190 పరుగులు సాధించి సరికొత్త చరిత్ర లిఖించాడు. అండర్-19 ఆసియా కప్ ఆడి దుబాయ్ నుంచి తిరిగొచ్చిన వెంటనే ఈ ఇన్నింగ్స్ ఆడటం విశేషం. ఈ మ్యాచ్ కేవలం బీహార్ జట్టు ఆధిపత్యాన్ని మాత్రమే కాదు, పాఠశాల విద్యార్థిగా ఉన్న ఒక కుర్రాడి అద్భుతమైన మనోస్థైర్యాన్ని కూడా ప్రపంచానికి చాటిచెప్పింది.
రికార్డుల మోత మోగించిన వైభవ్ ఇన్నింగ్స్
టాస్ గెలిచి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న బీహార్ జట్టుకు ఓపెనర్గా వచ్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. అతని 190 పరుగుల ఇన్నింగ్స్లో ఏకంగా 16 ఫోర్లు, 15 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. వైభవ్ 226.19 స్ట్రైక్ రేట్తో బ్యాటింగ్ చేయడం గమనార్హం. కేవలం 36 బంతుల్లోనే తన సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్నాడు. ఇది లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో ఒక భారతీయుడు నమోదు చేసిన అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీలలో ఒకటిగా నిలిచింది.
అక్కడితో ఆగని వైభవ్, తర్వాత గేర్ మార్చి బౌండరీల వర్షం కురిపించాడు. కవర్ డ్రైవ్స్ నుంచి లాంగ్-ఆన్ మీదుగా భారీ సిక్సర్ల వరకు.. ప్రతి షాట్లోనూ ఆత్మవిశ్వాసం తొణికిసలాడింది. మైదానం నలువైపులా షాట్లు కొడుతూ అరుణాచల్ బౌలర్లను దిక్కుతోచని స్థితిలో పడేశాడు. 26.1 ఓవర్ల వద్ద అవుట్ అయ్యే సమయానికి బీహార్ స్కోరు 2 వికెట్ల నష్టానికి 261 పరుగులకు చేరుకుంది.
ఏబీ డివిలియర్స్ రికార్డు బద్దలు కొట్టిన వైభవ్ సూర్యవంశీ
ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒక అరుదైన ప్రపంచ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. పురుషుల లిస్ట్-ఎ క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా 150 పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు. వైభవ్ కేవలం 59 బంతుల్లోనే 150 పరుగుల మార్కును చేరుకున్నాడు.
దీంతో దక్షిణాఫ్రికా దిగ్గజం ఏబీ డివిలియర్స్ రికార్డు కనుమరుగైంది. 2015లో వెస్టిండీస్పై డివిలియర్స్ 64 బంతుల్లో 150 పరుగులు చేయగా, 2022లో నెదర్లాండ్స్పై జోస్ బట్లర్ 65 బంతుల్లో ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇప్పుడు 14 ఏళ్ల వైభవ్ ఈ దిగ్గజాలను దాటి చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా, 14 ఏళ్ల 272 రోజుల వయసులో లిస్ట్-ఎ సెంచరీ చేసిన అతి పిన్న వయస్కుడిగా కూడా రికార్డు సృష్టించాడు.
భారీ భాగస్వామ్యాలతో బౌలర్లకు చుక్కలు
వైభవ్ తన ఇన్నింగ్స్ ఆసాంతం దూకుడుగా ఆడుతూనే, మరో ఎండ్లో ఉన్న బ్యాటర్లతో కలిసి కీలక భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పాడు. మంగల్ మహ్రోర్ (33 పరుగులు)తో కలిసి తొలి వికెట్కు 158 పరుగులు జోడించాడు. మంగల్ అవుటైన తర్వాత, పీయూష్ సింగ్ (29 నాటౌట్)తో కలిసి మరో 103 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు.
అరుణాచల్ ప్రదేశ్ బౌలర్లకు ఈ మ్యాచ్ పీడకలగా మారింది. బౌలర్ తేచి నేరి ఒక్కడే రెండు వికెట్లు తీయగలిగాడు, కానీ అతను కూడా 3 ఓవర్లలోనే 48 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. ధీరజ్ ఆంటిన్, సూర్యాంశ్ సింగ్ వంటి బౌలర్లు కట్టుదిట్టంగా బౌలింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ, వైభవ్ విధ్వంసం ముందు వారి ప్లాన్స్ ఏవీ పనిచేయలేదు.
బీహార్ జట్టు ఆల్ టైమ్ రికార్డు స్కోరు
వైభవ్ సూర్యవంశీ అవుటైన తర్వాత కూడా బీహార్ దూకుడు ఆగలేదు. వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఆయుష్ లోహరుకా 56 బంతుల్లో 116 పరుగులు (11 ఫోర్లు, 8 సిక్సర్లు) చేశాడు. ఇక కెప్టెన్ సాకిబుల్ గని చివరి వరకు నాటౌట్గా నిలిచి 40 బంతుల్లోనే 128 పరుగులు బాదాడు. గని ఇన్నింగ్స్లో 10 ఫోర్లు, 12 సిక్సర్లు ఉన్నాయి.
సాకిబుల్ గని కేవలం 32 బంతుల్లోనే సెంచరీ పూర్తి చేసి, లిస్ట్-ఎ క్రికెట్లో అత్యంత వేగంగా సెంచరీ చేసిన భారతీయుడిగా రికార్డు సృష్టించాడు. ఇదే రోజు జార్ఖండ్ ఆటగాడు ఇషాన్ కిషన్ 33 బంతుల్లో సెంచరీ చేశాడు. వీరందరి విధ్వంసంతో బీహార్ నిర్ణీత 50 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి ఏకంగా 574 పరుగులు చేసింది. లిస్ట్-ఎ క్రికెట్ చరిత్రలో ఇదే అత్యధిక టీమ్ స్కోరు. గతంలో తమిళనాడు (506/2) పేరిట ఉన్న రికార్డును బీహార్ బద్దలు కొట్టింది.
క్రికెట్ ప్రపంచంలో సరికొత్త ఆశాకిరణం వైభవ్ సూర్యవంశీ
వైభవ్ సూర్యవంశీకి 2025 సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ ఒక్క ఏడాదే అతను ఐపీఎల్, యూత్ వన్డే, యూత్ టెస్ట్, ఇండియా-ఎ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ, అండర్-19 ఆసియా కప్, ఇప్పుడు విజయ్ హజారే ట్రోఫీ.. ఇలా అన్ని ఫార్మాట్లలోనూ సెంచరీలు బాదాడు.
కేవలం 14 ఏళ్ల వయసులోనే ఇన్ని రికార్డులు సాధించడం, అంతర్జాతీయ స్థాయి బౌలర్లను సమర్థంగా ఎదుర్కోవడం వైభవ్ ప్రతిభకు నిదర్శనం. ప్లేట్ గ్రూప్ మ్యాచ్ అయినప్పటికీ, అతని షాట్ సెలక్షన్, టెంపరామెంట్ సెలెక్టర్ల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. వైభవ్ ఇకపై కేవలం చర్చనీయాంశం మాత్రమే కాదు, మైదానంలో అద్భుతాలు సృష్టించే ఆటగాడిగా తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు.