- Home
- Sports
Vaibhav Sooryavanshi : బుమ్రాకే చుక్కలు చూపించిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు.. కోహ్లీ రికార్డుకు ఎసరు!
Vaibhav Sooryavanshi : ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యంగ్ బ్యాటర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ 14 బంతుల్లోనే 39 పరుగులు చేసి విధ్వంసం సృష్టించాడు. బుమ్రా బౌలింగ్లో వరుస సిక్సర్లు బాది కోహ్లీ సరసన చేరాడు.
సిక్సర్ల కింగ్ వైభవ్.. కోహ్లీ రేంజ్ ఆటతో ముంబైకి దడ పుట్టించిన వండర్ కిడ్
క్రికెట్ ప్రపంచంలో మరో సునామీ స్టార్ ఉదయించాడు. ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా మంగళవారం గువహటిలో ముంబై ఇండియన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్, 15 ఏళ్ల సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు. వర్షం కారణంగా 11 ఓవర్లకు కుదించిన ఈ మ్యాచ్లో, సూర్యవంశీ కేవలం 14 బంతుల్లోనే 39 పరుగులు చేసి ముంబై బౌలర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో ఒక ఫోర్, ఏకంగా ఐదు భారీ సిక్సర్లు ఉండటం గమనార్హం.
బుమ్రా బౌలింగ్లో భయంలేని షాట్స్
ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ టీ20 బౌలర్గా కొనసాగుతున్న జస్ప్రీత్ బుమ్రాను ఎదుర్కోవడానికి సీనియర్ బ్యాటర్లే తడబడుతుంటారు. కానీ, 15 ఏళ్ల వైభవ్ ఏమాత్రం బెరుకు లేకుండా బుమ్రా బౌలింగ్లో విరుచుకుపడ్డాడు. బుమ్రా వేసిన పవర్ప్లే ఓవర్లలో రెండు భారీ సిక్సర్లు బాదాడు. తద్వారా ఐపీఎల్ చరిత్రలో పవర్ప్లేలో బుమ్రాపై ఇన్ని సిక్సర్లు కొట్టిన రెండో బ్యాటర్గా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. గతంలో విరాట్ కోహ్లీ మాత్రమే బుమ్రా పవర్ప్లే ఓవర్లలో మూడు సిక్సర్లు బాదాడు. ఇప్పుడు వైభవ్ ఆ రికార్డుకు చేరువగా వచ్చి తన సత్తా చాటాడు.
ఈ మ్యాచ్లో విధ్వంసకర ఆరంభం
తడి మైదానం కారణంగా మ్యాచ్ను 11 ఓవర్లకు తగ్గించడంతో, పవర్ప్లేను కేవలం 3.2 ఓవర్లుగా నిర్ణయించారు. ఈ తక్కువ సమయంలోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్లు విరుచుకుపడ్డారు. కేవలం 20 బంతుల్లోనే వికెట్ నష్టపోకుండా 59 పరుగులు సాధించి ముంబైపై ఒత్తిడి పెంచారు. ఈ మెరుపు ఆరంభంలో సూర్యవంశీ పాత్ర అత్యంత కీలకం. ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా ఎన్ని ఫీల్డింగ్ మార్పులు చేసినా, వైభవ్ షాట్లను ఆపడం ఎవరితరం కాలేదు.
ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఇన్నింగ్స్
వైభవ్ సూర్యవంశీ తన ఇన్నింగ్స్లో 278.57 స్ట్రైక్ రేట్తో పరుగులు రాబట్టాడు. ఐదో ఓవర్ చివరి బంతికి శార్దూల్ ఠాకూర్ వేసిన బంతిని భారీ షాట్ ఆడబోయి, లాంగ్ ఆఫ్లో ఉన్న తిలక్ వర్మకు దొరికిపోయాడు. అవుట్ కావడానికి ముందు అదే ఓవర్లో రెండు సిక్సర్లు, ఒక ఫోర్ బాది స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు. అతని అద్భుత పోరాటం రాజస్థాన్ రాయల్స్కు భారీ స్కోరు సాధించడానికి గట్టి పునాది వేసింది.
ఎవరీ వైభవ్ సూర్యవంశీ?
బీహార్లోని సమస్తిపూర్ జిల్లా తాజ్పూర్కు చెందిన వైభవ్ సూర్యవంశీ 2011 మార్చి 27న జన్మించాడు. కేవలం నాలుగేళ్ల వయసులోనే తన తండ్రి శిక్షణలో క్రికెట్ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు. 14 ఏళ్ల 23 రోజుల వయసులోనే ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసి చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్, అండర్-19 ప్రపంచకప్ విజేత భారత జట్టులోనూ సభ్యుడు. గతేడాది గుజరాత్ టైటాన్స్పై 35 బంతుల్లోనే సెంచరీ బాది, ఐపీఎల్ చరిత్రలో అతి పిన్న వయసులో సెంచరీ చేసిన ప్లేయర్గా రికార్డు నెలకొల్పాడు.
ఐపీఎల్ 2026లో వైభవ్ రికార్డులు ఇవే
ఈ సీజన్ మొదటి మ్యాచ్లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై కేవలం 15 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ బాదిన వైభవ్, ఇప్పటివరకు ఆడిన మూడు మ్యాచ్ల్లో 122 పరుగులు చేశాడు. అతని సగటు 41.50గా ఉండగా, స్ట్రైక్ రేట్ ఏకంగా 278.57గా ఉంది. ప్రస్తుతానికి రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్గా వైభవ్ కొనసాగుతున్నాడు. రాబోయే కాలంలో భారత క్రికెట్లో అతను ఒక ధృవతారగా ఎదిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.