ట్రావిస్ హెడ్ తుపాన్లో కొట్టుకుపోయిన ఇంగ్లండ్.. స్టోక్స్ కామెంట్స్ వైరల్
Ashes Test : ట్రావిస్ హెడ్ విధ్వంసకర సెంచరీతో యాషెస్ తొలి టెస్ట్లో ఆసీస్ ఘన విజయం సాధించింది. తమ ఆశలను చిదిమేసిందంటూ ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ స్టోక్స్ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ గా మారాయి.
తొలి టెస్ట్ను ఏకపక్షంగా మార్చిన ట్రావిస్ హెడ్ తుపాన్
యాషెస్ సిరీస్ తొలి టెస్టు ఊహించిన దానికంటే భిన్నంగా మారిపోయింది. ఉరుముల వానలా ట్రావిస్ హెడ్ బ్యాటింగ్ తో విరుచుకుపడ్డాడు. పెర్త్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్ట్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో అద్భుతమైన సెంచరీ నాక్ తో ఇంగ్లండ్ ఆశలను పూర్తిగా ధ్వంసం చేశాడు.
కేవలం 83 బంతుల్లో 123 పరుగుల అద్భుత ఇన్నింగ్స్ తో మ్యాచ్ ఫలితాన్ని ఒక్కచేత్తో మార్చేశాడు. ఇది టెస్టు మ్యాచ్ అనే విషయం మర్చిపోయినట్టుగా టీ20 తరహాలో దంచికొట్టాడు.
205 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించడంలో ఎలాంటి సందేహం లేకుండా, ఆస్ట్రేలియా 28.2 ఓవర్లలోనే విజయం సాధించడంలో హెడ్ ఇన్నింగ్స్ కీలక పాత్ర పోషించింది. ఇంగ్లండ్ బౌలర్లను పూర్తిగా దెబ్బకొడుతూ 16 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లతో అతను ఆస్ట్రేలియాకు విజయాన్ని అందించాడు.
బెన్స్ స్టోక్స్ ఏమన్నారంటే?
మ్యాచ్ అనంతరం మాట్లాడిన ఇంగ్లండ్ కెప్టెన్ బెన్ స్టోక్స్ నిరాశను వ్యక్తం చేశాడు. “మ్యాచ్ మొత్తం మా నియంత్రణలో ఉందనుకున్నాం. కానీ ట్రావిస్ హెడ్ మా ప్రణాళికలను ఛిన్నాభిన్నం చేశాడు. అతను దూకుడు బ్యాటింగ్ తో మా ఆశలను చిదిమేశాడు” అని స్టోక్స్ పేర్కొన్నాడు.
స్టోక్స్ చెప్పడం కాదు.. ఫీల్డ్ జరిగిన ప్రతి క్షణం కూడా ట్రావిస్ హెడ్ ప్రభావాన్ని స్పష్టంగా చూపించింది. ఇంగ్లండ్ తమ ముందున్న అన్ని వ్యూహాలను ప్రయత్నించినా, హెడ్ ను అడ్డుకోలేకపోయింది.
మొదట బౌలర్ల ఆధిపత్యం.. చివరి ఇన్నింగ్స్ లో ట్రావిస్ హెడ్ జోరు
ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ పూర్తిగా బౌలర్ల ఆధిపత్యాన్ని ప్రతిబింబించింది. రెండు జట్లు కూడా బ్యాటింగ్ చేయడానికి కష్టపడ్డాయి. ఇంగ్లండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ లో 172 పరుగులు, ఆస్ట్రేలియా తొలి ఇన్నింగ్స్ లో 132 పరుగులు చేసింది.
ఇంగ్లండ్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో కేవలం 164 పరుగులు మాత్రమే చేయగలిగింది. అయినా, బ్యాటింగ్కు ప్రతికూలంగా ఉన్న వికెట్పై 205 లక్ష్యం సులువుకాదని అందరూ అనుకున్నారు. కానీ హెడ్ ఆ అంచనాలను తారుమారు చేశాడు. మార్నస్ లబుషేన్ కూడా 51 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి కంగారులకు విజయం అందించాడు.
మిచెల్ స్టార్క్ కొత్త రికార్డలు
ఈ మ్యాచ్లో మరోసారి మిచెల్ స్టార్క్ అదరగొట్టాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 7/58, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 3/55 తీసి మొత్తం 10 వికెట్లు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
34 ఏళ్ల తర్వాత యాషెస్ టెస్ట్లో 10 వికెట్లు తీయగలిగిన తొలి ఆస్ట్రేలియా పేసర్గా స్టార్క్ చరిత్ర సృష్టించాడు.
అదే కాక, వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో 200 వికెట్లు పూర్తి చేసిన మూడో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్గా కూడా స్టార్క్ ఘనత సాధించాడు.
1991లో క్రైగ్ మెక్డెర్మోట్ తర్వాత ఈ ఘనతను సాధించిన మరో ఆసీస్ పేసర్గా స్టార్క్ రికార్డుల్లో స్థానం సంపాదించాడు.
సిరీస్లో ఆసీస్ ఆధిక్యం
ఈ విజయం తర్వాత ఆసీస్ 1–0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. రెండో టెస్ట్ నవంబర్ 29 నుంచి కాన్బెర్రాలో జరగనుంది. ఇక ఇంగ్లండ్ విషయానికొస్తే, ఈ పరాజయం వారికి తీవ్రమైన దెబ్బగా మారింది. బౌలింగ్లో మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చినప్పటికీ, హెడ్ ఇన్నింగ్స్ ముందు వారి బౌలింగ్ పనిచేయలేదు. స్టోక్స్ కూడా ఈ ఓటమిని జీర్ణించుకోవడం కష్టమనిపిస్తోందని అన్నాడు.