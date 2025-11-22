ఇంగ్లండ్పై మిచెల్ స్టార్క్ సునామీ.. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో బాహుబలి రికార్డు
Mitchell Starc : పెర్త్లో ఇంగ్లండ్పై మిచెల్ స్టార్క్ 10 వికెట్లు తీసి సంచలనం రేపాడు. వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ లో (WTC) 200 వికెట్లు పూర్తి చేసిన మూడో బౌలర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు.
పెర్త్ టెస్ట్లో స్టార్క్ దెబ్బ.. ఇంగ్లాండ్ అబ్బ
ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ మరోసారి తన అద్భుతమైన బౌలింగ్తో క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేశాడు. పెర్త్లో ఇంగ్లండ్తో జరుగుతున్న యాషెస్ సిరీస్ తొలి టెస్ట్లో స్టార్క్ మ్యాచ్ మొత్తంగా 10 వికెట్లు పడగొట్టి ప్రకంపనలు రేపాడు. తొలి ఇన్నింగ్స్లో 7 వికెట్లు, రెండో ఇన్నింగ్స్లో 3 వికెట్లు తీసి ఇంగ్లండ్ బ్యాటింగ్ కుప్పకూల్చాడు.
ఈ ప్రదర్శనతో స్టార్క్ కెరీర్లో మూడోసారి టెస్ట్ మ్యాచ్లో 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు సాధించాడు. 35 ఏళ్ల స్టార్క్ ఇప్పటి వరకు 101 టెస్ట్లలో 412 వికెట్లు తీశాడు. 17 సార్లు ఇన్నింగ్స్లో 5 వికెట్ల హాల్ నమోదు చేశాడు. టెస్ట్ల్లో అతని బెస్ట్ బౌలింగ్ గణాంకాలు 58 పరుగులకు 7 వికెట్లు.
WTCలో ‘డబుల్ సెంచరీ’.. స్టార్క్ కొత్త మైలురాయి
ఈ టెస్ట్లో 10 వికెట్లు సాధించడం ద్వారా మిచెల్ స్టార్క్ మరో అరుదైన రికార్డ్ను తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఐసీసీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ (WTC) చరిత్రలో 200 వికెట్లు పూర్తి చేసిన ప్రపంచంలోని మూడో బౌలర్గా నిలిచాడు.
స్టార్క్ కు ముందుగా ఈ ఘనతను సాధించిన వారు ఇద్దరే.. వారిలో ఆస్ట్రేలియా స్టార్స్ ప్యాట్ కమిన్స్, నాథన్ లియోన్ లు ఉన్నారు. ఇప్పుడు స్టార్క్ ఈ ఎలైట్ జాబితాలోకి అధికారికంగా చేరాడు.
స్టార్క్, కమిన్స్, లియోన్.. WTCలో ఆస్ట్రేలియా బౌలర్ల ఆధిపత్యం
డబ్ల్యూటీసీ చరిత్రలో 200 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసిన ముగ్గురు బౌలర్లు కూడా ఆస్ట్రేలియా ప్లేయర్లే కావడం గమనార్హం. ఇది ఆస్ట్రేలియా బౌలింగ్ యూనిట్ నిరంతర ఆధిపత్యాన్ని తెలియజేస్తుంది.
ఇప్పటి వరకు స్టార్క్ డబ్ల్యూటీసీలో 50 మ్యాచ్లలో 97 ఇన్నింగ్స్ల్లో 201 వికెట్లు తీశాడు. కమిన్స్ 51 మ్యాచ్ల 95 ఇన్నింగ్స్ల్లో 215 వికెట్లు పడగొట్టాడు. నాథన్ లియోన్ మాత్రం డబ్ల్యూటీసీలో అత్యధిక వికెట్ల బౌలర్గా టాప్ లో కొనసాగుతున్నాడు. అతను 54 మ్యాచ్ల్లో 96 ఇన్నింగ్స్ల్లో మొత్తం 219 వికెట్లు సాధించాడు.
WTCలో అత్యధిక వికెట్లు: టాప్ 5 బౌలర్లు
1. నాథన్ లియోన్ (ఆస్ట్రేలియా) – 219 వికెట్లు
2. ప్యాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా) – 215 వికెట్లు
3. మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా) – 201 వికెట్లు
4. రవిచంద్రన్ అశ్విన్ (భారత్) – 195 వికెట్లు
5. జస్ప్రీత్ బుమ్రా (భారత్) – 184 వికెట్లు
ఆసీస్ బౌలింగ్కు మరో మైలురాయి
పెర్త్ టెస్ట్లో 10 వికెట్లు, WTCలో 200 వికెట్లు.. స్టార్క్ సాధించిన ఈ డబుల్ మైలురాయి ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్కు మరో బలమైన అంచు లాంటిది. యాషెస్ సిరీస్లో తొలి మ్యాచ్ నుంచే అతని అద్భుతమైన ప్రభావం కనిపిస్తోంది.