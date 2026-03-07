Team India : టీమిండియాను శాసించిన మన తెలుగు క్రికెటర్లు వీరే !
Top Telugu Cricketers : భారత క్రికెట్ చరిత్రలో పలువురు తెలుగు ప్లేయర్లు తమదైన ముద్ర వేశారు. సీకే. నాయుడు నుంచి లక్ష్మణ్ వరకు టీమ్ ఇండియాకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన దిగ్గజ తెలుగు క్రికెటర్ల ప్రస్థానం ఎంతో మందికి ఆదర్శం. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో వెలిగిన తెలుగు తేజాలుః
భారతదేశంలో క్రికెట్ అనేది కేవలం ఒక క్రీడ మాత్రమే కాదు, అది ఒక భావోద్వేగం. ఉత్కంఠను రేపే ఈ క్రీడలో తెలుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నుంచి ఎందరో దిగ్గజ ఆటగాళ్లు దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు. మైదానంలో తమ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్ శైలితో, స్పిన్ మాయాజాలంతో ప్రపంచ క్రికెట్ అభిమానులను అలరించారు. తొలి టెస్ట్ కెప్టెన్ నుంచి మోస్ట్ స్టైలిష్ బ్యాటర్ల వరకు తెలుగు వారు సాధించిన విజయాలు చిరస్మరణీయమైనవి. టాప్ తెలుగు ప్లేయర్లను గమనిస్తే..
తొలి టెస్ట్ కెప్టెన్: సీకే నాయుడు
భారత క్రికెట్ చరిత్రను ప్రస్తావించేటప్పుడు సీకే నాయుడు పేరు మొదట వినిపిస్తుంది. 1932లో ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మొదటి టెస్టులో భారత్కు నాయకత్వం వహించిన ఘనత ఆయనది. ఆయన కాన్పూర్లో జన్మించినప్పటికీ, ఆయన మూలాలు తెలుగు ప్రాంతానికి చెందినవి. తెలుగు వారసత్వం కలిగిన నాయుడు, భారత క్రికెట్ అభివృద్ధిలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన దూకుడుగా ఆడే బ్యాటింగ్ శైలి ఆ రోజుల్లోనే ప్రత్యర్థులను వణికించేది. భారత క్రికెట్ పితామహులలో ఒకరిగా ఆయనను నేటికీ గౌరవిస్తారు.
స్టైలిష్ బ్యాటర్.. ఎంఎల్. జైసింహ
హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన అత్యంత స్టైలిష్ బ్యాటర్లలో ఎంఎల్. జైసింహ ఒకరు. సికింద్రాబాద్కు చెందిన ఆయన 1959- 1971 మధ్య కాలంలో 39 టెస్టులు ఆడారు. జైసింహ ఒక ప్రత్యేకమైన రికార్డును తన పేరిట లిఖించుకున్నారు. ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్లోని ఐదు రోజుల పాటు బ్యాటింగ్ చేసిన మొదటి ఆటగాడిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు. తన కాలర్ ఎగరేసి మైదానంలోకి అడుగుపెట్టే ఆయన స్టైల్ అప్పట్లో యువతను ఎంతగానో ఆకట్టుకునేది. హైదరాబాద్ క్రికెట్ సంస్కృతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వారిలో ఆయన టాప్ లో ఉంటారు.
మణికట్టు మాయాజాలం.. మొహమ్మద్ అజహరుద్దీన్
హైదరాబాద్కు చెందిన మరో క్రికెట్ దిగ్గజం మొహమ్మద్ అజహరుద్దీన్. భారత జట్టుకు అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో ఒకరిగా అజహర్ నిలిచారు. ఆయన తన బ్యాటింగ్ శైలితో, ముఖ్యంగా మణికట్టును ఉపయోగిస్తూ ఆడే ఫ్లిక్ షాట్లతో ప్రపంచ క్రికెట్ లో తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆరంగేట్రం చేసిన మొదటి మూడు టెస్టుల్లో వరుసగా మూడు సెంచరీలు సాధించిన ఏకైక ఆటగాడిగా ఆయన రికార్డు నేటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది. ఫీల్డింగ్లోనూ ఆయన ఒక విప్లవం తీసుకొచ్చారు. స్లిప్స్లో ఆయన పట్టిన క్యాచ్లు అద్భుతంగా ఉండేవి.
వెరీ వెరీ స్పెషల్.. వీవీఎస్ లక్ష్మణ్
తెలుగు క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే వీవీఎస్ లక్ష్మణ్ ప్రస్తావన లేకుండా పూర్తి కాదు. 134 టెస్టులు, 84 వన్డేలు ఆడిన లక్ష్మణ్ భారత మిడిలార్డర్ వెన్నెముకగా ఉండేవారు. 2001లో కోల్కతాలోని ఈడెన్ గార్డెన్స్లో ఆస్ట్రేలియాపై ఆయన చేసిన 281 పరుగులు క్రికెట్ చరిత్రలోనే అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్గా నిలిచిపోయింది. ఆస్ట్రేలియా వంటి దిగ్గజ జట్టును ఓడించి భారత్కు చరిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించారు. అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో కూడా ఒత్తిడిని అధిగమించి ఆడటంలో ఆయన దిట్ట. అందుకే అభిమానులు ఆయనను వెరీ వెరీ స్పెషల్ అని పిలుచుకుంటారు.
స్పిన్ మాంత్రికుడు ఎస్.ఎల్. వెంకటపతి రాజు
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తూర్పుగోదావరి జిల్లాకు చెందిన ఎస్.ఎల్. వెంకటపతి రాజు (SLV రాజు) భారత జట్టులో కీలక లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్గా రాణించారు. ఆయన 28 టెస్టులు, 53 వన్డేల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. ముఖ్యంగా భారత గడ్డపై స్పిన్నర్లకు అనుకూలించే పిచ్లపై ఆయన ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను ముప్పుతిప్పలు పెట్టేవారు. అజహరుద్దీన్ కెప్టెన్సీలో ఆయన స్పిన్ ద్వయంలో ఒక ముఖ్యమైన సభ్యుడిగా ఉండేవారు. వికెట్లు తీయడంలోనే కాకుండా, పరుగులను నియంత్రించడంలో కూడా ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది.
మొత్తానికి, తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఈ క్రికెట్ యోధులు ప్రపంచ పటంలో భారత క్రికెట్ కీర్తిని దశదిశలా వ్యాపింపజేశారు. నేటి తరం ఆటగాళ్లకు వీరు ఎప్పటికీ స్ఫూర్తిప్రదాతలుగా నిలుస్తారు.