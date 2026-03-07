T20 World Cup final : వరుణ్ చక్రవర్తి కంటే కుల్దీప్ యాదవ్ ఎందుకు బెటర్? 3 కారణాలు ఇవే !
IND vs NZ : మార్చి 8న అహ్మదాబాద్లో భారత్, న్యూజిలాండ్ మధ్య టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 ఫైనల్ పోరు జరగనుంది. వరుణ్ చక్రవర్తి స్థానంలో కుల్దీప్ యాదవ్ ఉంటేనే భారత్ కప్పు గెలుస్తుందని అంచనాలు ఉన్నాయి. ఎందుకో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
వరుణ్ అవుట్.. కుల్దీప్ ఇన్? కివీస్తో ఫైనల్కు భారత్ మాస్టర్ ప్లాన్
మార్చి 8, ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలో భారత్, న్యూజిలాండ్ జట్లు టీ20 ప్రపంచకప్ 2026 టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. ఈ మెగా ఫైనల్కు ముందు భారత జట్టులో ఒక కీలక మార్పు గురించి తీవ్రంగా చర్చ జరుగుతోంది. టోర్నీ అంతటా నిలకడగా రాణిస్తున్న తుది జట్టులో మార్పులు చేయకూడదని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తున్నప్పటికీ, ప్రధాన స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఫామ్ ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఈ క్రమంలో అనుభవజ్ఞుడైన చైనామన్ స్పిన్నర్ కుల్దీప్ యాదవ్ను తుది జట్టులోకి తీసుకోవాలనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. కుల్దీప్ ఈ టోర్నీలో ఇప్పటివరకు ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడినప్పటికీ, ఫైనల్ వంటి కీలక పోరులో అతడు ఎందుకు అవసరమో ఇక్కడ మూడు ముఖ్యమైన కారణాలను పరిశీలిద్దాం.
వరుణ్ చక్రవర్తి ఫామ్ లేమి.. పరుగుల వరద
వరుణ్ చక్రవర్తి టోర్నీ ఆరంభంలో అద్భుతంగా రాణించాడు. గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లలో భారత ఆధిపత్యంలో అతడు కీలక పాత్ర పోషించాడు. ప్రస్తుత టోర్నీలో వరుణ్ 13 వికెట్లతో జట్టులో టాప్ వికెట్ టేకర్ గా ఉన్నాడు. కానీ, అసలైన పరీక్ష ఎదురైన సూపర్ 8 స్టేజ్ నుండి అతని ప్రదర్శన గ్రాఫ్ పడిపోతూ వస్తోంది.
గత నాలుగు మ్యాచ్ల్లో వరుణ్ ఎకానమీ రేటు 10 కంటే ఎక్కువగా ఉంది. ముఖ్యంగా దక్షిణాఫ్రికా, ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్ల్లో వరుసగా 47, 64 పరుగులు సమర్పించుకున్నాడు. వికెట్లు తీస్తున్నప్పటికీ కీలక సమయంలో ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లను కట్టడి చేయడంలో వరుణ్ విఫలమవుతున్నాడు. ఇలాంటి సమయంలో కివీస్ వంటి బలమైన జట్టుపై కుల్దీప్ వంటి నియంత్రణ ఉన్న బౌలర్ అవసరం.
మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయగల కుల్దీప్ సామర్థ్యం
టీ20 ఫార్మాట్లో మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయడం మ్యాచ్ ఫలితాన్ని శాసిస్తుంది. వెస్టిండీస్, ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన గత రెండు మ్యాచ్ల్లో చక్రవర్తి మిడిల్ ఓవర్లలో వికెట్లు తీయలేకపోయాడు. దీనివల్ల ప్రత్యర్థి జట్లు భారీ స్కోర్లు సాధించడానికి అవకాశం దక్కింది. ఇది డెత్ ఓవర్లలో జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్ష్దీప్ సింగ్లపై తీవ్ర ఒత్తిడిని పెంచింది.
కుల్దీప్ యాదవ్ క్లిష్ట సమయాల్లో వికెట్లు తీయడంలో దిట్ట. గాలిలో బంతిని లూప్ చేస్తూ బ్యాటర్లను బోల్తా కొట్టించడంలో కుల్దీప్ కి మంచి అనుభవం ఉంది. మిడిల్ ఓవర్లలో న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్ల పతనాన్ని శాసించాలంటే కుల్దీప్ యాదవ్ వికెట్లు తీయడం అత్యవసరం.
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 ఫైనల్ లో కుల్దీప్ ప్రదర్శన
న్యూజిలాండ్తో కుల్దీప్ యాదవ్కు ఉన్న అద్భుతమైన రికార్డు అతడి ఎంపికను బలపరుస్తోంది. 2025లో జరిగిన ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఫైనల్లో కూడా భారత్ న్యూజిలాండ్నే ఎదుర్కొంది. ఆ మ్యాచ్లో కుల్దీప్ యాదవ్ అద్భుతమైన బౌలింగ్తో కివీస్ ను కట్టడి చేశాడు.
ఆ మ్యాచ్లో కుల్దీప్ 10 ఓవర్లు వేసి కేవలం 40 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి 4.0 ఎకానమీతో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టాడు. ముఖ్యంగా కివీస్ కీలక బ్యాటర్లు రచిన్ రవీంద్ర, కేన్ విలియమ్సన్ వికెట్లను తీసి టాప్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. ఇప్పుడు మళ్లీ అదే ప్రత్యర్థి ఎదురైనప్పుడు, మానసికంగా పైచేయి సాధించడానికి కుల్దీప్ యాదవ్ జట్టులో ఉండటం టీమ్ ఇండియాకు ప్లస్ అవుతుంది.
అహ్మదాబాద్ పిచ్ కుల్దీప్కు అనుకూలించే అవకాశం
నరేంద్ర మోదీ స్టేడియంలోని పిచ్ స్పిన్నర్లకు ఎంతో కొంత సహకారం అందిస్తుంది. ఇక్కడ పెద్ద బౌండరీలు ఉండటం వల్ల కుల్దీప్ వంటి రిస్ట్ స్పిన్నర్లు ధైర్యంగా బంతిని గాలిలోకి విసరగలరు. వరుణ్ చక్రవర్తి మిస్టరీ స్పిన్ కంటే, క్లాసికల్ స్పిన్ వేసే కుల్దీప్ ఇక్కడ కివీస్ బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టగలడు.
అనుభవానికే ఓటు వేస్తారా?
ప్రస్తుత ఫామ్, కివీస్పై గత రికార్డులను బట్టి చూస్తే, వరుణ్ చక్రవర్తి కంటే కుల్దీప్ యాదవ్కే తుది జట్టులో చోటు దక్కే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. భారత మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో మార్చి 8న టాస్ సమయంలో తేలనుంది.